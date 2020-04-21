В Европе снова обнаружили футбольную биологическую бомбу. На очереди – Россия

ДАТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ – 11 МАРТА

Власти Ливерпуля намерены внимательно изучить гипотезу, выдвинутую вирусологами. Те считают, что на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на «Энфилд» не надо было пускать приезжих фанатов, так как 11 марта в Испании уже объявили частичный карантин, тогда как в Великобритании инфекция только начинала распространяться. И 3000 болельщиков из Мадрида могли способствовать ускорению этого процесса.

Глава департамента здравоохранения английского портового города Мэтью Эштон уже высказал категоричное мнение на этот счет: «Матч надо было переносить». Ошибкой назвал мартовский выезд испанских болельщиков в Ливерпуль и мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда. На проверке гипотезы «футбольной биологической бомбы» настаивает Анджела Маклин, научный консультант местного муниципалитета.

По словам Маклин, на момент проведения игры в Ливерпуле было зафиксировано лишь шесть случаев заражения СOVID-19, а испанская столица уже стала одним из очагов пандемии. Именно в тот день руководители Ла Лиги приняли решение закрыть стадионы для болельщиков. И велика вероятность, что в гостевом секторе «Энфилда» присутствовали инфицированные коронавирусом.

СНЕЖНЫЙ КОМ

Ну а дальше мог сработать эффект снежного кома. Ведь игра «Ливерпуль» – «Атлетико» совпала с четырехдневным Челтнемским фестивалем, который посетили около 250 тысяч человек, в том числе приезжие из Ливерпуля. Мероприятие не отменили, ссылаясь на то, что незадолго до этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил регбийный матч Англия – Уэльс. Видимо, организаторы посчитали: раз глава кабинета министров рискует своим здоровьем, значит, можно рискнуть и здоровьем остальных подданных Ее Величества. Позже, напомним, у Джонсона обнаружили симптомы COVID-19…

Отметим, что в Великобритании от коронавируса уже скончались более 16 тысяч человек. А вот как выглядит динамика смертей.

А ЧТО ТАМ С ПИТЕРОМ?

Ранее «футбольной биологической бомбой» был признан другой матч Лиги чемпионов – между «Аталантой» и «Валенсией». Та игра 1/8 финала прошла в Милане еще раньше – 19 февраля. И Ломбардия уже тогда превратилась в главный европейский очаг коронавируса. Пока прямых доказательств связи между футболом и пандемией ученые не предоставили. Это всего лишь гипотезы. Но если они подтвердятся статистически, то, возможно, придется заподозрить в закладывание «футбольных биологических бомб» и другие страны. В том числе – Россию.

Напомним, уже после того, как в стране были введены первые ограничения для проведения массовых мероприятий, в Санкт-Петербурге состоялся матч 22-го тура РПЛ «Зенит» – «Урал». За разгромной победой хозяев (7:1) с трибун наблюдали 33 677 зрителей. Среди них вполне могли находиться граждане, вернувшиеся из Европы и не прошедшие 14-дневный карантин.