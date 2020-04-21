В Европе снова обнаружили футбольную биологическую бомбу. На очереди – Россия - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 апреля 2020 11:00ФутболСергеев Иван

В Европе снова обнаружили футбольную биологическую бомбу. На очереди – Россия

Британские ученые считают, что распространению коронавируса мог способствовать матч «Ливерпуль» – «Атлетико».

ДАТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ – 11 МАРТА

Власти Ливерпуля намерены внимательно изучить гипотезу, выдвинутую вирусологами. Те считают, что на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на «Энфилд» не надо было пускать приезжих фанатов, так как 11 марта в Испании уже объявили частичный карантин, тогда как в Великобритании инфекция только начинала распространяться. И 3000 болельщиков из Мадрида могли способствовать ускорению этого процесса.

Глава департамента здравоохранения английского портового города Мэтью Эштон уже высказал категоричное мнение на этот счет: «Матч надо было переносить». Ошибкой назвал мартовский выезд испанских болельщиков в Ливерпуль и мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда. На проверке гипотезы «футбольной биологической бомбы» настаивает Анджела Маклин, научный консультант местного муниципалитета.

По словам Маклин, на момент проведения игры в Ливерпуле было зафиксировано лишь шесть случаев заражения СOVID-19, а испанская столица уже стала одним из очагов пандемии. Именно в тот день руководители Ла Лиги приняли решение закрыть стадионы для болельщиков. И велика вероятность, что в гостевом секторе «Энфилда» присутствовали инфицированные коронавирусом.

СНЕЖНЫЙ КОМ

Ну а дальше мог сработать эффект снежного кома. Ведь игра «Ливерпуль» – «Атлетико» совпала с четырехдневным Челтнемским фестивалем, который посетили около 250 тысяч человек, в том числе приезжие из Ливерпуля. Мероприятие не отменили, ссылаясь на то, что незадолго до этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил регбийный матч Англия – Уэльс. Видимо, организаторы посчитали: раз глава кабинета министров рискует своим здоровьем, значит, можно рискнуть и здоровьем остальных подданных Ее Величества. Позже, напомним, у Джонсона обнаружили симптомы COVID-19

Отметим, что в Великобритании от коронавируса уже скончались более 16 тысяч человек. А вот как выглядит динамика смертей.

WhatsApp Image 2020-04-21 at 10

А ЧТО ТАМ С ПИТЕРОМ?

Ранее «футбольной биологической бомбой» был признан другой матч Лиги чемпионов – между «Аталантой» и «Валенсией». Та игра 1/8 финала прошла в Милане еще раньше – 19 февраля. И Ломбардия уже тогда превратилась в главный европейский очаг коронавируса. Пока прямых доказательств связи между футболом и пандемией ученые не предоставили. Это всего лишь гипотезы. Но если они подтвердятся статистически, то, возможно, придется заподозрить в закладывание «футбольных биологических бомб» и другие страны. В том числе – Россию.

Напомним, уже после того, как в стране были введены первые ограничения для проведения массовых мероприятий, в Санкт-Петербурге состоялся матч 22-го тура РПЛ «Зенит» – «Урал». За разгромной победой хозяев (7:1) с трибун наблюдали 33 677 зрителей. Среди них вполне могли находиться граждане, вернувшиеся из Европы и не прошедшие 14-дневный карантин.

Насри пропал в ОАЭ. Это не первое загадочное исчезновение звезд спорта Вспоминаем случаи, когда со спортсменами терялась связь. Часто это заканчивалось трагедией. 20.04.2020 13:03 Футбол Сергеев Иван
Еще по теме:
Самир Насри: Каждый день общаюсь с главным врачом «Андерлехта» и Компани «Андерлехт» собирается разорвать контракт с Насри «Андерлехт» не будет продлевать контракт с Насри, футболист не выходит на связь
Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Тест я не провалил, а Раджабу стоит повзрослеть». Беспутин про допинг, Ломаченко и Бутаева Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин рассказал о проваленном допинг-тесте и ответил на обвинения своего бывшего соперника Раджаба Бутаева. 13.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Скандинавский ноунейм, который похоронил чемпионат СССР. Рейтинг вратарей НХЛ. Топ-16. Часть I Представляем наш альтернативный рейтинг в ответ на список топ-16 голкиперов НХЛ с 1967 года, опубликованный на официальном сайте лиги на прошлой неделе. 20.04.2020 20:56 Хоккей Славин Виталий
Нина Мозер: Если ISU решит провести чемпионат мира, то не раньше декабря Залуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала «Советскому спорту», как соблюдает режим самоизоляции. 12.04.2020 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай
Незадачливые эксперты НХЛ подтвердили профнепригодность: Бродо – такой же эрзац-король, как Гретцки Виталий Славин снова разоблачает заокеанских экспертов. 18.04.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий
Владимир Путров: С приходом Польховского результаты идут в гору, а слова Тихонова – галиматья Заслуженный тренер СССР и России Владимир Путров – о назначении Валерия Польховского главным тренером сборной России по биатлону. 15.04.2020 10:00 Биатлон Чикирис Олег
Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
Новости
12:00 Хроника Велогонщица Гончарова дисквалифицирована по решению РУСАДА на четыре года
11:40 Хроника 13 лабораторий WADA ограничили свою работу
11:21 Футбол «Манчестер Юнайтед» хочет купить Жоау Фелиша
11:16 Футбол Футболист Самохвалов исполнил невероятный баскетбольный трюк за день до смерти (видео)
11:04 Футбол Артем Ребров: Призываю всех вас не сидеть на попе ровно
10:57 Хроника Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 21 апреля
10:40 Футбол Самир Насри: Каждый день общаюсь с главным врачом «Андерлехта» и Компани
10:24 Футбол Гендиректор «Газпром Арены»: Надеемся, что до конца апреля УЕФА компенсирует расходы
10:02 Футбол «Челси» и «ПСЖ» поборются за голкипера «Милана»
09:46 Футбол Сергей Бабурин: Максименко еще в 2015 году интересовались клубы АПЛ
09:27 Футбол Сергей Бабурин: Хочется, чтобы «Локомотив» и Семин нашли компромисс
09:05 Хоккей Уэйн Гретцки: Знал, что в один прекрасный день Овечкин поднимет над головой Кубок
08:46 Футбол «Интер» предложил Мертенсу контракт с зарплатой в шесть миллионов евро за сезон
08:36 Футбол Месси оказался пятым в рейтинге самых техничных футболистов в истории, Роналду не попал в Топ-10
08:30 Хоккей Уэйн Гретцки: Надеюсь, что получу одну из клюшек Овечкина
08:27 Футбол «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова
08:17 Хоккей НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом»
08:08 ММА Официально: все турниры UFC в мае отменены
08:01 Футбол Капитан «Спартака» Джикия считает, что старт следующего сезона надо перенести на 2021 год
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Еще 101 нижегородец заболел коронавирусом
«Памятник халатности»: в Уфе РКБ им Куватова будет перепрофилирована в ковидный центр
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика