Мог бы Хабенский сыграть Сан Саныча Карелина? Оказывается, да - Советский спорт
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21 апреля 2020 22:30ФутболГригорьевская Юлия

Мог бы Хабенский сыграть Сан Саныча Карелина? Оказывается, да

Популярный актер Константин Хабенский ответил на вопросы бывшего футболиста сборной России и «Зенита» Александра Кержакова.

О ТРЕХ ПОХОДАХ НА ФУТБОЛ

Кержаков не первый раз проявил отменные качества интервьюера. Ранее на карантине он пообщался в прямом эфире своего инстаграма не только с действующими футболистами, но и с музыкантом Сергеем Шнуровым, и с главным футбольным видеоблогером страны Евгением Савиным. И каждый раз ему удавалось раскрутить собеседников на откровения. Не стал исключением и разговор с Хабенским. Вот главные моменты. Вопросы, как обычно, задавал экс-зенитовец.

Чем занимаетесь в самоизоляции? Репетируете?
Репетиции действительно идут. Разминаем вещи, до которых в мирное время руки не доходили. Пытаюсь что-то наверстать в фильмах и сериалах. На днях, вот, посмотрел «Холопа». С детьми смотрим «Щенячий патруль». А потом приходится придумывать для них десять фантастический версий того, почему надо сидеть целый день дома.

А как насчет спорта?
В шахматы играю. Это же тоже спорт. Он был когда-то мегапопулярен, вся страна замирала у экранов телевизоров и смотрела, кто как ходит. Примерно как сейчас во время футбольных чемпионатов мира.

Мы встречались на финале ЧМ-2018 в «Лужниках». Вы были одни?
Да. Билет подарил мой товарищ. Должны были пойти группой, но у него как раз был юбилей, и он не смог. Потому я остался один. Не мог не воспользоваться подарком. Проехался в метро. Это редкий случай. До этого предыдущий раз спускался в метро в день премьеры «Ирония судьбы. Продолжение». Какой это был год? 2006-й или 2007-й?

На финале получил мощный энергетический заряд. Помню, долго искал свое место. Но вообще-то, по мне, лучше смотреть футбол по телевизору. Картинка намного ярче, чем сама игра.

Сколько раз были на футболе?
Сосчитать нетрудно. Это был третий мой поход. Впервые оказался на футболе в 1984 году, когда «Зенит» стал чемпионов. Подумал тогда: смотрю, как играют мужики. Потом, спустя много лет, в 2009-м, посетил товарищескую встречу России и Аргентины. Тогда ее Диего Марадона тренировал. И моя оценка происходящего поменялась: смотрел, как играют пацаны. Наконец, финал чемпионата мира. Болел тогда за хорватов. Хотелось, чтобы получилось так, что наши проиграли будущим чемпионам мира.

О «ВЕЛИЧАЙШЕЙ СПОРТСМЕНКЕ» ПУГАЧЕВОЙ

Неужели ни на одном матче с участием ЧМ-2018 с участием России не побывали?
Не мог. Тогда шли съемки второго сезона «Метода». Помню, у нас была ночная смена, когда сборная играла четвертьфинал с хорватами. В наушниках слушали трансляцию и параллельно снимали. Когда наши продули, такая тишина вдруг наступила…

Вас можно считать болельщиком «Зенита»?
По умолчанию. Как и любого человека, родившегося в Петербурге. В каком бы дивизионе «Зенит» ни играл, эта команда в моем сердце. Даже если не знаю ни одной фамилии футболистов, тренеров… Всегда же можно набрать Михал Сегеича Боярского: он все расскажет.

Не задавались вопросом, кого из великих спортсменов хотели бы сыграть?
С точки зрения физподготовки у меня не все так убедительно получится, как хотелось бы. Но если порассуждать на эту тему, то на ум приходят боксеры, борцы. Взять того же Александра Карелина. Дело не в наградах, а в силе воле, характере. Такого героя интересно было бы сыграть.

А кого считаете величайшим нашим спортсменом?
Конечно, Аллу Пугачеву (улыбается). Эта женщина воспитала не одну плеяду выдающихся спортсменов, политиков, космонавтов и просто хороших людей.

О ВТОРОМ «МЕТОДЕ»

Как воспринимаете всевозможные теории заговора, возникающие во время пандемии? Дескать, над человечеством кто-то проводит эксперимент, людей готовят к поголовному чипированию и прочим ужасам…
Вчера я послушал, как Михаил Ефремов читал стихотворение о карантине… А вообще, вся эта ситуация, считаю, даст почву для писателей-фантастов, людей, умеющих обращаться с ручкой и клавиатурой. И, мне кажется, это заставит нас всех собраться, промыть свои мозги.

Когда ждать премьеры «Метода-2»?
Так все уже отснято. Еще прошлым летом закончили. Теперь вопрос к продюсерам Первого канала, когда покажут. У меня ощущение, что второй «Метод» должен получиться на порядок убедительнее первого. Мы провели работу над ошибками, убрали шероховатости, которые бросались в глаза.

Была роль, об отказе от которой до сих пор жалеете?
Да. По причине усталости отказался сниматься в «Докторе Живаго». Роль исполнил Олег Меньшиков. Потом я пересмотрел фильм, и желание сыграть в экранизации этого произведения еще усилилось.

У нас, футболистов, такое тоже бывает, добавил Кержаков. – Я недавно рассказывал, как, выступая за «Севилью», отклонил предложение «ПСЖ». Сейчас это кажется невероятным, а тогда меня отпугнули турнирные перспективы парижан. Их еще не купили шейхи, они боролись за выживание. В итоге вместо Парижа попал в «Динамо».

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