Обнуление в пользу Гинера и Федуна. Что сулят России послабления УЕФА

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

21 апреля УЕФА в рамках видеоконференции вновь настоятельно рекомендовал доиграть все европейские футбольные чемпионаты-2019/20. Но если раньше ведомство Александра Чеферина угрожало автоматическим отстранением от еврокубков-2020/21 за непослушание, то теперь смягчило позицию. Появилась оговорка о том, что УЕФА разработает схему распределения еврокубковых путевок для тех стран, которые все-таки обнулят чемпионаты под давлением властей, продолжающих борьбу с пандемией.

Пока это всего лишь разговоры. Но уже в четверг на исполкоме УЕФА могут последовать официальные решения. Очевидно, никакое отстранение Бельгии и Голландии, которые доигрывать свои чемпионаты не намерены, теперь не грозит. Другое дело, что с распределением еврокубковых путевок те же бельгийцы явно поторопились.

ДВА РЕЙТИНГА

Они заранее отправили в групповой этап Лиги чемпионов лидировавший в таблице на момент приостановки сезона «Брюгге». Однако, по сообщениям ряда СМИ, при отборе участников ЛЧ и ЛЕ из «обнуленных» чемпионатов УЕФА будет руководствоваться не турнирным положением-2019/20, а собственным клубным рейтингом. Не уточняется, правда, каким.

Скорее за основу будет взят стандартный рейтинг УЕФА за пять предыдущих сезонов, который, собственно, и определяет каждый год еврокубковые квоты. В этом случае «Брюгге» отправился бы не в группу ЛЧ, а в… квалификацию ЛЕ, так как имеет лишь четвертую сумму среди представителей Бельгии, уступая «Генку», «Андерлехту» и «Генту».

Правда, существует и другой рейтинг УЕФА – за десять лет. Между прочим, он играет не меньшее значение: именно на его основе перед началом сезона распределяется значитальная часть выплат 32 участникам групповой стадии ЛЧ. Это свыше полумиллиарда евро! Если бы УЕФА оттолкнулся от этого показателя, то «Брюгге» вернулся бы в Лигу чемпионов. Но не в группу, а в квалификацию.

Ну, нам до бельгийцев дела нет. Гораздо интереснее, что «скорректированная» позиция УЕФА означает для России.

КАКОЙ СМЫСЛ ПРОДОЛЖАТЬ?

Свою видеоконференцию клубы РПЛ проведут 27 апреля. Не исключено, к этому моменту уже будут четко обрисованы правила отбора в еврокубки-2020/21 при разных сценариях. И есть ощущение, споры о целесообразности «обнуления» чемпионата России в предстоящий понедельник разгорятся с новой силой.

Действительно, а будет ли смысл доигрывать чемпионат, если угроза отстранения от еврокубков отпадет? Вот англичанам или испанцам действительно нужно биться до последнего: в случае окончательной остановки сезона они теряют сотни миллионов евро по телевизионным контрактам. В РПЛ же клубы от затягивания сезона гарантированно понесут колоссальные финансовые потери. На ТВ они ничего не зарабатывают. И не смогут отбивать расходы даже на билетах, так как зрителей на стадионы летом, понятное дело, никто не пустит.

Собственно, об этом весь апрель трубит владелец «Спартака» Леонид Федун, подтверждая слова конкретными цифровыми выкладками. Теперь количество его сторонников, с учетом «послаблений УЕФА», неминуемо возрастет. Из топ-клубов против может выступать разве что «Локомотив». И вот почему.

Если до этого команде Юрия Семина «обнуление» было выгодно (на перерыв «Локо» ушел вторым в таблице), то при вероятном распределении путевок в еврокубки-2020/21 согласно рейтингу УЕФА москвичи наверняка лишатся Лиги чемпионов. Причем не важно, какой из рейтингов будет использован – пятилетний или десятилетний. И там, и там железнодорожники – четвертые.

Представительство России в еврокубках-2020/21 по текущему рейтингу УЕФА за пять лет

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Групповой этап

Зенит, ЦСКА

3-й раунд квалификации

Краснодар

ЛИГА ЕВРОПЫ

Групповой этап

Локомотив

3-й раунд квалификации

Спартак

2-й раунд квалификации

Ростов

Представительство России в еврокубках-2020/21 по текущему рейтингу УЕФА за десять лет

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Групповой этап

Зенит, ЦСКА

3-й раунд квалификации

Рубин (отстранен)

ЛИГА ЕВРОПЫ

Групповой этап

Локомотив

3-й раунд квалификации

Спартак

2-й раунд квалификации

Краснодар

Правда, в десятилетнем рейтинге для «Локо» есть лазейка. Дело в том, что занимающий здесь третье российское место «Рубин» не может участвовать в еврокубках-2020/21 из-за санкций за нарушения финансового fair play. Тогда команда Семина, видимо, заменит казанцев в квалификации ЛЧ, хотя… Как поступит УЕФА в этом случае, одному богу известно. Не исключено, у России просто отберут одну из путевок.

А вот кто точно выиграет от «рейтингового» заполнения российской квоты, так это ЦСКА. Клуб Евгения Гинера и в пяти-, и в десятилетнем списках стоит на втором месте, сразу за «Зенитом». Это прямое попадание в групповую стадию Лиги чемпионов, о чем, если бы чемпионат возобновился, армейцы могли только мечтать (с учетом их нестабильных результатов).

С облегчением выдохнет и Федун: его «Спартак» тогда точно попадет в Лигу Европы, которая при текущей ситуации в РПЛ-2019/20 красно-белым, мягко говоря, не гарантирована. В общем, предварительный расклад примерно ясен. Продолжение чемпионата России поставлено под вопрос. Как, собственно, и любой другой лиги. Своими последними уточнениями УЕФА дал зеленый свет желающим «обнулиться». И если на такой шаг пойдет вся Европа (исключать этого нельзя, ведь ВОЗ уже рекомендовала отказаться от международного футбола вообще до конца 2021 года), то уже сейчас можно примерно прикинуть состав участников ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21.

Например – такой.

Участники еврокубков-2020/21 при отборепо текущему рейтингу УЕФА за пять сезонов

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Групповой этап

Испания: Реал, Атлетико, Барселона, Севилья

Англия: Ман Сити (отстранен), Ливерпуль, МЮ, Арсенал

Италия: Ювентус, Рома, Наполи, Лацио

Германия: Бавария, Боруссия Д, Байер, Шальке

Франция: ПСЖ, Лион

Россия: Зенит, ЦСКА

Португалия: Порту

Бельгия: Гент

Украина: Шахтер

Турция: Бешикташ

Раунд плей-офф

Голландия: Аякс

Австрия: Зальцбург

3-й раунд квалификации

Чехия: Виктория

Греция: Олимпиакос

Франция: Монако

Россия: Краснодар

Португалия: Бенфика

Бельгия: Андерлехт

Украина: Динамо К

2-й раунд квалификации

Хорватия: Динамо З, Риека

Дания: Копенгаген

Швейцария: Базель

Турция: Фенербахче

Голландия: ПСВ

Австрия: Рапид В

Чехия: Славия

Греция: ПАОК

ЛИГА ЕВРОПЫ

Групповой этап

Испания: Вильярреал, Валенсия

Англия: Тоттенхэм, Челси

Италия: Аталанта, Интер

Германия: Лейпциг, Вольфсбург

Франция: Марсель, Ренн

Россия: Локомотив

Португалия: Спортинг

Бельгия: Генк

Украина: Заря

Турция: Галатасарай

Голландия: Алкмар

Австрия: ЛАСК

3-й раунд квалификации

Россия: Спартак

Португалия: Брага

Бельгия: Брюгге

Украина: Александрия

Турция: Башакшехир

Голландия: Фейенорд

Австрия: Аустрия

Чехия: Слован

Греция: АЕК

Хорватия: Хайдук

Дания: Мидтьюллан

Швейцария: Янг Бойз

2-й раунд квалификации

Испания: Атлетик

Англия: Лестер

Италия: Милан

Германия: Айнтрахт

Франция: Лилль

Россия: Ростов

Португалия: Витория

Бельгия: Стандард

Украина: Мариуполь

Турция: Османлиспор

Голландия: Утрехт

Австрия: Вольфсберг

Чехия: Яблонец, Млада-Болеслав

Греция: Атромитос, Арис

Хорватия: Осиек, Локомотива

Дания: Брондбю

Швейцария: Цюрих

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