Знаменитому покеру Аршавина – 11 лет. Чем же он уникален

Для тех, кто эти 11 лет сидел в танке, – сразу видео аршавинских голов за «Арсенал».
«Аршавин был особенным, – вспомнил сегодня о подвиге россиянина бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер. – Тогда мы мало пропускали. Рвались к титулу. И этот покер во многом предопределил нашу неудачу в чемпионской гонке».
Это был матч 33-го тура, к которому «Ливерпуль» подошел, отставая на четыре очка от «МЮ». В итоге красные так и не отыграли этот гандикап. «Арсенал» финишировал на четвертой строчке. А покер Аршавина, безусловно, стал одним из самых памятных событий сезона-2008/09 для лондонцев.
Впрочем, и для всей АПЛ – тоже. Вы не поверите, но на «Энфилде» ни до, ни после Аршавина никому в премьер-лиге не удавалось поразить ворота хозяев четырежды. Да и гостевой хет-трик случился лишь однажды – в 1995 году его автором стал нападающий «Ковентри» Питер Ндлову.
А знаете, сколько покеров в АПЛ, помимо аршавинского, значится в истории «Арсенала»? Всего один. Как нетрудно догадаться, его оформил легендарный Тьерри Анри, поиздевавшийся в 2004 году над «Ньюкаслом» (5:0). Но то был домашний матч. А в чужих стенах такого достижения, кроме Аршавина, добивались лишь семеро: Эфан Экоку, Джанлука Виалли, Юрген Клинсманн, Оле-Гуннар Сульшер, Майкл Оуэн, Эдин Джеко и Гарри Кейн.
Но и в этом звездном списке наш нападающий выделяется. Только он забил все мячи своей команды. При этом Аршавин – единственный футболист, покер которого не принес победу. В 34 других матчах АПЛ, в которых один игрок поражал чужие ворота четырежды (включая пять случаев с пятью голами – Энди Коула в 1995-м, Алана Ширера в 1999-м, Джермейна Дефо в 2009-м, Димитара Бербатова в 2010-м и Серхио Агуэро в 2015-м), это гарантировало команде три очка.
Рекордсменом АПЛ по покерам остается аргентинский форвард «Ман Сити» Серхио Агуэро (3). Ему же принадлежит лидерство и по числу хет-триков (12). Среди россиян минимум трижды в одном матче забивали Андрей Канчельскис (2 таких случая), Аршавин и Павел Погребняк. Но если вы думаете, что четыре хет-трика на страну – это мало, то вот вам показатель бразильских легионеров премьер-лиги. Он такой же: четыре хет-трика. А покеры бразильцы вообще никогда не делали. Привет им всем от Андрея Сергеевича!
Кстати, а забивал ли кто-нибудь еще в АПЛ четыре мяча «Ливерпулю»? Был такой. 4 ноября 2011 года это сделал австралиец Марк Видука. Однако тот покер был оформлен на родной арене. И обеспечил «Лидсу» победу 4:3. Попробовал бы Видука повторить свой трюк на легендарном «Энфилде»…
Дата
Автор 4 голов
Матч*
25.09.1993
Эфан ЭКОКУ
Норвич – Эвертон – 5:1 (г)
04.03.1995
Энди КОУЛ**
МЮ – Ипсвич – 9:0 (д)
23.09.1995
Робби ФАУЛЕР
Ливерпуль – Болтон – 5:2 (д)
14.12.1996
Робби ФАУЛЕР
Ливерпуль – Мидлсбро – 5:1 (д)
24.08.1997
Джанлука ВИАЛЛИ
Челси – Бернли – 6:0 (г)
02.05.1998
Юрген КЛИНСМАНН
Тоттенхэм – Уимблдон – 6:2 (г)
24.10.1998
Майкл ОУЭН
Ливерпуль – Ноттингем Форест – 5:1 (д)
05.02.1999
Оле-Гуннар СУЛЬШЕР
МЮ – Ноттингем Форест – 8:1 (г)
30.08.1999
Энди КОУЛ
МЮ – Ньюкасл – 5:1 (д)
19.09.1999
Алан ШИРЕР**
Ньюкасл – Шеффилд Уэнсдей – 8:0 (д)
04.12.1999
Оле-ГУННАР СУЛЬШЕР
МЮ – Эвертон – 5:1 (д)
21.10.2000
Джимми ХАССЕЛБАЙНК
Челси – Ковентри – 6:1 (д)
04.11.2000
Марк ВИДУКА
Лидс – Ливерпуль – 4:3 (д)
26.04.2003
Майкл ОУЭН
Ливерпуль – Вест Бромвич – 6:0 (г)
16.04.2004
Тьерри АНРИ
Арсенал – Лидс – 5:0 (д)
15.05.2004
ЯКУБУ
Портсмут – Мидлсбро – 5:1 (д)
29.12.2007
Димитар БЕРБАТОВ
Тоттенхэм – Рединг – 6:4 (д)
12.03.2008
Фрэнк ЛЭМПАРД
Челси – Дерби – 6:1 (д)
21.04.2009
Андрей АРШАВИН
Арсенал – Ливерпуль – 4:4 (г)
26.09.2009
Робби КИН
Тоттенхэм – Берни – 5:0 (д)
22.11.2009
Джермейн ДЕФО**
Тоттенхэм – Уиган – 9:1 (д)
23.01.2010
Уэйн РУНИ
МЮ – Халл – 4:0 (д)
27.03.2010
Фрэнк ЛЭМПАРД
Челси – Астон Вилла – 7:1 (д)
27.11.2010
Димитар БЕРБАТОВ**
МЮ – Блэкберн – 7:1 (д)
05.02.2011
Луи САА
Эвертон – Блэкпул – 5:3 (д)
28.08.2011
Эдин ДЖЕКО
Ман Сити – Тоттенхэм – 5:1 (г)
03.12.2011
ЯКУБУ
Блэкберн – Суонси – 4:2 (д)
04.12.2013
Луис СУАРЕС
Ливерпуль – Норвич – 5:1 (д)
18.10.2014
Серхио АГУЭРО
Ман Сити – Тоттенхэм – 4:1 (д)
03.10.2015
Серхио АГУЭРО**
Ман Сити – Ньюкасл – 6:1 (д)
18.10.2015
Джорджиньо ВЕЙНАЛДУМ
Ньюкасл – Норвич – 6:2 (д)
04.03.2017
Ромелу ЛУКАКУ
Эвертон – Борнмут – 6:3 (д)
18.05.2017
Гарри КЕЙН
Тоттенхэм – Лестер – 6:1 (г)
10.02.2018
Серхио АГУЭРО
Ман Сити – Лестер – 5:1 (д)
17.03.2018
Мохамед САЛАХ
Ливерпуль – Уотфорд – 5:0 (д)
* Первой указана команда автора покера. ** Забил пять голов.