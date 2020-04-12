Скованные одним страхом. Почему бордюрный камень может стать важнее футбола

ФЕДУН ПОЛАГАЕТ, ЧТО ПИК В ЕВРОПЕ ПРОЙДЕН

Ошалевший от карантина мир пытается выбраться из изоляции, несмотря на запреты и рост числа заболевших и умерших. В том числе признаки движения начал подавать и футбольный мир.

Еще неделю назад возобновила тренировки вне дома «Бавария». Футболисты мюнхенской команды занимались небольшими группами по 3-4 человека. Пресс-служба клуба поспешила известить общество, что все гигиенические меры строго выполнялись. Игроки тренировались на расстоянии и делали упражнения, которые позволяли соблюдать дистанцию.

В субботу пришли обнадеживающие вести из Испании, которая наряду с Италией наиболее сильно пострадала из-за эпидемии. «Реал Сосьедад» станет первым испанским клубом, который возобновит тренировки. В Сан-Себастьяне собираются вернуться к занятиям 14 апреля.

«Реал» также рассматривает возможность возвращения к тренировочным занятиям на фоне режима чрезвычайной ситуации, введенного в стране. В стане мадридцев полагают, что команда готова приступить к тренировкам, однако решение пока не принято, и точная дата не определена. Предполагается, что на своей базе команда будет тщательно придерживаться необходимых мер предосторожности.

Владелец «Спартака» и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун полагает, что пик коронавируса в Европе, особенно в Италии и Испании, уже пройден, и сейчас распространение инфекции находится на плато. А потому можно предположить, что «те люди, которые могли заболеть вирусом, уже заболели, и дальше рынок начнет потихоньку выходить из кризиса».

Для Криштиану Роналду финансовый кризис и не наступал, с его-то заработками, а домашний карантин он уже отменил собственноручно. Португальский нападающий «Ювентуса» был замечен на тренировке на стадионе клуба «Насьонал» рядом со своим домом на Мадейре. На фотографиях, опубликованных журналистами, видно, что на поле Роналду находился не один, а с другими футболистами и тренерами. После чего местный глава здравоохранения Педру Рамуш обрушился на футболиста с критикой.

«СПАРТАК», «ЗЕНИТ» И ГАСТАРБАЙТЕРЫ

Новости, что и говорить, обнадеживающие. Где есть тренировочный процесс, там недалеко и до первых спаррингов. А далее, возможно, и до полноценных матчей. Но на фоне этой жизнеутверждающей информации обращает внимание тот настораживающий факт, что любое проявление активности со стороны спортсменов сегодня вызывает шквал критики различных функционеров.

Если вдруг «Спартак» или «Зенит» задумают провести бесконтактную тренировку, соблюдая все возможные меры предосторожности, мало им не покажется. Найдутся те, кто незамедлительно сделает спортсменов главными разносчиками китайской заразы. Хотя подобные занятия вряд ли способны нанести больший вред, чем продолжающиеся работы по возведению многих объектов. В том числе тех, которые при всем желании нельзя отнести к стратегическим.

Большие стройки идут по всей стране. Говорят, что строители, а в большинстве своем это гастарбайтеры, обеспечиваются средствами дезинфекции, масками и даже соблюдают дистанцию, хотя в последнее верится как-то совсем с трудом. Почему возведение очередной высотки или перекладка плитки с бордюрами более важная задача, чем тренировки для спортсменов, остается большим вопросом. Очень хотелось бы услышать внятные доводы от лиц, которые эти решения принимают.

Понятно, что ситуация с пандемией крайне сложная, в Москве – так и вовсе авральная. Не призываю кого-то, упаси Бог, выйти попинать футбольный мячик. Просто в такие моменты вылезает на поверхность ангажированность, это хорошо заметно: ведь если нельзя одному, то, значит, и другому должно быть запрещено, разве не так? Однако мы видим, что происходит на деле.

Мне кажется, что многим бизнес-предприятиям, в том числе и профессиональному спорту, в скором времени придется столкнуться с новой реальностью, когда под коронавирусный шумок будут расставляться новые приоритеты. Чиновники и стоящие за ними финансовые воротилы будут всячески стараться проталкивать в список тех, кому необходимо незамедлительно возобновить работу, компании из сфер деятельности, с которыми они завязаны. Большому спорту придется вступить в большую драку, чтобы отстоять свое право на жизнь.

МЕШАЕТ ЛИ СПОРТ БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ?

Основатель Microsoft Билл Гейтс в эфире канала CNBC спрогнозировал улучшение ситуации с пандемией коронавируса в США. Он считает, что осенью школы в стране могут возобновить свою деятельность, но экономика сразу не вернется в прежнее состояние. Гейтс полагает, что надо обсуждать, какие виды деятельности приносят большую общественную пользу.

Американский миллиардер прокомментировал и возможное возобновление спортивных мероприятий в США, заметив, что это будет экономически выгодно, но может мешать борьбе с пандемией.

Вот этот довод «может мешать» (а может и не мешать?) скоро точно будет очень востребован. Как определить критерий того, что людям для их жизнедеятельности более важно? Построить очередные небоскребы или вернуть им спортивные зрелища? Без чего мы можем обойтись, а с чем не готовы расстаться. Не хлебом единым ведь жив человек.

Спорт, и футбол в особенности, ждет большой прессинг в первую очередь со стороны местных властей, на которых ляжет ответственность за разрешение или запрещение массовых мероприятий. Первые ласточки в виде наездов серьезных политиков на больших футбольных функционеров уже полетели.

ПИНГ-ПОНГ С ОБВИНЕНИЯМИ

Так, накануне премьер-министр Словении обвинил президента УЕФА Александра Чеферина в распространении коронавируса. По мнению Янеза Янши, в футбольной организации слишком долго тянули с приостановкой Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Матч на «Сан-Сиро» в Милане между «Аталантой» и «Валенсией» стал биологической бомбой. Его проведение было безответственным и преступным. Предупреждений ВОЗ оказалось недостаточно для УЕФА, чтобы остановить еврокубки. Это доказывает, что они заботятся только о деньгах», – заявил Янша.

Матч 1/8 финала ЛЧ «Аталанта» – «Валенсия» состоялся 19 февраля в присутствии 44 236 зрителей. Мэр Бергамо Джорджо Гори также вставил свои три копейки, подчеркнув, что та встреча поспособствовала распространению коронавируса в Италии и Испании.

При этом в той же Италии уже вовсю раздаются голоса о том, что эпидемия заполыхала в стране задолго до конца февраля. Просто кто-то из ответственных лиц ее попросту проворонил. Отсюда и глобальные последствия обрушившейся на страну беды. Перевести же стрелки на футбол, назначив его крайним, политикам очень удобно. Большой спорт всегда на виду.

Не случайно тот же Чеферин раскритиковал премьера своей страны, назвав провальной его экономическую политику.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ. ДО ЯНВАРЯ 2021 ГОДА?

В воскресенье появилась информация, что в Италии планируется запретить проведение матчей со зрителями до января 2021 года. Об этом сообщает журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери в твиттере со ссылкой на источники в правительстве.

Позже он уточнил, что решение об этом еще не принято. Пока это лишь планы, никто не знает, как все будет на самом деле. Но уже понятно, что любой политик предпочтет сказать скорее «нет», чем «да» просто для того, чтобы обезопасить свое политическое будущее.

«Любое массовое скопление людей, которое сопровождает матчи в Италии или где-либо еще – большой риск. Поэтому при принятии того или иного решения правительство страны и серия А будут консультироваться с учеными, врачами и другими специалистами», – цитирует Палмери Metaratings.

Этого, в общем-то, и следовало ожидать. Каждый чиновник в скором времени начнет перекладывать свою ответственность на любого, на кого это только возможно. Скованные одним страхом – потерять свои должности – они будут тормозить и запрещать возрождение большого спорта в России и Италии, в Испании и Франции, в Бразилии и США.

Спорту нужно быть к этому готовым и думать, с какими аргументами можно выйти навстречу этой проблеме. Иначе если игра и вернется, то еще долго не увидит на своих стадионах тех, кто без нее не представляет свою жизнь.