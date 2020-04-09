Андрей Бутенко: С нового сезона судьи будут реже назначать пенальти и отменять голы

– Логично, что изменения вступят в силу со старта следующего сезона, – начал Бутенко. – В обычных обстоятельствах внесенные IFAB уточнения действовали бы с 1 июля. Но тогда, учитывая сложившуюся в мире ситуацию, пришлось бы менять правила в ходе уже стартовавших турниров. Это было бы неправильно.

…Далее эксперт разобрал по отдельности каждое из нововведений.

УТОЧНЕНИЕ В ПРАВИЛО ИГРЫ РУКОЙ

граница между плечом и рукой при определении нарушения проходит по линии подмышки

– Это правильный шаг для более объективного определения игры рукой. Иногда футболист, выставляя руку под 90 градусов относительно туловища, останавливает мяч полуплечом-полурукой: половина мяча находится на ключице, половина – на руке. В этом случае мы не видим 100-процентного желания сыграть рукой. Просто в силу разных внешних обстоятельств (таких, как скорость и траектория полета мяча) попытка принять мяч грудью оборачивается попаданием в плечо или предплечье. Теперь у арбитров расширены горизонты возможности продолжить игру в такой ситуации.

Считаю, новая трактовка снизит количество назначенных пенальти, отмененных голов, штрафных ударов и дисциплинарных наказаний. Сейчас арбитр, видя, что мяч по проекции больше находится на предплечье, зачастую определяет нарушение. А со следующего сезона такого не будет.

Здорово, что теперь то или иное решение становится для арбитров более прозрачным. Полностью поддерживаю эту корректировку, котораяе приведет к увеличению зрелищности и сокращению пауз в игре.

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВИЛАХ ИГРЫ РУКОЙ

случайное попадание мяча в руку атакующего игрока считается нарушением только тогда, когда происходит непосредственно перед голом или голевым моментом

– Тоже очень правильное изменение. Если игроку за пределами штрафной площади мяч со спины попадает в локоть, и его команда за счет этого не получает явного превосходства, то не следует фиксировать нарушение правил.

Ведь что такое явное превосходство? Например, когда мяч от локтя игрока 1 отскочил к партнеру (игроку 2), и тот выскочил один на один с вратарем. Такой эпизод должен трактоваться как фол, поскольку создана явная возможность забить. Это подтверждается тем, что нарушение правил на игроке 2 влечет за собой удаление сфолившего защитника.

Не надо свистеть каждый контакт. Если касание мяча руки не помогло в создании явной возможности забить, незачем останавливать игру. Например, в ситуациях, когда защитник в середине поля выбивает мяч вперед и попадает в руку сопернику, оказавшемуся от него в метре. И при этом соперник следующим касанием не создает голевой момент.

Да, какое-то преимущество атакующий игрок при этом получает. Но давайте вспомним, что мы защищаем и обороняющихся, когда мяч в штрафной площади попадает кому-то из них в руку, находящуюся в естественном положении. Там-то мы сохраняем паритет… Поэтому есть резон поступать так же и в середине поля в отношении атакующих игроков.

Важно только провести границу, когда считать, что касание мяча рукой произошло сразу перед голевым моментом. Критерий – если первым или вторым касанием после этого была создана опасность воротам. Если же после эпизода прошло три-четыре передачи, говорить о том, что голевой момент был создан сразу, согласитесь, не приходится.

Помните незасчитанный гол Лионеля Месси в полуфинале Суперкубка Испании с «Атлетико»? По новым правилам, касание мяча рукой стало бы причиной для остановки игры, поскольку он сразу обыграл защитника и создал голевой момент. Другое дело, что, согласно первому описанному нами нововведению, само касание теперь трактовалось бы как попадание не в руку, а в предплечье. Получается, по старым правилам это отмена гола, а по новым – нет.

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВИЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОФСАЙДА

если игрок защищающейся стороны намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у соперника, футболист атакующей команды не считается находящимся в офсайде

– Атакующий футболист имеет право находиться в положении вне игры. Он не будет за это наказан арбитром. Просто он не может получать преимущества от такого положения.

Согласно новым правилам, можно представить такую картину. Атакующий игрок делает передачу на партнера, заведомо находящегося в офсайде. Если защитник сыграл по правилам (головой, плечом, коленом), но мяч все равно отскочил к адресату передачи, офсайд зафиксируется. То есть эпизод трактуется в пользу обороняющегося. Если же защитник в этом эпизоде намеренно сыграл рукой, офсайда нет. Эпизод трактуется в пользу атакующего. Тут ключевые слова – «намеренно» и «сыграл».

И с этим изменением согласен. Оно логично, полностью в духе современных правил и повышает объективность действий игрока для арбитра.

УТОЧНЕНИЕ В ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АРБИТРА И VAR

видеоассистенты арбитра могут давать главному судье советы о решении, но окончательный вердикт остается за ним

– В этом нет вообще ничего нового. Так было и раньше. Просто сейчас это вписывают в правила для более широкого понимания официальными лицами, игроками, тренерами и простыми любителями футбола. VAR не панацея от решений арбитра в поле. Может быть, видеоассистентам кажется, что судья допустил явную ошибку, а он считает, что никакой ошибки нет – он так трактует единоборство, например, показом красной карточки.

Вот пример. VAR ведь должен вмешаться, если не тому игроку дали карточку. Но так кажется со стороны, потому что видеоассистенты оценивают происходящее на основании картинки, не слыша, что происходит на поле. А арбитр хотел дать карточку тому игроку, который его оскорбил, что осталось за пределом внимания видеоассистентов…

Поэтому, сколько бы VAR ни вмешивался и ни предлагал посмотреть тот или иной эпизод, последнее слово всегда остается за главным арбитром. Подсказки видеоассистента носят лишь рекомендательный характер. Само слово «ассистент» означает, что он помощник – помощник в соблюдении правил игры. А поскольку все судьи люди, у каждого из них может быть свое отношение и трактовка того или иного эпизода.

ВЫВОДЫ

– Я поддерживаю те тенденции, которые наметились в IFAB в последние пять-семь лет. Все они понятны, прозрачны и нацелены на увеличение динамики и зрелищности игры. Тот консерватизм, который присутствовал с 1970-х по 2000-е годы, не шел на пользу футболу. Помню время, когда вратарю можно было брать мяч руками после паса назад. Это был какой-то анахронизм. Зрелищность от этого падает ниже плинтуса.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

– Футбол создают люди. Президенты набирают тренеров, тренеры набирают и тренируют игроков. Сама по себе игра – лишь вершина айсберга, на которую залезают не только 22 игрока, но и три арбитра.

Я изучаю правила с 1976 года и все равно делаю ошибки. И это относится к любому арбитру. Просто у одного они более серьезные, у другого – менее, а у третьего такие, что он сразу заканчивает судить. Изучение правил игры – творческий процесс, в котором нет границ. Если правила игры приняты, это не значит, что они легко применимы ко всем без исключения эпизодам.

Пользуясь случаем, хотелось бы сказать добрые слова в адрес РФС, который прикладывает немало усилий по повышению имиджа арбитров. Считаю правильным запрет на огульную (подчеркиваю) критику судей со стороны официальных лиц. Надо создавать вокруг футбола праздничную атмосферу, а не настроение ненависти. Нормальные болельщики «Реала» не ненавидят Месси за то, что он так здорового играет. Да, расстраиваются, если он забивает, но отдают должное его выдающемуся мастерству. А вот арбитров – именно ненавидят. И с этим надо бороться, как это делают в ФИФА и УЕФА. Очень большое внимание имиджу арбитров уделяют в Англии, Италии, Германии. И теперь в России.