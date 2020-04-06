Юрий Лодыгин: 14 дней не могу выходить из дома, полиция записала адрес, телефон

О КАРАНТИНЕ

– Нахожусь в Греции с семьей (Лодыгин вырос и стал футболистом в этой стране. – прим. ред.). К счастью, получил разрешение покинуть Россию, когда стало понятно, что как минимум до 30 апреля все встало. Иначе было бы совсем тяжело – одному, вдали от родных. Индивидуальные тренировки не спасали. Зато теперь дочь скучать не дает. Каждые пять-десять минут тащит меня играть и что-то делать.

О ГРЕЦИИ

– Греческий карантин довольно суровый. Покидать дом можно два раза в неделю – только в супермаркет, получив разрешение. А я 14 дней вообще выходить не могу, так как прилетел из другой страны. Полиция записала адрес, номер телефона. Тотальный контроль.

О ТУЛЕ

– Зимой пришло ощущение, что пора возвращаться в Россию. И «Арсенал» оказался лучшим из вариантов. Хорошая, играющая команда, где меня очень тепло приняли. До этого, когда я перестал принадлежать «Зениту», были мысли дальше пробовать себя в Европе. Но после не самого удачного отрезка в «Олимпиакосе» и «Газиантепе» найти что-то стоящее было сложно. А в России мои возможности хорошо известны.

ОБ ОБЩЕНИИ

– Если честно, мне легче использовать греческий язык для общения. Но, конечно, в России я спокойно говорю по-русски. Английским тоже владею на среднем уровне, учил в греческой школе. Понимаю по-испански, по-португальски. Коммуникация в жизни и футболе очень важна.

О «ЗЕНИТЕ»

– У меня всегда были отличные отношения с питерскими болельщиками. Многие из них поздравили с подписанием контракта с «Арсеналом». Спасибо им большое. Годы в «Зените» я вспоминаю с удовольствием. Было одержано много важных побед. Удалось поиграть в одной команде с такими звездами, как Халк и Аксель Витсель. Но даже тогда мы не всегда становились чемпионами. Конкуренция в РПЛ достаточно высокая. Не сравнить с той же Грецией.

О ПРЯНИКЕ

– Пряники я пробовал и до Тулы, еще в Питере. Очень нравится с джемом и абрикосами.