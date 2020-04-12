У Акинфеева сорвалась встреча с актером Буруновым, Гончаренко следит за братом Чалова - Советский спорт
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12 апреля 2020 21:00ФутболГригорьевская Юлия

У Акинфеева сорвалась встреча с актером Буруновым, Гончаренко следит за братом Чалова

На «ЦСКА ТВ» запустили видеоблог «На карантине». В первом выпуске на вопросы отвечали главный тренер Виктор Гончаренко, вратарь Игорь Акинфеев и форвард Федор Чалов.

Коллеги из ЦСКА «собрали» получасовой видеоролик, в котором вопросы также задавались фанату красно-синих Диме Лысому, главному редактору клубного канала Екатерине Кирильчевой и успешному сценаристу и режиссеру, создателю популярного сериала «Полицейский с Рублевки» Илье Куликову.

Ответы сопровождала всевозможная занимательная графика. Перекличка получилась динамичной и познавательной. Приводим наиболее интересные фрагменты с участием трех топовых спикеров.

Виктор ГОНЧАРЕНКО

гончаренко

О СНИЖЕНИИ ЗАРПЛАТ
 Благодарен ребятам за то, что пошли навстречу клубу. Они реально понимают, что сейчас всем тяжело. Никаких разногласий при обсуждении не было.

О ЛИЧНОМ ИНСТАГРАМЕ
 Да, открыл аккаунт. Сын давно просил это сделать. Я всячески отказывался, но сейчас время свободное, наконец, появилось. Сын объясняет, какие там есть недостатки и преимущества. Не могу обещать, что буду активно пользоваться, поэтому, если кому не отвечу, не обижайтесь. Буду ли принимать участие в челленджах? А почему нет? Вон, сын 23 раза рулоном туалетной бумаги начеканил. Можно тоже попробовать.

О КИБЕРФУТБОЛЕ
 Я в этом ничего не понимаю, но посмотрел, как Федор Чалов и Константин Кучаев сходили на ТВ сыграть против спартаковцев. Перед эфиром они получили от меня наставления, что обязаны победить. И слово сдержали. Через десять секунд после окончания матча Чалов отписался: победа за нами. Давал ли им установку, по какой схеме играть? Да они лучше меня знали, как надо.

О ЧЕМПИОНАТЕ БЕЛОРУССИИ
 Я из Белоруссии, БАТЭ – моя родная команда, поэтому, конечно, слежу за трансляциями. Но исключительно глазами болельщиками. Никакого анализа. Знаком ли с братом Чалова Даниилом, который выступает за «Витебск»? Нет. Но я у Федора спрашивал, нравится ли его брату в Белоруссии. Если будет хорошо себя проявлять, может, и рассмотрим эту кандидатуру.

Игорь АКИНФЕЕВ

акинфеев

О КАРАНТИНЕ
 Прямо сейчас ушел в свое гнездышко под названием «баня». Здесь меня никто не трогает… Надеюсь, карантин рано или поздно все-таки закончится. А то тяжеловато приходится. Особенно людям, которые сидят в квартирах. У нас-то свой дом, хоть можно выйти на свежий воздух, прогуляться с собакой.

Тренировки дома – это адок. Не хватает футбола, обычных нагрузок. Тренажеров у меня нет. Никогда не ставил цель оборудовать домашний спортзал. Если бы был пухлый, толстый, может, и задумался бы. А так, не вижу смысла захламлять помещения… Раз в два дня выбираюсь в парк на пробежку. Минут на 20-25. Людей вокруг нет. Утки только плавают, голуби летают…

ОБ ОГРАБЛЕНИИ В МАНЧЕСТЕРЕ
 У меня за спиной на стене висят футболки лучших вратарей мира. Но свитера великого Эдвина ван дер Сара – единственного человека, кого я просил поменяться после матча, тут нет. Его футболку у меня украли в аэропорту, когда мы возвращались в Москву. Это был 2009 год, когда мы сыграли с «МЮ» 3:3 в Лиге чемпионов. Тогда у многих игроков ЦСКА при погрузке в самолет исчезли ценные вещи. Видимо, персонал аэропорта постарался.

О ФИЛЬМАХ
 Уложив детей спать, пересматриваем с женой все серии «Полицейского с Рублевки». До этого не смотрели целиком, только кусками, сейчас наслаждаемся. К сожалению, не успел познакомиться с актерами этого сериала. С Сергеем Буруновым должны были недели полторы-две назад встретиться. Нас хотел познакомить Влад Котлярский. Не получилось, но, думаю, все впереди.

О БОЛЕЛЬЩИКАХ
Для любой команды болельщики играют огромную роль, особенно для ЦСКА. Это наш мотор, наш локомотив... В хорошем смысле слова, разумеется... Они заряжают нас энергией, дают второе, третье дыхание. Приятно видеть, когда на трибунах даже на не самых топовых матчах собирается по 20 тысяч. Я помню времена, когда ходило по восемь… Эта двадцаточка отлично вписывается в нашу уютную домашнюю арену. Надеюсь, после паузы в чемпионате мы покажем зрителям, что перерыв пошел ЦСКА на пользу. Весенние матчи не задались. Тогда фанаты были сильнее команды.

Федор ЧАЛОВ

чалов

О САМОИЗОЛЯЦИИ
 День начинается с того, что я просыпаюсь часов в 12. Наконец-то можно выспаться… Потом завтракаю. К четырем часам я уже совсем просыпаюсь и можно начинать тренироваться. У меня есть все необходимое для выполнения упражнений. Велосипед на первом этаже… Записываю тренировку на видео и отсылаю в клуб. Жонглирую маленьким мячиком. Пока что-нибудь не разобью, мне разрешают.

О БРАТЕ ДАНИИЛЕ
 Смотрел в выходные матч его «Витебска». Брата удалили. Прочитал новости: «Чалов получил первую в карьере красную карточку»… Хотел бы сыграть с ним вместе за ЦСКА? Разумеется. Я только за. Давно пора!

О ЧЕЛЛЕНДЖЕ РОНАЛДУ
 Попробовал это упражнение. Но знаете, 140 раз повторить, как Криштиану, это нереально. У меня за 45 секунд получилось около 100. Больше не пытался.

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