Знаменитому покеру Аршавина – 11 лет. Чем же он уникален

Для тех, кто эти 11 лет сидел в танке, – сразу видео аршавинских голов за «Арсенал».

«Аршавин был особенным, – вспомнил сегодня о подвиге россиянина бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер. – Тогда мы мало пропускали. Рвались к титулу. И этот покер во многом предопределил нашу неудачу в чемпионской гонке».

Это был матч 33-го тура, к которому «Ливерпуль» подошел, отставая на четыре очка от «МЮ». В итоге красные так и не отыграли этот гандикап. «Арсенал» финишировал на четвертой строчке. А покер Аршавина, безусловно, стал одним из самых памятных событий сезона-2008/09 для лондонцев.

Впрочем, и для всей АПЛ – тоже. Вы не поверите, но на «Энфилде» ни до, ни после Аршавина никому в премьер-лиге не удавалось поразить ворота хозяев четырежды. Да и гостевой хет-трик случился лишь однажды – в 1995 году его автором стал нападающий «Ковентри» Питер Ндлову.

А знаете, сколько покеров в АПЛ, помимо аршавинского, значится в истории «Арсенала»? Всего один. Как нетрудно догадаться, его оформил легендарный Тьерри Анри, поиздевавшийся в 2004 году над «Ньюкаслом» (5:0). Но то был домашний матч. А в чужих стенах такого достижения, кроме Аршавина, добивались лишь семеро: Эфан Экоку, Джанлука Виалли, Юрген Клинсманн, Оле-Гуннар Сульшер, Майкл Оуэн, Эдин Джеко и Гарри Кейн.

Но и в этом звездном списке наш нападающий выделяется. Только он забил все мячи своей команды. При этом Аршавин – единственный футболист, покер которого не принес победу. В 34 других матчах АПЛ, в которых один игрок поражал чужие ворота четырежды (включая пять случаев с пятью голами – Энди Коула в 1995-м, Алана Ширера в 1999-м, Джермейна Дефо в 2009-м, Димитара Бербатова в 2010-м и Серхио Агуэро в 2015-м), это гарантировало команде три очка.

Рекордсменом АПЛ по покерам остается аргентинский форвард «Ман Сити» Серхио Агуэро (3). Ему же принадлежит лидерство и по числу хет-триков (12). Среди россиян минимум трижды в одном матче забивали Андрей Канчельскис (2 таких случая), Аршавин и Павел Погребняк. Но если вы думаете, что четыре хет-трика на страну – это мало, то вот вам показатель бразильских легионеров премьер-лиги. Он такой же: четыре хет-трика. А покеры бразильцы вообще никогда не делали. Привет им всем от Андрея Сергеевича!

Кстати, а забивал ли кто-нибудь еще в АПЛ четыре мяча «Ливерпулю»? Был такой. 4 ноября 2011 года это сделал австралиец Марк Видука. Однако тот покер был оформлен на родной арене. И обеспечил «Лидсу» победу 4:3. Попробовал бы Видука повторить свой трюк на легендарном «Энфилде»…

Дата Автор 4 голов Матч* 25.09.1993 Эфан ЭКОКУ Норвич – Эвертон – 5:1 (г) 04.03.1995 Энди КОУЛ** МЮ – Ипсвич – 9:0 (д) 23.09.1995 Робби ФАУЛЕР Ливерпуль – Болтон – 5:2 (д) 14.12.1996 Робби ФАУЛЕР Ливерпуль – Мидлсбро – 5:1 (д) 24.08.1997 Джанлука ВИАЛЛИ Челси – Бернли – 6:0 (г) 02.05.1998 Юрген КЛИНСМАНН Тоттенхэм – Уимблдон – 6:2 (г) 24.10.1998 Майкл ОУЭН Ливерпуль – Ноттингем Форест – 5:1 (д) 05.02.1999 Оле-Гуннар СУЛЬШЕР МЮ – Ноттингем Форест – 8:1 (г) 30.08.1999 Энди КОУЛ МЮ – Ньюкасл – 5:1 (д) 19.09.1999 Алан ШИРЕР** Ньюкасл – Шеффилд Уэнсдей – 8:0 (д) 04.12.1999 Оле-ГУННАР СУЛЬШЕР МЮ – Эвертон – 5:1 (д) 21.10.2000 Джимми ХАССЕЛБАЙНК Челси – Ковентри – 6:1 (д) 04.11.2000 Марк ВИДУКА Лидс – Ливерпуль – 4:3 (д) 26.04.2003 Майкл ОУЭН Ливерпуль – Вест Бромвич – 6:0 (г) 16.04.2004 Тьерри АНРИ Арсенал – Лидс – 5:0 (д) 15.05.2004 ЯКУБУ Портсмут – Мидлсбро – 5:1 (д) 29.12.2007 Димитар БЕРБАТОВ Тоттенхэм – Рединг – 6:4 (д) 12.03.2008 Фрэнк ЛЭМПАРД Челси – Дерби – 6:1 (д) 21.04.2009 Андрей АРШАВИН Арсенал – Ливерпуль – 4:4 (г) 26.09.2009 Робби КИН Тоттенхэм – Берни – 5:0 (д) 22.11.2009 Джермейн ДЕФО** Тоттенхэм – Уиган – 9:1 (д) 23.01.2010 Уэйн РУНИ МЮ – Халл – 4:0 (д) 27.03.2010 Фрэнк ЛЭМПАРД Челси – Астон Вилла – 7:1 (д) 27.11.2010 Димитар БЕРБАТОВ** МЮ – Блэкберн – 7:1 (д) 05.02.2011 Луи САА Эвертон – Блэкпул – 5:3 (д) 28.08.2011 Эдин ДЖЕКО Ман Сити – Тоттенхэм – 5:1 (г) 03.12.2011 ЯКУБУ Блэкберн – Суонси – 4:2 (д) 04.12.2013 Луис СУАРЕС Ливерпуль – Норвич – 5:1 (д) 18.10.2014 Серхио АГУЭРО Ман Сити – Тоттенхэм – 4:1 (д) 03.10.2015 Серхио АГУЭРО** Ман Сити – Ньюкасл – 6:1 (д) 18.10.2015 Джорджиньо ВЕЙНАЛДУМ Ньюкасл – Норвич – 6:2 (д) 04.03.2017 Ромелу ЛУКАКУ Эвертон – Борнмут – 6:3 (д) 18.05.2017 Гарри КЕЙН Тоттенхэм – Лестер – 6:1 (г) 10.02.2018 Серхио АГУЭРО Ман Сити – Лестер – 5:1 (д) 17.03.2018 Мохамед САЛАХ Ливерпуль – Уотфорд – 5:0 (д)

* Первой указана команда автора покера. ** Забил пять голов.