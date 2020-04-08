Два турнира за Европу и один за выживание. Как России завершить футбольный сезон

СТОИТ ЛИ ОГОРОД ГОРОДИТЬ ?

Сейчас по всему миру ищутся различные способы доигровки прерванного из-за пандемии коронавируса сезона. В Европе клубы сильно зависят от телевизионных контрактов и доходов от проведения матчей, поэтому цепляются за последние надежды сыграть заключительные туры. В АПЛ обсуждают организацию лагерей по принципу чемпионатов мира, в Италии предлагают «замкнуть» всю серию А внутри римского региона. При этом с отсутствием зрителей на трибунах все уже почти смирились…

Размеры потенциальной недополученной прибыли в топ-лигах поражают. Один только «МЮ», по подсчетам Daily Mail, потеряет более 130 миллионов евро, если чемпионат АПЛ-2019/20 «обнулят». А в России, по примеру европейцев, известный футбольный агент Тимур Лепсая предложил провести все оставшиеся туры РПЛ в Краснодарском крае, использовав инфраструктуру «Краснодара» (стадион, академия, база) и Игр-2014 (арена «Фишт», олимпийская деревня).

Но стоит ли нам огород городить? Возможно, футбольных полей в Краснодарском крае и хватит. Но для проведения 64 матчей потребуются тренировочные «поляны», значит, телевизионная картинка пострадает неимоверно. Особенно с учетом отсутствия зрителей. Помните, как на роскошной (но пустой) арене в Турине перед самым перерывом играли «Ювентус» и «Интер»? Даже Криштиану Роналду впечатление не скрасил. Это было весьма унылое зрелище. А теперь умножьте те впечатления на три-пять камер, расставленных по периметру краснодарских полей и неминуемо низкий уровень скоростей после паузы. Да что это будет за футбол?..

С УЕФА НЕ ПОСПОРИШЬ

Фактор ТВ-камер – не праздный. Расставить их под правильным («зрелищным») ракурсом будет физически невозможно. Условный гол в «девятку» Малкома вы будете наблюдать чуть ли не глазами тренера со скамейки. Не поможет и оператор за воротами. Там, где есть хотя бы подобие трибун, показ напомнит предсезонные турниры, товарняки с турецко-испанских сборов.

Изголодавшихся по футболу телезрителей хватит на 2-3 тура, не более, как получилось с чемпионатом Белоруссии. Да экономически доигрывать РПЛ-2019/20 в полном объеме клубам невыгодно. ТВ-доходы в бюджетах у нас, в отличие от Европы, составляют минимальную долю. На билетах не заработаешь. К тому же игрокам придется доплачивать премии за выход на поле, увеличивая расходы.

Остается единственная мотивация завершить этот российский футбольный сезон – боязнь попасть под санкции УЕФА, который, обратив внимание на бельгийский прецедент, пригрозил всем лигам, не доигравшим чемпионат, отстранение от еврокубков-2020/21. В общем, завершать сезон действительно желательно. Но это вовсе не значит, что в полном объеме! Все спорные турнирные вопросы можно решить в несколько игровых дней.

СУТЬ СХЕМЫ

Вот наша схема. Мы предлагаем разделить 16 команд РПЛ-2019/20 на три неравные группы: претендентов на Лигу чемпионов (2 – 5-е места в текущей таблице), соискателей третьей российской путевки в Лигу Европы (6 – 8-е) и участников борьбы за выживание (9 – 16-е).

При таком раскладе лишь «Зенит» уйдет на каникулы прямо сейчас, вплоть до старта сезона-2020/21. Но разве это не логично? С неминуемым чемпионством питерцев никто спорить не будет. Ни в России, ни даже в УЕФА. Учитывая, что «Газпром» спонсирует Лигу чемпионов.

Ну а теперь – подробности.

ТУРНИР ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

«Локомотив», «Краснодар», «Ростов», ЦСКА

Сложно поверить, чтобы кто-нибудь подвинул эти четыре клуба из первой пятерки, поэтому между ними логично разыграть две путевки в ЛЧ-2020/21. Для этого существуют две удобных формулы – плей-офф и чемпионат.

В плей-офф команды проведут по одному полуфинальному матчу. Проигравшие затем сразятся за групповую стадию ЛЕ (неудачник отправится в квалификацию этого турнира), а победители – за прямую путевку в группу ЛЧ (проигравший, опять же, довольствуется квалификацией).

Жеребьевку можно провести вслепую или на основании позиций клубов в РПЛ по итогам 22-х туров. Тогда «Локомотиву» достанется в соперники ЦСКА, а «Краснодару» – «Ростов».

Преимущество этой формулы в том, что каждый матч будет играться «от ножа», а высочайшие ставки нивелируют вероятное отсутствие праздничной атмосферы на трибунах. Каждая команда проведет по две игры и сможет начать подготовку к следующему сезону.

Чемпионат предполагает три тура по системе каждый с каждым. Надо только решить, начинают ли все с нуля (то есть «Локо» и «Краснодар» потеряют 5-очковое преимущество над ЦСКА) или на основе набранных по итогам 22 туров очков.

Жеребьевка в данном случае обозначит только очередность встреч. Для увеличения антуража матчи можно провести на аренах «Краснодара» и «Сочи».

Преимуществом станут шесть топовых матчей, по два в каждом туре. И сравнительно справедливое распределение мест в еврокубках при минимальных затратах.

ТУРНИР ЗА ЛИГУ ЕВРОПЫ

«Динамо», «Арсенал», «Спартак»

Поскольку Кубок России, по нашему предложению, можно не доигрывать, третью путевку в Лигу Европы разыграют москвичи с туляками. «Спартак» замыкает верхнюю половину таблицы, так что включать больше претендентов смысла нет.

Три клуба сыграют по одному матчу между собой – получается три тура по одной игре. Жеребьевка нужна только для определения порядка встреч. Каждый клуб проведет по два матча. Победитель отправится во второй квалификационный раунд ЛЕ.

ТУРНИР ЗА ВЫЖИВАНИЕ

«Уфа», «Урал», «Тамбов», «Сочи», «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов», «Ахмат»

Оставшиеся восемь клубов определят тех, кто покинет РПЛ и сыграет стыковые матчи с командами ФНЛ. Здесь формула простая – плей-офф. Победители первого рауда (как бы четвертьфиналов) отправятся отдыхать, победители второго раунда (как бы полуфиналов) уходят в стыки, а проигравшие оба матча вылетают из премьер-лиги.

Жеребьевку можно провести на основании таблицы после 22 тура (9-е место сыграет с 16-м, 10-е с 15-м и так далее) или вслепую, что, правда, нивелирует 7-очковое преимущество «Уфы» над «Ахматом».

Преимущество такого завершения сезона в том, что каждый матч будет иметь огромное спортивное и стратегическое значение, а значит, зрительский интерес будет необычайно высок. При этом команды ограничатся всего двумя - тремя играми, а счастливчики и вовсе отделаются одним матчем.

ВЫВОДЫ

Такая формула (возможно, чуть-чуть скорректированная) позволит решить много вопросов. Проведя меньше матчей, клубы потратят меньше денег, оперативно определят сильнейших на основе сыгранной части сезона и вовремя отправятся на отдых, что позволит раньше начать следующий сезон (и тогда не придется думать, как его сокращать или проводит туры в декабре и феврале).

Кроме того, такая формула позволит загрузить два основных стадиона в Сочи и Краснодаре, не «убивая» их газоны, и минимизировать задействованность тренировочных полей, матчи на которых смотреть будет физически больно.

Также, что благодаря короткому календарю, РПЛ получит возможность равномерно распланировать матчи по дням недели, что позволит удержать зрительский интерес (смотреть по матчу каждый день болельщикам проще, чем по три-четыре игры).

Вероятный недостаток – то, что отправившимся в стыки клубам РПЛ придется ждать своих соперников из ФНЛ. Чтобы этого не произошло, второму эшелону можно также доиграть чемпионат по усеченной формуле. Главное - побыстрее и с минимальными потерями поставить точку в этом российском сезоне и начать готовиться к следующему.