Знаменитому покеру Аршавина – 11 лет. Чем же он уникален - Советский спорт
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21 апреля 2020 13:30ФутболБезъязычный Алексей

Знаменитому покеру Аршавина – 11 лет. Чем же он уникален

В этот день Андрей Аршавин забил четыре гола в ворота «Ливерпуля». Это историческое событие не только для России.

Для тех, кто эти 11 лет сидел в танке, – сразу видео аршавинских голов за «Арсенал».

«Аршавин был особенным, вспомнил сегодня о подвиге россиянина бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер. – Тогда мы мало пропускали. Рвались к титулу. И этот покер во многом предопределил нашу неудачу в чемпионской гонке».

Это был матч 33-го тура, к которому «Ливерпуль» подошел, отставая на четыре очка от «МЮ». В итоге красные так и не отыграли этот гандикап. «Арсенал» финишировал на четвертой строчке. А покер Аршавина, безусловно, стал одним из самых памятных событий сезона-2008/09 для лондонцев.

Впрочем, и для всей АПЛ – тоже. Вы не поверите, но на «Энфилде» ни до, ни после Аршавина никому в премьер-лиге не удавалось поразить ворота хозяев четырежды. Да и гостевой хет-трик случился лишь однажды – в 1995 году его автором стал нападающий «Ковентри» Питер Ндлову.

А знаете, сколько покеров в АПЛ, помимо аршавинского, значится в истории «Арсенала»? Всего один. Как нетрудно догадаться, его оформил легендарный Тьерри Анри, поиздевавшийся в 2004 году над «Ньюкаслом» (5:0). Но то был домашний матч. А в чужих стенах такого достижения, кроме Аршавина, добивались лишь семеро: Эфан Экоку, Джанлука Виалли, Юрген Клинсманн, Оле-Гуннар Сульшер, Майкл Оуэн, Эдин Джеко и Гарри Кейн.

Но и в этом звездном списке наш нападающий выделяется. Только он забил все мячи своей команды. При этом Аршавин – единственный футболист, покер которого не принес победу. В 34 других матчах АПЛ, в которых один игрок поражал чужие ворота четырежды (включая пять случаев с пятью голами – Энди Коула в 1995-м, Алана Ширера в 1999-м, Джермейна Дефо в 2009-м, Димитара Бербатова в 2010-м и Серхио Агуэро в 2015-м), это гарантировало команде три очка.

Рекордсменом АПЛ по покерам остается аргентинский форвард «Ман Сити» Серхио Агуэро (3). Ему же принадлежит лидерство и по числу хет-триков (12). Среди россиян минимум трижды в одном матче забивали Андрей Канчельскис (2 таких случая), Аршавин и Павел Погребняк. Но если вы думаете, что четыре хет-трика на страну – это мало, то вот вам показатель бразильских легионеров премьер-лиги. Он такой же: четыре хет-трика. А покеры бразильцы вообще никогда не делали. Привет им всем от Андрея Сергеевича!

Кстати, а забивал ли кто-нибудь еще в АПЛ четыре мяча «Ливерпулю»? Был такой. 4 ноября 2011 года это сделал австралиец Марк Видука. Однако тот покер был оформлен на родной арене. И обеспечил «Лидсу» победу 4:3. Попробовал бы Видука повторить свой трюк на легендарном «Энфилде»…

Дата

Автор 4 голов

Матч*

25.09.1993

Эфан ЭКОКУ

Норвич – Эвертон – 5:1 (г)

04.03.1995

Энди КОУЛ**

МЮ – Ипсвич – 9:0 (д)

23.09.1995

Робби ФАУЛЕР

Ливерпуль – Болтон – 5:2 (д)

14.12.1996

Робби ФАУЛЕР

Ливерпуль – Мидлсбро – 5:1 (д)

24.08.1997

Джанлука ВИАЛЛИ

Челси – Бернли – 6:0 (г)

02.05.1998

Юрген КЛИНСМАНН

Тоттенхэм – Уимблдон – 6:2 (г)

24.10.1998

Майкл ОУЭН

Ливерпуль – Ноттингем Форест – 5:1 (д)

05.02.1999

Оле-Гуннар СУЛЬШЕР

МЮ – Ноттингем Форест – 8:1 (г)

30.08.1999

Энди КОУЛ

МЮ – Ньюкасл – 5:1 (д)

19.09.1999

Алан ШИРЕР**

Ньюкасл – Шеффилд Уэнсдей – 8:0 (д)

04.12.1999

Оле-ГУННАР СУЛЬШЕР

МЮ – Эвертон – 5:1 (д)

21.10.2000

Джимми ХАССЕЛБАЙНК

Челси – Ковентри – 6:1 (д)

04.11.2000

Марк ВИДУКА

Лидс – Ливерпуль – 4:3 (д)

26.04.2003

Майкл ОУЭН

Ливерпуль – Вест Бромвич – 6:0 (г)

16.04.2004

Тьерри АНРИ

Арсенал – Лидс – 5:0 (д)

15.05.2004

ЯКУБУ

Портсмут – Мидлсбро – 5:1 (д)

29.12.2007

Димитар БЕРБАТОВ

Тоттенхэм – Рединг – 6:4 (д)

12.03.2008

Фрэнк ЛЭМПАРД

Челси – Дерби – 6:1 (д)

21.04.2009

Андрей АРШАВИН

Арсенал – Ливерпуль – 4:4 (г)

26.09.2009

Робби КИН

Тоттенхэм – Берни – 5:0 (д)

22.11.2009

Джермейн ДЕФО**

Тоттенхэм – Уиган – 9:1 (д)

23.01.2010

Уэйн РУНИ

МЮ – Халл – 4:0 (д)

27.03.2010

Фрэнк ЛЭМПАРД

Челси – Астон Вилла – 7:1 (д)

27.11.2010

Димитар БЕРБАТОВ**

МЮ – Блэкберн – 7:1 (д)

05.02.2011

Луи САА

Эвертон – Блэкпул – 5:3 (д)

28.08.2011

Эдин ДЖЕКО

Ман Сити – Тоттенхэм – 5:1 (г)

03.12.2011

ЯКУБУ

Блэкберн – Суонси – 4:2 (д)

04.12.2013

Луис СУАРЕС

Ливерпуль – Норвич – 5:1 (д)

18.10.2014

Серхио АГУЭРО

Ман Сити – Тоттенхэм – 4:1 (д)

03.10.2015

Серхио АГУЭРО**

Ман Сити – Ньюкасл – 6:1 (д)

18.10.2015

Джорджиньо ВЕЙНАЛДУМ

Ньюкасл – Норвич – 6:2 (д)

04.03.2017

Ромелу ЛУКАКУ

Эвертон – Борнмут – 6:3 (д)

18.05.2017

Гарри КЕЙН

Тоттенхэм – Лестер – 6:1 (г)

10.02.2018

Серхио АГУЭРО

Ман Сити – Лестер – 5:1 (д)

17.03.2018

Мохамед САЛАХ

Ливерпуль – Уотфорд – 5:0 (д)

* Первой указана команда автора покера. ** Забил пять голов.

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