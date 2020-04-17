Великий Иньеста рассказал о Японии, вирусе и «Барсе», но ни разу не упомянул Месси

Напомним, 35-летний Иньеста выступал за «Барселону» в 2002 - 2018 годах. Последние три сезона он связан контрактом с японским клубом «Виссел Кобе». В послужном списке испанского полузащитника, помимо многочисленных клубных трофеев, два золота Евро и одно – чемпионата мира. Настоящая живая легенда.

О КАРАНТИНЕ

- В клубе нам раздали индивидуальные планы тренировок. Командные занятия проводим по видеосвязи. Можно совершать пробежки на открытом воздух. Мы же находимся на маленьком острове. Здесь это допускается.

Жду премьеры документального фильма о себе на японском канале Rakuten. На создание картины ушло много времени и сил. Были поездки, встречи, интервью. Понятно, что в интернете можно прочитать много о моей карьере. Но из фильма вы узнаете еще больше. Идея сделать кино пришла сразу после того, как я написал книгу. А фишка картины в том, что я сам узнаю что-то новое о себе, слушая высказывания близких мне людей.

О ФУТБОЛЕ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

- Согласен с Ули Хенессом: футбол ждут радикальные перемены. Это касается и трансферного рынка, и многого другого. Пандемия позволяет взглянуть на ситуацию со стороны, оценить, что действительно имеет значение, а без чего вполне можно обойтись. Этот урок многому научит человечество. Жалко только, что такой высокой ценой. Умерших от болезни уже не вернешь.

О ГВАРДИОЛЕ

- Помню, как Пеп Гвардиола, еще будучи игроком, подошел ко мне после победы в молодежном турнире и сказал, что скоро будет наблюдать с трибуны за моей игрой за главную команду «Барселоны». Все получилось еще лучше. Спустя годы я выступал под его руководством и выигрывал трофеи. У нас сложилась феноменальная команда. В самом начале был непростой период, и все вместе мы его преодолели. Пеп вселил в игроков уверенность в том, что футбол, от которого каждый получает невероятное удовольствие, неминуемо приведет к успеху. Что мы идем правильной дорогой.

О ПРЕЗИДЕНТСТВЕ БАРТОМЕУ

- Мне сложно давать оценки тем событиям, которые произошли в клубе в последние недели. Этим отставкам директоров «Барселоны»… Прав ли Жозеп Бартомеу, покажут выборы 2021 года. Посмотрим, получит ли он достаточную поддержку, чтобы сохранить пост.

О РАБОТЕ СЕТЬЕНА

- Приблизился ли Кике Сетьен к «футболу Кройфа», на который он ориентируется? Пока рано об этом говорить. Но у Сетьена было всего 12 матчей. Этого слишком мало для выводов. По крайней мере, я понимаю, чего он хочет от команды.

О ГРИЗМАННЕ И ДЕ ЙОНГЕ

- Не вижу проблемы в том, что Антуан Гризманн и Френки Де Йонг пока не вписались в игру «Барселоны». Послушайте, они играют меньше сезона. И их талант очевиден. Оба подходят для такого футбола, надо только подождать.

О ЯПОНИИ

- В «Висселе» мне комфортно. Особенно здорово было, когда за нас выступал мой старый приятель по «Барселоне» и сборной Давид Вилья. Вместе мы выиграли Кубок страны. Жаль, что он завершил карьеру. Сам я заканчивать не собираюсь. И, возможно, эта вынужденная пауза поможет мне набраться сил и продлить выступления на профессиональном уровне. От футбола еще не устал, физически чувствую себя хорошо. Ну а после – задумываюсь о тренерской карьере.

О РОНАЛДИНЬЮ

- Это ужасно, в каком положении оказался мой друг в Парагвае. Мы все следили за новостями оттуда, этой странной историей с паспортами, его арестом. Надеюсь, в скором времени проблема окончательно разрешится. И Роналдинью вернется домой.

О ЕВРО-2020

- Перенос турнира на следующий год не изменил моей оценки шансов сборной Испании. С таким подбором футболистов команда должна претендовать на титул. Я вижу преемственность поколений. Это главное. Однако на таких турнирах трудности могут возникнуть уже в группе. Тем более, нам достались Швеция и Польша.

О ПРОЩАЛЬНОМ МАТЧЕ

- Я бы не отказался от такой игры. Но чтобы она была посвящена не только мне, но и другим ветеранам сборной, которые заслужили почестей. Найти окно в календаре для матча будет непросто. А идеальным местом я бы считал Альбасете. Город, где когда-то еще мальчишкой начинал играть в футбол. Тогда бы круг замкнулся.