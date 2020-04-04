Александр Кокорин: Через три дня еду на машине в Питер. Пропуск же не нужен

Вопросы задавал Кержаков, организовавший трансляцию. А отвечал Кокорин.

– Расскажи, где сейчас находишься?

– В Москве. Надеюсь, через три дня на машине переберусь в Питер.



– Пропуск заказал?

– Он вроде нужен только тем, кто гуляет. А машины по улице спокойно ездят. Сегодня, кстати, мой знакомый прилетел в Сочи из Питера. Тоже – без проблем.



– В Сочи во время карантина жил в гостинице?

– Да. Вообще, сейчас много народу перебралось из Москвы в Сочи.Все отели заняты. НЕ все правильно восприняли ситуацию. Это же карантин, а не каникулы.



– Чем занимаешься на карантине?

– Пока нахожу себе развлечения. Готовку освоил, пиццу «Маргарита» сделал. Хотя это не моё. Даже на отдыхе кроме чая ничего не мог себе приготовить.

– Маску носишь?

– Доктора говорят, что маска – это бред, и она не помогает. Она нужна, только если человек болеет.

– В начале зимы прошел слух насчет Кокорина и «Челси». Было что-то?

– Нет. Никакой конкретики. Но было много разговоров, звонили знакомые, узнавали, что происходит.

– Смотришь чемпионат Белоруссии?

– Вчера смотрел. Примерялся, на каких позициях в каком клубе могу пригодиться.

– Где твои знаменитые кроссовки? До 12 ночи звонил Аршавин, спрашивал. Он готов и старые взять.

– Лет пять назад их купил, когда доллар был по 30 рублей. В итоге они сейчас стоят 30 тысяч баксов. Реально высокие. Аршавин в них весь может поместиться. (Смеется.)

– «Сочи» сохранит прописку в РПЛ?

– Должен. Судя по последним матчам до перерыва, мы со всеми можем играть.

– В «Сочи» сейчас атмосфера, как в «Зените»?

– Да.

– Как себя физически поддерживаешь?

– Без занятий я совсем чуть-чуть. Перееду в Питер – начну больше тренироваться, там места больше.



– Давно общался с Дзюбой?

– Переписывались, обсуждали какие-то моменты, чтобы знать, что в клубе происходит.Какие новости, про Уткина, например. Скидываем друг другу шутки…



– Что смотришь в самоизоляции?

– Кино, сериалы. Вчера посмотрел фильм «Просто помиловать». Топ. На реальных событиях основан. «Спартак»» шестой раз пересмотрел. Из российскогокино от «Холопа» в восторге. С ним же выходил «Отель «Белград».

На ютубе «Что было дальше» смотрел. Понравилось. Еще пересматривал свое интервью «Красаве». Длинное, но захватывает.