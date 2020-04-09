Госпиталь на стадионе «Боруссии» и отель «Стэмфорд Бридж». Как используют арены в отсутствие матчей

Пока весь мир замер в ожидании того, как будут развиваться события с коронавирусом, спортивные объекты, казалось бы, должны стоять без дела. Однако есть места на карте, где огромные пустые пространства переоборудовали под нужды общества в этот сложный период.

БОЛЬНИЦЫ, МОРГИ И СКЛАДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОВ

В Европе сейчас наблюдается резкая нехватка больничных коек. Власти, конечно, понимали, что вирус будет распространяться быстро, но, судя по всему, не понимали, насколько. Темпам, с которыми эпидемия завоевывает все новые и новые территории, позавидовал бы даже Александр Македонский. В связи с тем, что все места оказания медицинской помощи и так переполнены, под больницы пришлось в срочном порядке перепрофилировать даже футбольные стадионы. Так, например, в Германии больницей внезапно стала арена дортмундской «Боруссии». Руководство клуба приняло решение, что на северной трибуне 80-тысячника будет оказываться помощь больным с подозрением на коронавирус, и даже провело соответствующий ремонт. Тем, кому потребуется госпитализация, помогут в срочном порядке найти место в специализированном учреждении, остальных будут лечить прямо в стенах самого большого футбольного стадиона страны.

– Наш стадион – гордость города, ориентир почти для всех в Дортмунде и его окрестностях. Благодаря своим техническим характеристикам, инфраструктуре и расположению он является идеальным местом для оказания активной помощи людям, которые были заражены COVID-19 или испытывают похожие симптомы (например, проблемы с дыханием и лихорадка). Наш долг и наше желание сделать все возможное, чтобы помочь этим людям, – отмечается в заявлении, опубликованном на сайте «шмелей».

В Испании, где по данным Университета Хопкинса, только подтвержденных случаев заражения коронавирусом – целых 130 тысяч, под склад для медикаментов отдали территорию стадиона «Бетиса» – «Бенито Вильямарин». На 60-тысячной арене разместится логистический центр по противодействию эпидемии. Туда будут приходить медицинские маски, антисептики и другие товары, необходимые во время карантина, после чего инвентарь будет распределяться на нужды севильцев и жителей других ближайших городов.

Та же участь ждала и легендарный стадион «Сантьяго Бернабеу». Арена, которая и раньше принадлежала людям в белом, стала местом хранения различных медицинских препаратов и других вещей первой необходимости, которые требуются в борьбе с пандемией. «Реал» совместно с правительством Испании также организовал сбор средств на лечение больных Covid-19 и поддержание жизни Мадрида. Пожертвования можно оставить как в денежном, так и в материальном виде.

Более печальная перепрофилизация была проведена в мадридском ледовом дворце Palacio de Hielo. На территории катка теперь располагается морг. Ледовое сооружение обладает мощными холодильными установками, которые помогут телам не разлагаться в ожидании процедуры кремирования. По официальным данным, жертвами эпидемии коронавируса в Испании стали уже более 12 тысяч человек, тела умерших было решено кремировать из-за нехватки места в моргах.

В пригороде Нью-Дели на территории Международного автодрома Будды, на котором с 2011 по 2013 год проводился «Гран-при Индии» «Формулы-1», организовали карантинный центр, где 21 день будут находиться тысячи рабочих мигрантов, которые не могут покинуть столицу из-за введенных властями ограничений на перемещение по стране.

На территории известного комплекса BJK National Tennis Center в нью-йорском районе Flushing Meadows, где проводится US Open – один из четырех турниров «Большого шлема», – также разбили госпиталь, а главный корт имени Луи Армстронга стал полевой кухней, где готовят еду для пациентов и работников «теннисной больницы». По словам прославенной американской теннисистки, рекордсменки по количеству побед на Уимблдоне Билли Джин Кинг, центр сможет предоставлять 25 тысяч продовольственных наборов ежедневно.

ЦЕНТРЫ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ НА КОРОНАВИРУС И ОТЕЛИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

На 80-тысячном «Кроук Парк» в Дублине обычно проходят матчи по национальным видам спорта – гэльскому футболу и херлингу. Но нынешняя ситуация в мире внесла свои коррективы, поэтому теперь на арене разместили центр по тестированию на Covid-19. Провериться могут все желающие по предварительной записи.

Лондонский «Челси» тоже внес свою лепту в противодействие пандемии. «Аристократы» бесплатно предоставили медицинским работникам комнаты для ночлега на территории своего стадиона Стэмфорд Бридж. Напомним, в непосредственной близости от арены «синих» находится отель известной мировой сети.

– Многие медики имеют длительные рабочие смены и, возможно, не могут добраться домой, или им необходимо совершать длительные поездки. Предоставление жилья рядом с местом работы – наша поддержка медиков в нынешнее непростое время, – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте клуба.

Сообщается, что все расходы на двухмесячное проживание медицинского персонала возьмет на себя владелец команды Роман Абрамович. В случае необходимости, срок сдачи «Стэмфорд Бридж» квартирантам в белых халатах может быть увеличен.