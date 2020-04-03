Сергей Силкин: Нашим футболистам пора понять, что зарплата не с неба сыплется

«ИГРОКИ И ТАК ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДОЛЖНЫ»

– По итогам видеоконференции клубы РПЛ решили все-таки доиграть чемпионат. Правильно?

– Конечно. И дело даже не в рекомендациях УЕФА. Лучше провести оставшиеся туры, чтобы не было потом вопросов по чемпионству, по еврокубковым путевкам, нижней части таблицы. Это спорт. Ты стартуешь и должен финишировать. Иначе не соблюдается принцип равных условий.

– Второй важный момент – клубы решили договариваться с игроками об урезании зарплат на период вынужденного простоя. В «Спартаке» еще раньше срезали 40 процентов, в «Рубине» контракты уполовинили. Вы приветствуете такие меры?

– А выхода другого нет. Игроки должны понимать: деньги с неба не сыплются. В стране и мире сейчас все встало. В том числе спорт. А футболисты в России, мягко говоря, не бедствуют. Если брать клубы премьер-лиги.

– Но в вашем родном «Динамо», если верить сообщениям СМИ, уже возник конфликт. Клуб предложил срезать зарплату на 40 процентов, а игроки согласны только на 20, и только на ближайший месяц.

– Надо быть внутри, чтобы знать все подробности. Понятно, что ребята хотят получать по максимуму, не играя, но так ведь не бывает.

– Минус 40 процентов – адекватная мера?

– Конечно, адекватная. У нас футболисты и так получают больше, чем должны.

– То есть, в этом противостоянии вы на стороне клуба?

– Конечно.

«НЕ СТОИТ ЧЕСАТЬ ВСЕХ ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ»

– А может, РПЛ не надо было отдавать вопрос на откуп клубам? Можно же было договориться ввести одинаковые ограничения для всех.

– Сложно. В каждом клубе свое руководство, и оно должно напрямую общаться с игроками. Здесь под одну гребенку чесать не стоит. Один футболист понимает, другой не хочет. В этой ситуации важен костяк коллектива. От капитана и самых авторитетных игроков многое зависит.

– Но недовольные все рано будут. Легионеры приехали в Россию зарабатывать деньги.

– Ничего страшного. В других странах люди тоже идут на понижение зарплаты. В топовых клубах контракты очень большие, и в сложившихся экономических условиях отбить такие суммы нереально. Так что наши футболисты должны соглашаться на понижение. Тем более, это временная мера.

– Если предположить, что чемпионат возобновится 1 июня, когда надо начинать тренироваться?

– Главное, чтобы пораньше обозначили дату старта. Исходя из нее, будет верстаться подготовка. Недели за три реально привести футболистов в нужные кондиции, чтобы игровой тонус вернулся. Понятно, практики не будет хватать, зато все попадут в равные условия.

– Домашние тренировки могут дать эффект?

– Они не могут заменить игры, двусторонки. Надо выходить на поле и взаимодействовать с партнерами. Индивидуальные тренировки нужны, чтобы не терять мышечный тонус. Но чтобы все работало и появилось взаимопонимание, нужно играть. Это все-таки командный вид спорта.