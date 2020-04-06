«Он умел пошутить». Подробности самоубийства заразившегося врача клуба «Реймс» - Советский спорт
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06 апреля 2020 12:00ФутболСергеев Иван

«Он умел пошутить». Подробности самоубийства заразившегося врача клуба «Реймс»

Футбольная Франция не может прийти в себя после трагедии, которая разыгралась в семье 60-летнего Бернара Гонсалеса.

ДУМБИЯ НАЗЫВАЛ ЕГО «ДЕДУШКОЙ»

Печальные новости пришли в воскресенье из Реймса, где базируется одноименный клуб французской лиги 1. Между прочим, до вынужденного перерыва в сезоне красно-белые занимали в чемпионате пятое место, шли в зоне Лиги Европы и даже могли помечать о попадании в ЛЧ-2020/21. Казалось, все у них было хорошо.

Однако именно про «Реймс» теперь точно можно сказать: коронавирус не пройдет для команды бесследно, даже если сезон и возобновится. Коллектив понес огромную утрату. Гонсалес, без всяких натяжек, был живой легендой «Реймса», отдав клубу 23 года жизни. Он пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег. За консультациями к нему обращались врачи других шампаньских команд, представляющих разные французские дивизионы.

Игроки его тоже обожали, называя «дедушкой». Кстати, в нынешнем составе «Реймса» присутствует бывший полузащитник «Ростова» и тульского «Арсенала» (2014 - 2018) Мусса Думбия. Для него, как и многих действующих и бывших футболистов клуба самоубийство Гонсалеса стало личной трагедией.

ПОДХВАТИЛ ЗАРАЗУ НА РАБОТЕ

Последние дни врач «Реймса» сидел на карантине со своей женой. Она и сообщила в полицию о случившемся. Оказалось, оба супруга ранее узнали о том, что заразились коронавирусом. Болезнь вроде бы переносили легко. Но, возможно, Гонсалес испугался того, что инфекция от него перешла к его престарелым родителям. Мотив самоубийства он подробно описал в предсмертной записке, содержание которой полиция пока не разглашает. И, не исключено, так и оставит в секрете, если того пожелают родственники.

По словам знакомых, еще в пятницу Гонсалес выглядел отлично, не подавая никаких признаков беспокойства. Президент «Реймса» Жан-Пьер Кейо едва сдерживал слезы, узнав трагическую новость. Для него Гонсалес был еще и персональным лечащим врачом.

После начала пандемии игроки «Реймса» получили программу поддерживающих тренировок, разработанную медицинским штабом. За ее выполнением внимательно следил Гонсалес. При этом он начал оказывать помощь в своей частной клинике простым жителям Реймса, подхватившим COVID-19. Скорее всего, там он и подхватил заразу, после чего отправился на самоизоляцию.

ШОК ДЛЯ МЭРА, ШОК ДЛЯ ИГРОКОВ

Гонсалеса хорошо знал мэр города Арно Робинэ. Для него самоубийство врача стало шоком. Он и о его заражении узнал только в воскресенье, когда ничего уже нельзя было изменить. Оставалось только перекрасить клубный логотип «Реймса» из красно-белых в черно-белые цвета.

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«Прочитал эту страшную новость в клубной группе вотс-апа, которую мы создали, еще когда выступали в лиге 2, - признался вечером в воскресенье защитник «Реймса» Юнис Абдельхамид. – Долго не мог поверить. У нас не было прямых контактов с Бернаром во время карантина, но игроки постоянно обменивались с ним информацией. Он был нам как член семьи. Очень веселый человек, умел пошутить. С ним можно было поговорить на многие темы, не только о футболе. Хотя футбол всегда оставался для него на первом месте».

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— Stade de Reims (@StadeDeReims) April 5, 2020

В том же духе высказываются сейчас многие одноклубники Абдельхамида. Гонсалес останется в их памяти «светлым, добродушным» человеком. Кстати, это далеко не первая жертва коронавируса во французской спортивной медицине. 23 марта скончался врач хоккейного клуба «Сержи-Понтуаз» Сами Реда. Ему было 63 года.

А тем временем за океаном все обсуждают арест дочери знаменитого боксера Фдойда Мэйвезера, которая во время вечеринки в доме знакомого рэпера напала на его подругу с ножом. Коронавирус, что же ты делаешь с людьми?..

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