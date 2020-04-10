Валерий Карпин: Может, я переболел коронавирусом бессимптомно - Советский спорт
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10 апреля 2020 17:00ФутболГригорьевская Юлия

Валерий Карпин: Может, я переболел коронавирусом бессимптомно

Главный тренер «Ростова» рассказал о жизни команды в самоизоляции.

Карпин отвечал на вопросы в рамках видеоконференции, которую организовал «РБК Ростов». Вместе с ним участвовали и другие представители ростовского спорта. Приводим самое интересное из сказанного Карпиным.

О ТРЕНИРОВКАХ

- Команду распустили до 1 мая. Игрокам каждый день рассылаются задания, они возвращают видеоотчеты своих индивидуальных тренировок. Работа ведется в мягком режиме. Можно сказать, сейчас отпуск с элементами поддерживания формы. 1 мая соберем команду. Возможно, возобновим групповые тренировки.

О ПЛАНАХ РПЛ

- Слышал, один из рассматриваемых лигой вариантов – возобновить чемпионат 7 июня. Это все вилами по воде писано…Если 7-го действительно стартуем, то можно будет завершить сезон уже 20-го, играя в режиме одного матча в неделю. Впрочем, пока у меня нет полной уверенности, что мы в принципе этот сезон завершим.

О ШТРАФАХ

- Будут ли применяться к игрокам санкции за нарушение режима самоизоляции? Клубом это не прописано. Ни за кем специально не следим. Знаем, кто остался в Ростове-на-Дону, а кто уехал в другие города и страны. Да и зачем следить? По-моему, сейчас и выйти из дома некуда. Думаю, все ребята всё соблюдают.

О ТЕСТИРОВАНИИ

- 1 мая, когда опять соберемся, проведем поголовное тестирование на коронавирус. Как технически это организовать – не в моей компетенции. Но тесты на коронавирус будут сдавать все. Игроки, тренеры, персонал базы. Нам необходима полная информация. Может, кто-то переболел. Может, я сам переболел бессимптомно. Без тестов начинать тренировки нельзя.

О ЗАРПЛАТАХ

- Об урезании зарплат в клубе разговоры не ведутся. Но если потребуется, проблем не возникнет. Игроки с пониманием относятся к ситуации.

ОБ ОБНУЛЕНИИ

- Обнулять чемпионат по итогам 22 туров неправильно со всех точек зрения. Мы весь сезон стремились попасть в тройку, игроки проливали на тренировках и в матчах пот. И что, теперь мы должны смириться с четвертым местом? А что делать с командами, находящимися в зоне вылета? Можно, конечно, расширить лигу до 18 клубов, но для меня такой сценарий – это форс-мажор.

О СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ

- Перерыв между чемпионатами может составить пару недель. Но я не вижу здесь проблемы. Закончится сезон, три-четыре дня ребята отдохнут – и потом снова за работу. Это нормально! А вот что делать с истекающими по окончании сезона контрактами, непонятно. Если игрок переходит в другую команду, за две недели он с новыми партнерами точно не сыграется. К счастью, в «Ростове» почти все футболисты имеют долгосрочные соглашения.

О ТРАНСФЕРАХ

- В таких условиях массово приглашать новичков бессмысленно. Но точечные трансферы останутся, как и раньше. И за большие деньги. Цену формирует спрос. Если он есть, то и стоимость футболиста высокая. Я не понимаю все эти рассуждения о падении цен на игроков. Кто и как все это оценивает? Впрочем, если падение будет, то для всех. А мы как не покупали дорогих футболистов, так и не будем.

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