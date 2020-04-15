20 причин «обнулить» нашу Футбольную национальную лигу. Точнее, уже 18 - Советский спорт
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15 апреля 2020 19:30ФутболБезъязычный Алексей

20 причин «обнулить» нашу Футбольную национальную лигу. Точнее, уже 18

«Армавир» отказался от дальнейшего участия в сезоне-2019/20. Это очередной тревожный звонок для всей ФНЛ. Да и для РПЛ тоже.

РАДИ ЧЕГО ХОРОХОРИМСЯ?

Окей, можно понять логику клубов российской премьер-лиги, лелеющих надежду доиграть этот многострадальный сезон. Первое – санкции УЕФА, который пригрозил отстранением от еврокубков странам, вздумавшим, по примеру Бельгии, обнулить свой чемпионат. Второе – потенциальные доходы от проведения матчей за счет продажи билетов. Хотя поверить в то, что на футбол в России в обозримом будущем пустят людей, сложно. Вернее, это представляется чем-то из области ненаучной фантастики…

Но сейчас речь не об РПЛ. На ФНЛ санкции УЕФА вроде как не распространяются. Доходы от проведения матчей в этой лиге кардинально не влияют на пополнение бюджетов. Клубов, готовых пройти лицензирование для участия в премьер-лиге-2020/21 (если подойти к этому вопросу по гамбургскому счету, не делая привычных в прежние времена поблажек), кот наплакал. В лидирующей по итогам состоявшихся 27 туров группе команд разве что «Ротор» с его «Волгоград Ареной» по-настоящему горит желанием провести следующий сезон этажом выше. Так чего мы ждем? Почему руководитель ФНЛ Игорь Ефремов призывает не делать из снятия «Армавира» поспешных выводов и рапортует о том, что «работа по преодолению кризиса ведется» и «этот сезон надо доиграть»? Ради чего бравада?

КТО И ЗА ЧТО СОБИРАЕТСЯ БОРОТЬСЯ?

16 апреля у клубов ФНЛ – плановая видеоконференция. Их ряды редеют. Напомним, до «Армавира» с турнира снялся «Луч», в одночасье лишившийся поддержки властей Приморского края. И было бы крайне любопытно послушать аргументы оставшихся «участников концессии» в пользу продления сезона на месяц-полтора с выплатой зарплат игрокам. Интересно, как эти аргументы можно обосновать экономически?

Но ведь и со спортивной точки зрения смысла в продолжении нет. Вот таблица ФНЛ-2019/20.

таблицафнл

Обратите внимание на три нижние строчки, которые занимают «Факел», «Мордовия» и «Текстильщик». Отставание этого трио от спасительного 15-го места – девять очков. Вы верите в их спасение по итогам оставшихся 11 туров? Они сами верят? При этом в ПФЛ вылетит не больше пяти команд (не больше – потому что не факт, что пять захотят оттуда подняться, в России и до пандемии наплыва желающих не наблюдалось). «Луч» и «Армавир» с дистанции добровольно сошли. Так что о борьбе за выживание можно говорить с увесистой натяжкой.

Про верхнюю четверку уже сказано. И здесь все, кроме «Ротора», спокойно переживут без РПЛ-2020/21. Но волгоградцы и так расположились в зоне прямого выхода в элиту – так пусть выходят. С «Химками» ситуация непонятная. Еще зимой поговаривали, что финансов для РПЛ клубу не хватит. То же самое касается «Торпедо», владельцу которого Роману Авдееву сейчас не до большого футбола, необходимо спасать свою девелоперскую компанию «Инград», получившую пробоины из-за пандемии.

«Чертаново»? Ну, если столичный клуб, формирующий состав исключительно из своих воспитанников (находка для кризиса!) готов ввязаться в авантюру (в РПЛ придется арендовать чужую арену за неимением своей подходящего класса) – пожалуйста. Не захочет нет проблем. Как ни крути, после объявления сезона завершенным досрочно сильно обиженных не будет. Тогда для кого этот сезон доигрывать?

«ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ» НИКТО ЧИТАТЬ НЕ БУДЕТ

И тут не столь важно, из каких средств формируются клубные бюджеты. Невозвратные расходы сейчас больно бьют и по частникам (тот же «Армавир» схлопнулся из-за отсутствия средств у хозяина команды Джевана Челоянца). Если заглянуть в РПЛ, то, скажем, «Спартак», по словам Леонида Федуна, каждый месяц простоя выбрасывает в трубу 500 миллионов рублей. Да, в ФНЛ траты намного меньше. Ну, так и «Лукойла» за спиной ни у кого нет. Вот и копятся каждый день новые долги, которые потом будет невозможно вернуть. Только вот писать «письма президенту» теперь не придется. Ау, ребята! Никто этих писем в Кремле читать не будет. Халява кончилась. Мы в другой реальности.

Продолжать упорствовать в такой ситуации – значит не признавать очевидного. Сезон-2019/20 не нужен ни одному из 20 (теперь 18) клубов ФНЛ. Если, конечно, они собираются дожить до сезона-2020/21. Не важно, в какой лиге.

Так, может, пора одуматься? Не в Англии чай живем. Телевизионных миллионов с неба все равно не упадет.

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