Отвергнутые «Спартаком». Шюррле – далеко не первый

Напомним, чемпион мира 2014 года был арендован «Спартаком» в начале сезона. Показав яркую игру в первых матчах (в основном, в Лиге Европы), немец довольно быстро сник. Потом пошли травмы, болезни, регулярные отлучки на родину. В общем, в РПЛ-2020/21 Шюррле провел всего 13 матчей, в которых забил один-единственный мяч. И это при зарплате в 3,2 млн евро!

Неудивительно, что «Спартак» не стал пользоваться пунктом в договоре о праве выкупа 29-летнего атакующего полузащитника за 8 миллионов. Накануне гендиректор красно-белых Томас Цорн вежливо поблагодарил легионера за помощь и пожелал успехов в других командах.

Впрочем, это не первый случай столь быстрых фиаско потенциальных звезд «Спартака». Мы вспомнили еще минимум пять в новейшей истории клуба.

Роман ЕРЕМЕНКО (Финляндия)

Позиция: атакующий полузащитник

Пришел (условия): 10 августа 2018 года (бесплатно)

Ушел (условия): 18 января 2019 года (бесплатно)

Еременко приехал в Россию из киевского «Динамо», имея за плечами опыт выступлений в чемпионате Италии. Заявил о себе в «Рубине», с которым выиграл Кубок и Суперкубок России, а затем уехал в ЦСКА, где стал лидером и, по нашим меркам, суперзвездой, но на пике карьеры попался на кокаине и на два года оказался без футбола.

Когда срок дисквалификации подходил к концу, красно-белые, годом ранее выигравшие чемпионский титул, убедили финского полузащитника, что переезд в Тарасовку перспективнее возвращения в стан армейцев, за что те очень обиделись на игрока, которого поддерживали в период отстранения.

Еременко попал в «Спартак», сотрясаемый внутренними конфликтами между «свитой» Массимо Карреры и коллективом «под управлением» Дениса Глушакова. Итальянец ушел, его временный сменщик Рауль Рианчо вскоре последовал за ним, а Олег Кононов только-только начал подпускать Еременко к играм, после чего тот получил перелом и вновь выбыл из строя.

В декабре Кононов решил омолаживать состав и начал избавляться от опытных футболистов – Александра Самедова, Ивелина Попова и… Еременко. Двое последних оказались в «Ростове», лидерами которого остаются и по сей день. Роман отыграл за «Спартак» семь матчей, а на поле провел всего 313 минут, так и не успев отметиться результативными действиями.

Роман ШИРОКОВ (Россия)

Позиция: центральный полузащитник

Пришел (условия): 18 июля 2014 года (бесплатно)

Ушел (условия): 13 января 2015 года (в аренду)

Еще один топовый футболист, приехавший в «Спартак» в статусе звезды. Всероссийского признания Широков добился в «Зените», с которым выиграл два чемпионских титула и дважды признавался лучшим футболистом страны. Однако Андре Виллаш-Боаш попросил клуб не продлевать контракт с ветераном, отпустив его на последние полгода в «Краснодар».

Став свободным агентом, Роман принял предложение «Спартака». Выбор он объяснил тем, что его отец и крестный всегда болели за москвичей, как и «99 процентов друзей». Однако первые десять туров Широков пропустил из-за травмы, вернувшись в строй к концу октября. Кроме того, Мурат Якин проповедовал футбол «бей-беги», и умному, но не слишком динамичному и боевитому центральному полузащитнику не находилось места в тренерских схемах, поэтому зимой его опять отправили в аренду в клуб Сергея Галицкого.

Спустя полгода, правда, Широков вернулся в Тарасовку, но лишь за тем, чтобы отыграть у Дмитрия Аленичева 14 матчей, после чего осесть в глухом запаса. Это объяснялось не качеством его игры, а условиями договора, который автоматически продлевался в случае, если Роман проведет хотя бы половину туров РПЛ. По сути, Аленичев пошел на поводу у руководства. Ну а Широков дождался истечения срока соглашения и в конце декабря перешел в ЦСКА.

Таким образом, он провел в «Спартаке» два отрезка по полгода, сыграл 20 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Лукас БАРРИОС (Парагвай)

Позиция: нападающий

Пришел (условия): 9 августа 2013 (3 млн евро)

Ушел (условия): 12 августа 2014 (в аренду)

Парагвайца объединяет с Шюррле опыт выступлений за дортмундскую «Боруссию» (102 матча, 49 голов). Только Барриос приехал в Москву уже из Китая, где провел один сезон. Громкое имя и репутация бомбардира сыграли свою роль. Впрочем, «Спартак» заплатил совсем немного – всего три млн евро. Для сравнения, годом ранее «Гуаньчжоу Эвергранд» потратил на приобретение Барриоса 8,5 млн…

В «Спартаке» у Лукаса совсем не пошло. Он проиграл конкуренцию Юре Мовсисяну, поучаствовал в позорном поражении в квалификации Лиги Европы от «Санкт-Галлена» (1:1, 2:4), выбыл на месяц из-за травмы связок и регулярно появлялся на поле только в первые полгода. В весенней части сезона Барриос сыграл всего пять раз, трижды выходя на замену в самой концовке.

Как следствие: в 19 матчах (718 минут) всех турниров парагваец забил один мяч и был сослан в аренду в «Монпелье». Вернувшись через год, Барриос успел появиться на восемь минут в матче с «Рубином» и удвоить количество голов за «Спартак». После этого его за 2,9 млн продали «Палмейрасу», с которым в 2016 году Барриос стал чемпионом Бразилии.

Габриэл ТАМАШ (Румыния)

Позиция: центральный защитник

Пришел (условия): 1 марта 2004 (3,5 млн)

Ушел (условия): 1 января 2005 (в аренду)

Сегодня не каждый болельщик красно-белых вспомнит румынского защитника, а в 2004 году его трансфер из «Галатасарая» за 3,5 млн евро был рекордным для «Спартака». Ни в правление Олега Романцева, ни при Андрее Червиченко у красно-белых таких денег не водилось. За полгода до этого москвичи установили трансферный рекорд, выписав за 2,1 млн из Белграда Срджана Станича (кто это вообще?), который отыграл за «Спартак» аж 666 минут!

Тамаш проявил себя не лучше. Начал сезон в старте, но почти в каждом матче с его участием «Спартак» пропускал по два мяча, а в мае попал в шторм (пять поражений подряд с общей разницей 3-13), стоивший румыну места в составе. Позиции в центре обороны застолбили Игор Митрески и будущая звезда «МЮ» Неманья Видич. А Тамаш до конца года лишь трижды появился на поле и зимой был отдан в аренду бухаресткому «Динамо».

Вернувшись через год, он еще трижды за полсезона вышел на поле («Спартак» пропустил от «Луча», Нальчика и «Динамо» три мяча) и убыл окончательно. Сначала в аренду в «Сельту», а по ее завершении – в «Осер» (за три млн).

Тино КОСТА (Испания)

Позиция: центральный полузащитник

Пришел (условия): 1 июля 2013 (6,5 млн)

Ушел (условия): 5 января 2015 (в аренду+700 тысяч евро)

Экс-полузащитник «Валенсии» немного выбивается из общего ряда. Де-факто он покинул «Спартак» только через полтора года после приезда в Москву, но сути это не меняет. Красно-белые заплатили за Косту 6,5 млн евро и рассчитывали на него как на игрока основного состава и в целом не обманулись в ожиданиях.

Валерий Карпин доверял испанцу, и тот поначалу отвечал ему взаимностью, набрав 8 (3+5) баллов за результативность в 24 матчах дебютного сезона. Впечатление, правда, подпортила домашнаяя игра с «Санкт-Галленом» (2:4), зато именно Коста ассистировал Мовсисяну в первом матче, завершившемся вничью (1:1).

Увы, весну испанец провел довольно невзрачно (гол + два паса в девяти матчах), «Спартак» провалился, и Карпин был уволен. Пришедший ему на смену Якин относился к Косте так же, как и к Широкову. Созидатели-плеймейкеры ему были не нужны – он ценил только силу, напор и ярость. Так что Коста на поле почти не выходил, чему поспособствовала еще и травма берцовой кости, выбившая его на месяц.

Зимой москвичи спихнули испанца в аренду в «Дженоа». Затем были аренда в «Фиорентине» и окончательный отъезд в «Сан-Лоренсо». В Тарасовку Коста с января 2015 года так ни разу и не заглянул.