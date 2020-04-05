Олег Веретенников: Моей собаке повезло с карантином – теперь гуляет трижды в день

«ИГРАЮ В УЗКОМ СЕМЕЙНОМ КРУГУ В ЛОТО»

- Где вы сейчас находитесь – в Казани или Волгограде?

- Еще в конце марта вернулся в Волгоград. Сижу дома на карантине с 28-го числа. Доехали на машине без проблем. Тогда еще никаких ограничений на передвижение не было.

- На улицу выходите?

- К счастью, у нас есть собака, она спасает. Есть, чем прикрыться – выводим ее гулять трижды в день. Можно сказать, ей повезло. Раньше гуляла только два раза.

- Не боитесь подхватить вирус на открытом воздухе?

- Так вокруг безлюдно. Все сидят по квартирам, либо по дачам. Я живу на набережной, там во время прогулок можно встретить только таких же людей с собаками.

- По работе уже соскучились?

- Есть такое. Хочется, чтобы жизнь побыстрее вернулось в привычное русло. Впрочем, у карантина есть и свои плюсы. Можно заняться домашними делами, до которых раньше не доходили руки. Я, например, перебрал вещи на балконе, все ненужное выбросил.

- Фильмы, сериалы смотрите?

- Я не увлекаюсь сериалами. Правда, когда жил в Казани один без семьи, посмотрел «Триггер» по Первому. Понравилось… А сейчас в узком семейном кругу чаще не телевизор смотрю, а играю в лото.

«ЖАЛКО «ЛУЧ», О «РОТОРЕ» СУЖУ ТОЛЬКО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ»

- Слуцкий высказал опасения, что, если пауза затянется, это наложит негативный отпечаток и на следующий сезон, который, по его словам, мы можем «потерять». Согласны?

- Предпочитаю верить в лучшее. Хотя понятно: позднее начало следующего чемпионата и короткая пауза между сезонами создадут проблемы… Кроме того, не хотелось бы терять команды. А предпосылки к этому есть: «Луч» - наглядный пример. Будет жаль, если Дальний Восток останется без профессионального футбола.

- Вы же сами работали в «Луче»…

- Да, поэтому неплохо знаю ситуацию. В клубе всегда задерживали зарплату. И работать там, в принципе, трудно – логистика изматывает. Тренеры приходят и уходят, их меняют как перчатки, но ничего не улучшается. Значит, вопросы надо задавать руководителям, которые выстроили так процесс.

Однако болельщики-то не виноваты. «Луч» во Владивостоке любят. И свои воспитанники есть. Детские тренеры вкладывают в ребят душу, зная, что лучшие все равно разъедутся по другим командам.

- А что происходит в главном клубе вашей жизни – «Роторе»?

- Я постоянно общаюсь со своим другом Виталием Абрамовым, помогавшим мне тренировать «Ротор-2». В основном, обсуждаем вторую команду, молодежь. А за первой командой слежу только по результатам. Видел два последних матча - обзорно против «Нефтехимика» и целиком против «Шинника». Понятно, что перерыв в чемпионате «Ротору», как и всем, был не нужен – команда лидировала в ФНЛ.

«УРЕЗАНИЕ ЗАРПЛАТЫ НА 50 ПРОЦЕНТОВ ВОСПРИНЯЛИ С ПОНИМАНИЕМ»

- Когда последний раз общались со Слуцким?

- В четверг. Но скоро будет видеоконфернция для всей команды. Там пообщаемся и с главным тренером, и с игроками, и с персоналом.

- Вы в штабе за что отвечаете – действия нападающих?

- Узкой специализации нет. Все решается совместно, а последнее слово - за Леонидом Викторовичем. В нашем штабе полное взаимопонимание.

- Неужели не пытались передать кому-то из нападающих «Рубина» свои бомбардирские навыки?

- Подсказки игрокам атаки постоянно делал. Но индивидуальных занятий не было.

- Почему «Рубин» увяз внизу таблицы?

- Сложно сказать. По трем весенним турам сложно делать выводы. Но проблемы команды – скорее психологические. «Рубин» не привык бороться за выживание в премьер-лиге. И низкое место добавляло нервозности. Впрочем, таблица очень плотная. Команд восемь не обезопасили себя от вылета.

- Вас коснулось 50-процентное сокращение зарплаты на период карантина?

- Конечно. В «Рубине» всем зарплату урезали. И никто не возмущался, восприняли эту меру с пониманием. Здесь не все зависит от руководства клуба. Есть еще и спонсорские обязательств.

- Где команда будет готовиться к возобновлению чемпионата?

- Понять бы, когда это произойдет… Но вряд ли мы выедем за пределы Казани. Думаю, большинство клубов РПЛ проведут сборы на своих базах. И уж точно никто не отправится за границу. Если и будут перемещения, то внутри страны.

- Не исключено, что «Рубину» придется сыграть в стыковых матчах против «Ротора». Думали об этом?

- Нет. И не собираюсь. Настраиваться заранее на переходные матчи – не дело для «Рубина».