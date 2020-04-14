«Чертаново» спровоцировало массовую челлендж-зарубу похлеще, чем у Роналду

Карантин заставляет спортсменов по всему миру вести бурную деятельность в соцсетях. Сначала жонглировали туалетной бумагой. Потом соревновались с Криштиану Роналду в числе повторений упражнения на пресс за 45 секунд. Кто-то, как Алексей Ягудин, фотографировался нагишом в женском парике, прикрываясь одной подушкой. Кто-то, как Александр Кержаков, создавал в инстаграме «коронавирусные» копии обложек знаменитых музыкальных альбомов…

А в «Чертанове» решили всей командой… повторить свой лучший гол сезона, на вынужденный перерыв в котором москвичи ушли в зоне стыков с РПЛ. Всей командой – в прямом смысле. Чертановцы воспроизвели не только гол, но и предшествовавшую ему многоходовую (15 передач!) комбинацию, начатую 7 июля 2019 года ударом от ворот Ильей Абаевым.

Как это им удалось? Каждый игрок записал на домашнее видео свой фрагмент памятной атаки из матча с «Чайкой». Потом фрагменты синхронизировали с реальной картинкой: на левой половине экрана игроки перемещались с мячом по футбольному полю, на правой – в своих домах/квартирах. Начиная от стартового удара Абаева и заканчивая точным выстрелом Егора Кондакова в падении головой после флангового навеса Владислава Сарвели. Красота!

Как известно, «Чертаново» - единственный в России профессиональный футбольный клуб, формирующий состав исключительно из своих воспитанников. Так вот, видео, снятое игроками главной командой, настолько впечатлило их младших товарищей, что внутри чертановской академии была организована массовая челлендж-битва.

Сразу 13 детских команд 12 апреля повели борьбу за выход в суперфинал, записывая короткие видеоклипы с тренировками в условиях самоизоляции. Тут было все – и разбитые люстры, и трюки, и фокусы. Помимо футбольных навыков, ребята старались проявить чудеса монтажа и чувство юмора. Ведь путевки в суперфинал распределяются по числу собранных под видео лайков.

Вот, например, какой клип сняла команда мальчишек 2007 года рождения.

А вот девчонки из команды-2008 пытаются продублировать идею одноклубников из ФНЛ.

Итоги предварительного этапа будут подведены 17 апреля. А потом будет еще финальный видео-батл.