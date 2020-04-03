Сергей Силкин: Нашим футболистам пора понять, что зарплата не с неба сыплется - Советский спорт
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03 апреля 2020 21:00ФутболГригорьевская Юлия

Сергей Силкин: Нашим футболистам пора понять, что зарплата не с неба сыплется

Бывший главный тренер «Динамо» прокомментировал сообщения о том, что игроки команды воспротивились снижению зарплат на 40 процентов.

«ИГРОКИ И ТАК ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДОЛЖНЫ»

По итогам видеоконференции клубы РПЛ решили все-таки доиграть чемпионат. Правильно?
Конечно. И дело даже не в рекомендациях УЕФА. Лучше провести оставшиеся туры, чтобы не было потом вопросов по чемпионству, по еврокубковым путевкам, нижней части таблицы. Это спорт. Ты стартуешь и должен финишировать. Иначе не соблюдается принцип равных условий.

Второй важный момент – клубы решили договариваться с игроками об урезании зарплат на период вынужденного простоя. В «Спартаке» еще раньше срезали 40 процентов, в «Рубине» контракты уполовинили. Вы приветствуете такие меры?
А выхода другого нет. Игроки должны понимать: деньги с неба не сыплются. В стране и мире сейчас все встало. В том числе спорт. А футболисты в России, мягко говоря, не бедствуют. Если брать клубы премьер-лиги.

Но в вашем родном «Динамо», если верить сообщениям СМИ, уже возник конфликт. Клуб предложил срезать зарплату на 40 процентов, а игроки согласны только на 20, и только на ближайший месяц.
Надо быть внутри, чтобы знать все подробности. Понятно, что ребята хотят получать по максимуму, не играя, но так ведь не бывает.

Минус 40 процентов – адекватная мера?
Конечно, адекватная. У нас футболисты и так получают больше, чем должны.

То есть, в этом противостоянии вы на стороне клуба?
Конечно.

«НЕ СТОИТ ЧЕСАТЬ ВСЕХ ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ»

А может, РПЛ не надо было отдавать вопрос на откуп клубам? Можно же было договориться ввести одинаковые ограничения для всех.
Сложно. В каждом клубе свое руководство, и оно должно напрямую общаться с игроками. Здесь под одну гребенку чесать не стоит. Один футболист понимает, другой не хочет. В этой ситуации важен костяк коллектива. От капитана и самых авторитетных игроков многое зависит.

Но недовольные все рано будут. Легионеры приехали в Россию зарабатывать деньги.
Ничего страшного. В других странах люди тоже идут на понижение зарплаты. В топовых клубах контракты очень большие, и в сложившихся экономических условиях отбить такие суммы нереально. Так что наши футболисты должны соглашаться на понижение. Тем более, это временная мера.

Если предположить, что чемпионат возобновится 1 июня, когда надо начинать тренироваться?
Главное, чтобы пораньше обозначили дату старта. Исходя из нее, будет верстаться подготовка. Недели за три реально привести футболистов в нужные кондиции, чтобы игровой тонус вернулся. Понятно, практики не будет хватать, зато все попадут в равные условия.

Домашние тренировки могут дать эффект?
Они не могут заменить игры, двусторонки. Надо выходить на поле и взаимодействовать с партнерами. Индивидуальные тренировки нужны, чтобы не терять мышечный тонус. Но чтобы все работало и появилось взаимопонимание, нужно играть. Это все-таки командный вид спорта.

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