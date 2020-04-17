Анатолий Бышовец: Евсеев со мной не здоровается? Так я его с 2007 года не встречал

«СЕМИН И КИКНАДЗЕ МОГУТ УЙТИ ОБА. МЫ С СЕМИНЫМ ТАК И УШЛИ»

- Анатолий Федорович, чем занимаетесь на карантине?

- Мы с супругой безвыездно находимся в Новогорске рядом с базой сборной России. К нам приезжают дети, поддерживают, подкармливают, но не балуют, потому что мы сейчас постимся. У меня есть возможность гулять, ездить на велосипеде. Единственное, что сейчас недоступно – плавание. В целом все как обычно, если бы не, как я его называю, «коронаминус». Психологически люди подавлены. И просвета пока не видно. С трудом себе представляю, что будет после эпидемии. Но это я не про футбол. С ним все будет нормально.

- Футбольная жизнь кипит и во время пандемии. Снова обсуждают внутриклубного противостояние в не чужом вам «Локомотиве» между Юрием Семиным и Василием Кикнадзе. Известный агент Тимур Гурцкая, что оба в итоге могут покинуть клуб. И уж точно оба не останутся…

- Я не знаю точно природу конфликта. Если к Семину предъявляют претензии по поводу спортивного результата, это нормально. С тренера всегда главный спрос. А в еврокубках команда не прогрессирует, это же факт… Могут ли действительно уйти оба? Так такое в «Локомотиве» уже было. Мы с Семиным, когда он работал президентом, уходили вместе.

У нас тогда был непрекращающийся конфликт. А без единства работать сложно. Результаты-то, кстати, были не самые плохие, но перспектива в такой неприятной атмосфере отсутствовала. Есть ли она сейчас? Это решать совету директоров. Кикнадзе – тоже наемный работник.

«ВЫВОД ЕВСЕЕВА И ЛОСЬКОВА ИЗ СОСТАВА – РАБОЧИЙ МОМЕНТ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО»

- Сейчас все обсуждают слова Евсеева, которого вы тренировали в «Локомотиве»-2007. Нынешний наставник «Уфы» вспомнил, как вы выдавили его и другого ветерана команды Дмитрия Лоськова из команды…

- Такое решение действительно принималось мной. Мы строили новую команду без скидок на предыдущие заслуги, исходя из готовности игроков отвечать конкретным тренерским требованиям, игровой концепции. Евсеев и Лоськов на тот момент в нее не вписывались. Был соблюден исключительно спортивный принцип. Рабочий момент. Так происходит и сейчас в любой серьезной команде. Ничего личного.

- Но Евсеев явно затаил обиду. По его словам, с тех пор он перестал с вами здороваться?

- Так и сказал? Интересно. Но дело в том, что после «Локомотива» мы ни разу с ним не встречались. Я его, по крайней мере, не видел. Как он в принципе мог со мной поздороваться? И если вы заметили, я ни разу не позволял себе высказываться о Евсееве и Лоськове. Нигде в печати не было каких-то моих оценок. То же самое касается Семина. Стараюсь придерживаться кодекса чести.

«А НАДО ЛИ БОЯТЬСЯ ОТСТРАНЕНИЯ НА ГОД ОТ ЕВРОКУБКОВ?»

- Вернемся в сегодняшний день. Верите в возобновление РПЛ-2019/20?

- Возможное продолжение чемпионата – иллюзорный вариант. Все равно полноценно доиграть турнир не получится. Футболистам придется начинать все с нуля. Времени для полноценной подготовки в любом случае не будет. К тому же, ответ на главный вопрос давно получен – мы же знаем, кто станет чемпионом. Так что единственная причина все-таки провести оставшиеся 8 туров – это требование УЕФА, который в противном случае отстранит нас от еврокубков. Но с другой стороны, так уж велик риск? Что Россия потеряет от одного пропущенного евросезона? Мы же все равно ни на что там не претендуем. Вспомните минувшую осень… Впрочем, всегда надо верить в лучшее.

- Футбол сейчас смотрите?

- Да. Выборочно пересматриваю архивные записи. Из последнего – матч Португалии и Франции.