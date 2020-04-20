Федун назвал трансфер Шюррле финансовым провалом. Спорное утверждение

МИЛЛИОНЫ НА ВЕТЕР

Леонид Федун абсолютно прав в том, что чемпион мира 2014 года провел время в «Спартаке» вхолостую. По одному голу в квалификации Лиги Европы и РПЛ – слишком мало для бывшего полузащитника «Боруссии» и «Челси». Платить такому футболисту три миллиона в год – это, конечно, ужас. И совершенно логично, что контракт немца красно-белые выкупать не стали. А плата Дортмунду за его аренду, напомним, составила 1 миллион евро.

Вот эти четыре потраченных миллиона (на самом деле, даже меньше, ведь на период приостановки чемпионата «Спартак» договорился с игроками о 40-процентном урезании зарплат) и не позволяют согласиться с определением «провал». Ведь на общем фоне спартаковской селекции-2019/20 случай Шюррле выделяется не так уж резко.

Давайте вспомним, во сколько обошлись клубу другие летние новички. За Гуса Тила было заплачено «Алкмару» 18 млн евро (в 18 раз больше, чем за Шюррле, при одинаковом размере зарплаты), за Алекса Крала «Славии» - 12 млн, за Резиуана Мирзова «Ростову» - 4 млн, за Джордана Ларссона «Норчепингу» - еще 4, плюс «трешка» ушла «Роме» за Эсекиэля Понсе.

В случае с аргентинским форвардом в сумму сделки можно смело добавлять еще два миллиона, в которые «Спартаку» обошелся итальянский голкипер Андреа Романьоли. 20-летний парень переместился из Рима… прямиком на скамейку запасных «Спартака-2». Да так ни разу и не сыграл даже за дубль.

БЕЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ - КАТАСТРОФА

Если бы Романьоли не был «нагрузкой» к трансферу Понсе (а схема была придумана для того, чтобы снизить размер компенсации, которую римляне перечислили первому клубу Эсекиэля – «Ньюэлс Олд Бойз»), переход итальянца можно было считать «провалом провалов»! Но скорее в данном случае стоит похвалить спартаковский менеджмент за изворотливость. Придумав такой «финт», красно-белые получили довольно перспективного игрока, который наверняка будет прибавлять в цене.

Увы, про Тила, в отличие от Понсе, так не скажешь. 21-летний голландец (1 гол в 17 матчах) весь сезон откровенно промучился. Причем с заменой Олега Кононова на Доменико Тедеско его положение только ухудшилось. Не заметно, чтобы немец собирался делать ставку на Тила в дальнейшем. И что скажет Федун, если от голландца придется избавляться? Насколько провальным он будет считать вложение в такого легионера 20 миллионов (с учетом зарплаты)? Не забывайте, после пандемии футбольный рынок рухнет. Кто-то говорит, что цена на Килиана Мбаппе упадет до 35 млн. Вот и считайте.

За Крала, в новых реалиях, тоже заплатили неприлично много. Хотя чех показал потенциал развиваться в футболе Тедеско. Да и Мирзов с Ларссоном себя еще могут проявить. Другое дело, что оценку их игре даст уже следующий сезон, в котором «Спартаку», если Федун думает о возврате средств, необходимо попадать в Лигу чемпионов. Без бонусов от УЕФА все последние крупные трансферы красно-белых следовало бы называть провальными. При таких вложениях довольствоваться борьбой за путевки в Лигу Европы – финансовая катастрофа.

СКОРБНЫЙ СПИСОК «ЗЕНИТА», «ДИНАМО» И ДР.

Впрочем, а чем лучше лидеры текущего чемпионата? Если четыре миллиона за Шюррле – провал, то какое определение дать 40 миллионам, которые «Зенит» перевел «Барселоне» за Малкома? Бразилец получил еще и самую большую в РПЛ зарплату (в районе 8 млн), сейчас раздает интервью про «недостаток игрового времени в каталонском клубе», хотя лучше бы он внимательнее изучил свои показатели в России. Да, в какой-то мере ему не повезло получить травму. Но кто-то из вас, посмотрев Малкома в деле, еще верит, что эта суперзвезда принесет «Зениту» пользу адекватную инвестициям?

И так можно сказать практически о каждом дорогостоящем приобретении РПЛ в нынешнем сезоне. Реми Кабелля «закопал в песок» 12 млн евро для «Краснодара», Максимилиан Филипп и близко не наиграл на 20 млн в «Динамо». Это только самые яркие примеры, которые сразу приходят на ум. При детальном изучении таблицы переходов легко обнаружить массу других. А вот «трансферных удач» - кот наплакал. Возможно, таковой станет аренда «Локомотивом» Жоау Мариу у «Интера». Но для этого необходима прямая путевка в ЛЧ-2020/21. Без нее уверенная игра португальца не окупит 18 миллионов, которые придется заплатить миланцам за 27-летнего полузащитника, чтобы тот остался в Москве.

В общем, самокритичность Федуна - похвальна, но не совсем оправдана. А вердикт работе селекционных отделов топ-клубов РПЛ, на самом деле, был вынесен еще в декабре, когда все они дружно не дожили до весенней стадии еврокубков.