Госпиталь на стадионе «Боруссии» и отель «Стэмфорд Бридж». Как используют арены в отсутствие матчей - Советский спорт
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09 апреля 2020 18:00ФутболВелиев Эмиль

Госпиталь на стадионе «Боруссии» и отель «Стэмфорд Бридж». Как используют арены в отсутствие матчей

«Советский спорт» изучил, какими функциями сейчас наделили футбольные стадионы, ледовые катки и даже автодромы.

Пока весь мир замер в ожидании того, как будут развиваться события с коронавирусом, спортивные объекты, казалось бы, должны стоять без дела. Однако есть места на карте, где огромные пустые пространства переоборудовали под нужды общества в этот сложный период.

БОЛЬНИЦЫ, МОРГИ И СКЛАДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОВ

В Европе сейчас наблюдается резкая нехватка больничных коек. Власти, конечно, понимали, что вирус будет распространяться быстро, но, судя по всему, не понимали, насколько. Темпам, с которыми эпидемия завоевывает все новые и новые территории, позавидовал бы даже Александр Македонский. В связи с тем, что все места оказания медицинской помощи и так переполнены, под больницы пришлось в срочном порядке перепрофилировать даже футбольные стадионы. Так, например, в Германии больницей внезапно стала арена дортмундской «Боруссии». Руководство клуба приняло решение, что на северной трибуне 80-тысячника будет оказываться помощь больным с подозрением на коронавирус, и даже провело соответствующий ремонт. Тем, кому потребуется госпитализация, помогут в срочном порядке найти место в специализированном учреждении, остальных будут лечить прямо в стенах самого большого футбольного стадиона страны.

– Наш стадион – гордость города, ориентир почти для всех в Дортмунде и его окрестностях. Благодаря своим техническим характеристикам, инфраструктуре и расположению он является идеальным местом для оказания активной помощи людям, которые были заражены COVID-19 или испытывают похожие симптомы (например, проблемы с дыханием и лихорадка). Наш долг и наше желание сделать все возможное, чтобы помочь этим людям, отмечается в заявлении, опубликованном на сайте «шмелей».

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В Испании, где по данным Университета Хопкинса, только подтвержденных случаев заражения коронавирусом – целых 130 тысяч, под склад для медикаментов отдали территорию стадиона «Бетиса» «Бенито Вильямарин». На 60-тысячной арене разместится логистический центр по противодействию эпидемии. Туда будут приходить медицинские маски, антисептики и другие товары, необходимые во время карантина, после чего инвентарь будет распределяться на нужды севильцев и жителей других ближайших городов.

Та же участь ждала и легендарный стадион «Сантьяго Бернабеу». Арена, которая и раньше принадлежала людям в белом, стала местом хранения различных медицинских препаратов и других вещей первой необходимости, которые требуются в борьбе с пандемией. «Реал» совместно с правительством Испании также организовал сбор средств на лечение больных Covid-19 и поддержание жизни Мадрида. Пожертвования можно оставить как в денежном, так и в материальном виде.

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Более печальная перепрофилизация была проведена в мадридском ледовом дворце Palacio de Hielo. На территории катка теперь располагается морг. Ледовое сооружение обладает мощными холодильными установками, которые помогут телам не разлагаться в ожидании процедуры кремирования. По официальным данным, жертвами эпидемии коронавируса в Испании стали уже более 12 тысяч человек, тела умерших было решено кремировать из-за нехватки места в моргах.

В пригороде Нью-Дели на территории Международного автодрома Будды, на котором с 2011 по 2013 год проводился «Гран-при Индии» «Формулы-1», организовали карантинный центр, где 21 день будут находиться тысячи рабочих мигрантов, которые не могут покинуть столицу из-за введенных властями ограничений на перемещение по стране.

На территории известного комплекса BJK National Tennis Center в нью-йорском районе Flushing Meadows, где проводится US Open – один из четырех турниров «Большого шлема», – также разбили госпиталь, а главный корт имени Луи Армстронга стал полевой кухней, где готовят еду для пациентов и работников «теннисной больницы». По словам прославенной американской теннисистки, рекордсменки по количеству побед на Уимблдоне Билли Джин Кинг, центр сможет предоставлять 25 тысяч продовольственных наборов ежедневно.

ЦЕНТРЫ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ НА КОРОНАВИРУС И ОТЕЛИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

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На 80-тысячном «Кроук Парк» в Дублине обычно проходят матчи по национальным видам спорта – гэльскому футболу и херлингу. Но нынешняя ситуация в мире внесла свои коррективы, поэтому теперь на арене разместили центр по тестированию на Covid-19. Провериться могут все желающие по предварительной записи.

Лондонский «Челси» тоже внес свою лепту в противодействие пандемии. «Аристократы» бесплатно предоставили медицинским работникам комнаты для ночлега на территории своего стадиона Стэмфорд Бридж. Напомним, в непосредственной близости от арены «синих» находится отель известной мировой сети.

Многие медики имеют длительные рабочие смены и, возможно, не могут добраться домой, или им необходимо совершать длительные поездки. Предоставление жилья рядом с местом работы – наша поддержка медиков в нынешнее непростое время, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте клуба.

Сообщается, что все расходы на двухмесячное проживание медицинского персонала возьмет на себя владелец команды Роман Абрамович. В случае необходимости, срок сдачи «Стэмфорд Бридж» квартирантам в белых халатах может быть увеличен.

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