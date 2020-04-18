Алкоголик, любитель стриптиза, защитник допинга. Почему испанцы увидели Аршавина таким

«… И ЛОШАДЬ»

Мы привыкли, что краски о России и русских сгущают британские журналисты. Но в Англии, где Аршавин отыграл несколько неплохих сезонов за «Арсенал», его никогда так не костерили. Наоборот, недавно признали заслуги, поставив на второе место в списке наших лучших легионеров в истории АПЛ (после Андрея Канчельскиса).

А вот в Испании, где Аршавин никогда не играл (несмотря на детскую мечту попасть в «Барселону»), на нем, что называется, потоптались. В очерке Marca собрано все плохое, что только можно отыскать в сети о российском полузащитнике, и лишь вскользь упомянуты его личные и командные титулы.

Материал озаглавлен так: «Исповедь Аршавина: хорошая доза алкоголя, стриптиз-клуб… и лошадь». Многие испанские читатели, прочитав такое, могли подумать, что россиянина подозревают еще и в зоофилии. Но мы-то в России понимаем: речь не о любви к лошадям или ЦСКА, а о знаменитой поездке Андрея на лошади после посещения питерского стриптиз-клуба в компании проституток в 2018 году.

«СИСЬКИ МЕНЯ НЕ ВОЛНУЮТ»

Начинается же очерк с цитат из автобиографической книги бывшего зенитовца «555 вопросов и ответов о женщинах, деньгах, политике и футболе». Испанцы попытались объяснить причины многочисленных скандалов с участием Аршавина его трудным детством – разводом родителей, ДТП, в котором он чуть не погиб, комплексами и страхами, от которых пришлось потом избавляться.

Дальше авторы сделали упор на частые выпады отца четырех детей (от Юлии Барановской и Алисы Казьминой) в адрес слабого пола. В частности, его призывы запретить женщинам водить машину. Также отмечен эпизод с попавшими в сеть совместные фото Аршавина и модели Ольги Семеновой в период его выступлений за «Кайрат». «Снимки настолько взбесили жену футболиста, что та угрожала отрезать Семеновой пальцы», – пишет Marca, наслаждаясь красочными образами.

А вот еще одна откопанная испанцами цитата Аршавина: «Женщины должны быть высокими, стройными, с твердыми бедрами и маленькой задницей, а на сиськи мне плевать. Я также не забочусь о цвете волос, самое важное – стиль и манеры». И на закуску, чтобы дополнить зловещий образ, Marca приводит высказывание россиянина, в котором тот пытается оправдать принимающих допинг представителей циклических видов спорта. «Есть дисциплины, где без допинга нельзя. Плавание, лыжи, велогонки, там же все допингуют»…

«СПАСИБО» СМОЛОВУ И ЧЕРЫШЕВУ

Увы, надо признать: Аршавин сам виноват в том, что о нем написано. Он, конечно, не злодей, но… Испанцы же еще не привели множество других инцидентов, за которые Андрея упрекают в России. Одно высказывание «ваши ожидания – ваши проблемы» чего стоит...

Почему Marca выбрала для «пропагандистской атаки» такой момент? Видимо, Аршавину надо «благодарить» двух наших действующих легионеров примеры, которые дискредитировали образ «футболиста из России» в глазах испанцев. Федор Смолов в разгар пандемии самовольно покинул расположение «Сельты» (якобы – для встречи со своей возлюбленной, внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой, которая 14 апреля отпраздновала совершеннолетие). А полузащитник «Валенсии» Денис Черышев был замечен бегущим по пустынным улицам во время карантина…

Нет, в Испании выступало много исключительно положительных героев из России. Вспомните хотя бы Виктора Онопко, ставшего легендой «Овьедо». Да и об Александре Мостовом с Валерием Карпиным испанцы обычно вспоминают исключительно в позитивном, футбольном ракурсе.

Но сейчас «недисциплинированные русские» их бесят. А пострадал Аршавин…