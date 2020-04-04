Карпин обошел Аршавина и приближается к Семаку. Многодетные отцы нашего футбола  

Сергей СЕМАК

6 родных детей: Илья, Семен, Иван, Савва, Варвара, Илария

Ребенок жены от первого брака: Майя

Приемный ребенок: Татьяна

Пальму первенства среди многодетных отцов РПЛ удерживает главный тренер «Зенита». Вместе с женой Анной он воспитывает четырех мальчиков и четырех девочек. Последней появилась Таня, которую семья удочерила. В конце прошлого года Анна Семак выразила желание усыновить ребенка из Африки.

Валерий КАРПИН

Родные дети: Мария, Валерия, Дарья, Вероника и еще одна девочка, имя которой пока не дали.

Главный тренер «Ростова» женат третьим браком. Машу и Валерию ему подарила первая супруга Светлана, Дашу – нынешняя жена Дарья, которая 4 апреля 2020 года снова стала мамой. Вероника – внебрачная дочь Карпина, которую он до 2010 года не признавал.

Андрей АРШАВИН

4 родных ребенка: Артем, Яна, Арсений, Есеня.

Бывший лидер «Зенита» и сборной России сейчас возобновил общение с тремя детьми от брака с телеведущей Юлией Барановской. Вторая жена, журналистка Алиса Казьмина, в феврале 2017-го родила ему дочь Есеню, но в октябре того же года и этот брак распался.

Игорь ДЕНИСОВ

Родные дети: Виктория, Игорь, Иван, Даниил

Если на поле и раздевалке бывший полузащитник «Зенита», «Динамо» и «Локомотива» прославился зачастую необузданным нравом, то вне футбола он образцовый семьянин. Его счастливую супругу зовут Елена.

Сергей ИГНАШЕВИЧ

Четыре родных ребенка: Роман, Дмитрий, Сергей, Тимофей.

Если жены Карпина рождают ему исключительно дочек, то рекордсмен по числу матчей за сборную России- отец четырех сыновей. Роман и Дмитрий появились на свет в первом браке Игнашевича, Сергей и Тимофей – во втором. Дима и Сережа занимаются в футбольной школе ЦСКА, за который выступал их отец, сейчас работающий старшим тренером «Торпедо».

В МИРЕ

Среди бывших звезд мирового футбола самыми многодетными остаются Рауль (5 детей), Дэвид Бекхэм, Майкл Оуэн и Флоран Малуда (по 4). А в мировом спорте рекорд всех времен принадлежит баскетболисту Кэлвину Мерфи: 14 (!) детей от девяти женщин.