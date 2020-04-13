«Я просила кокаин на улице?» «На хрена образование?» «Штрафы это вообще законно?»

Все началось в августе 2018-го. Тогда Алана Мамаева разоткровенничалась в интервью ютуб-каналу «Точки NadИ». О своей внешности. О своем отношении к наркотикам. О своей жизни в Краснодаре, где выступал ее муж, еще не успевший вляпаться в неприглядную историю, обернувшуюся для него сначала «Бутыркой», потом – колонией в Белгородской области.

Так вот, Алана уже тогда за словом в карман не лезла. И в беседе с интервьюером сама переходила в атаку. То есть, задавала вопросы.

Вот, к примеру, такой:

– Ты веришь в ту историю, что я просила у прохожего кокаин на улице и предлагала ему взамен телефон?

Не дав собеседнице раскрыть рот, сама Алана и ответила:

– Мы были в Монте-Карло с одним человеком, с которым больше не общаюсь. Потом видео оказалось в интернете. Исказили все, выложили. А это была игра… На наркотиках никогда не сидела. Грибы, галлюциногены не пробовала. Вот кокаин, траву, таблетки – да, потребляла. Но чтобы быть наркоманкой – никогда! Бред все это.

И ведь действительно, Алана, похоже на бред…

Вот еще один вопрос Мамаевой из того интервью «самой себе»:

– Сколько у меня было носов?

– Три. Сейчас – четвертый. Потом сделала себе губы. Сдула. Потом – попу, грудь, подтяжку ног. А потом я поскользнулась в Берлине на мокром кафеле, и швы расползлись. Пришлось все заново переделывать, переживать. Представляешь?

Представляем, представляем. Просто ужас! Нам бы, Алана, твои проблемы.

А вот еще один вопрос от Мамаевой:

– На хрена образование?

И ответ:

– Я же никогда не буду работать. Я бестолковая. Ленивая. И я никогда не скрывала, что у меня нет диплома. Могла купить его пятнадцать тысяч раз, но смысла нет. Считаю своим достижением то, что со мной такой мужчина, который меня всем обеспечивает…

Спустя примерно год эта идиллия нарушилась. Муж оказался на скамье подсудимых, потом за решеткой. Из Краснодара, который Мамаева называла «колхозом» («там в магазин все ходят в каблуках – представляешь, какая жесть!»), пришлось ехать в Ростов-на-Дону, где приютили супруга-футболиста после выхода из колонии.

И тут Алана решила стать настоящей интервьюеркой. Задавать вопросы не себе, а… мужу. Да, первое (и последнее) большой интервью Павел Мамаев дал своей суженой. Видео выкладывали в ютуб по частям. Сначала – первую, потом – вторую. Так сказать, подогревали интерес. Но ничего сверхсенсационного не прозвучало. Хотя продукт и получился вполне добротным, ни одной «бомбы» не разорвалось. На самые острые вопросы Павел отвечал банальностями, а Алана его не дожимала. Никакого хайпа!

Но вот прошлось еще почти год. Теперь не Мамаев рассуждает о тяготах изоляции, а вся страна, и Павел с Аланой, находятся в самоизоляции. И наша героиня продолжает задавать вопросы. Теперь, похоже, не себе и не мужу, а куда-то в пустоту. В своем закрытом инстаграме.

– Каким образом народ получает штрафы, если у нас ни разу официально не сказали, что введен карантин? Почему людей штрафуют? Это вообще законно? Есть ли юристы, которые могут как-то это прокомментировать? Я просто не совсем врубаюсь…

Поясняем Алане и всем остальным: с 15 апреля в Москве введут пропускной режим. Перемещаться по столице можно будет только по специальным пропускам, оформление которых началось 13 апреля. Не будет пропуска – получите штраф.

Берегите себя и других.