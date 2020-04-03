Андрей Панюков: Минус 40 процентов зарплаты – это больно - Советский спорт
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03 апреля 2020 12:00ФутболГригорьевская Юлия

Андрей Панюков: Минус 40 процентов зарплаты – это больно

Нападающий «Урала» рассказал о карантинных буднях в Екатеринбурге.

«КАК ТОЛЬКО МАСКИ ПОЯВИЛИСЬ В МАГАЗИНЕ, КУПИЛ ДВЕ ПАЧКИ»

- Как восприняли решение РФС не возобновлять чемпионат России до 31 мая?
- Негативно. Но что поделать? Сейчас такая ситуация не только в России. Всем тяжело… Первую неделю выходных было замечательно, но пошла уже вторая - и это уже перебор, если честно. А ведь 31 мая – ориентировочная дата. Вдруг пауза затянется еще?

- Как проведете ближайший нерабочий месяц?
- До 6 апреля – индивидуальные тренировки. Если хотя бы из дома разрешат выходить – можно будет хотя бы на стадион ездить: бегать, что-то еще поделать. А сидеть дома и ходить из угла в угол очень тяжело. Может, с девятого этажа прыгнуть? (Смеется.)

- Вы совсем не выходите из дома?
- В радиусе ста метров вроде можно. Поэтому хожу выбросить мусор, в магазин, иногда просто дышу воздухом. Могу семечки погрызть у подъезда. (Смеется.)

- Собаки у вас нет?
- Нет.

- Может, стоит завести, чтобы выгуливать? Это ведь не запрещено.
- Сейчас эпидемия - и домашних животных пока не надо заводить.

- Маску на улице надеваете?
- Да. Но только со вторника начал ее носить, до этого невозможно было купить в Екатеринбурге. Как только появились, взял сразу две упаковки... Такой вот дефицит. Хотя, судя по карте распространения вируса, город считается зеленой зоной.

- Сколько инфицированных зарегистрировано?
- Более тридцати человек в Свердловской области. Первые девять привезли инфекцию из Италии. Молодцы, конечно, ребята.

«НАДЕЮСЬ, РАЗГОВОРА ОБ УРЕЗАНИИ ЗАРПЛАТЫ ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ»

- Российские и зарубежные клубы начинают обсуждать с футболистами урезание зарплаты. «Спартак», например», сократил выплаты на 40 процентов… Что об этом думаете?
- Не хотелось бы, конечно, чтобы до этого дошло. Насколько я знаю, президент «Урала» Григорий Иванов не выступал с такой инициативой. Но я слышал, что в РПЛ уже срезали зарплату не только в «Спартаке».

- Руководство вряд ли будет принимать такие решения в одностороннем порядке.
- Хорошо бы. Надеюсь, у нас такого разговора вообще не будет. Посмотрим. Сейчас каждый день что-то меняется.

- Минус 40 процентов – это много?
- Это очень больно. Даже несмотря на то, что в «Спартаке» платят гораздо больше, чем в «Урале»…

- А игрокам «Барселоны» урезали зарплаты вообще на 70 процентов.
- Вот им не больно. И для них в этом нет ничего страшного.

- Представим, что у вас отберут эти 40 процентов…
- Ну, блин! Выживу, конечно. Но, повторюсь, было бы неприятно. Не хочется терять деньги, потому что я готов играть. А сейчас остается только ходить по квартире и мусор выбрасывать.

«СЛУЧАЙ В ЛОБНЕ КОММЕНТИРУЮ ОДНИМ СЛОВОМ: ДЕБИЛЫ»

- Слышали, что «Луч» снимется с розыгрыша ФНЛ из-за того, что клубу перекрыли финансирование?
- Слышал и знаю, что игрокам и до этого задерживали зарплату месяца четыре или больше. В принципе все к этому шло. Но я не думаю, что правильно вот так сразу прикрыть в Приморье футбол, хоккей, баскетбол. Разве там очаг эпидемии? Видимо, кому-то просто невыгодно вкладывать деньги в профессиональный спорт. Понятно, что нужны средства для борьбы с коронавирусом, но не исключительно же за счет трех клубов!

- Допускаете, что «Луч» - первая ласточка среди бюджетных клубов?
- РПЛ это, скорее всего, не затронет. А ФНЛ? Так и без пандемии многие клубы там бедствовали. Раз в год или два кто-то снимался. У кого-то совсем нет денег, где-то огромные задержки. Сильно ситуация не ухудшится.

- Вы за жесткий карантин или против?
- Как сделал Китай? Всех посадил на жесткий карантин - и все закончилось. А у нас что творится в Москве? Кто-то с коронавирусом ходит на маникюр, кто-то идет в больницу и не говорит, что у него коронавирус, как вчера было в Лобне. Читали?

- Конечно.
- Это же дебилы. Ненормальные люди. Ладно, он сам заразился, но пошел - и еще десять человек заразил. А те еще кого-то заразят. Так мы не справимся… Половина населения помрет, половина переболеет. Реально людей надо штрафовать за такое. Если не понимают. В той же Лобне человек сделал это от большого ума? Нет. Может, менталитет такой у большинства? Все смеются, сидят на улице, жарят шашлыки. Столько роликов в интернете ходит.

- Сейчас уже такого нет.
- Ну, конечно. Когда ввели штрафы до двух миллионов и уголовную ответственность. Может, кто-то за голову возьмется.

«ЧИТАЮ КНИГУ О ПОБЕГЕ ИЗ КНДР – ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО»

- Вы за то, чтобы обязательно доиграть чемпионат?
- В принципе – за. Турнирная таблица интересная, матчей еще много. Еще есть Кубок России, если говорить про «Урал». Хороший шанс попасть в финал. Мне хотелось бы доиграть этот сезон.

- А вот в Бельгии, скорее всего, завершат сезон досрочно. И такие планы у многих стран.
- Как наверху решат, в ФИФА, так и будет. А УЕФА пока рекомендует доигрывать чемпионаты и еврокубки. Это же деньги. Будем слушать, что скажут.

- Сейчас многие игроки РПЛ участвуют в виртуальных футбольных турнирах. Вам это было бы интересно?
- Слежу по ленте новостей, как наш парнишка из «Урала» играет в PES, но сам не участвую. Просто не люблю. Вот если бы позвали на турнир по Counter-Strike, с удовольствие поучаствовал бы. У меня были бы отличные шансы на победу. (Смеется.)

- Какие фильмы посмотрели за последнее время?
- Каждый день один фильмец улетает за милую душу. Смотрел недавно «1917» про Первую мировую войну. А если говорить о книгах, у нас в команде целый клуб любителей почитать: я, Ярик Годзюр, Денис Кулаков. Сейчас читаем про жизнь в КНДР. Там история семьи, которая сбежала в Южную Корею, рассказанная, как говорится, изнутри. Очень интересно.

- Вы поиграли в Европе. Остались там друзья или знакомые?
- Да, конечно. На связи и с французским и литовскими друзьями. У всех сейчас такая же обстановка, как у нас. Только там карантин раньше начался. Слава богу, никого из знакомых эпидемия не коснулась. Все спиртуются, как надо.

- Принимают внутрь?
- Ну а как еще? (Cмеется.)

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