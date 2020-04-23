ВЭБ купил ЦСКА. Теперь у государства 70 процентов российского футбола

Сделка по передаче 77,63 процента акций ЦСКА госкорпорации ВЭБ.РФ была неминуемой. Армейцы просто закрыли свои обязательства за строительство «ВЭБ Арены», под которую взяли у банка, как оказалось, неподъемный для частного клуба Евгения Гинера кредит.

При этом оперативное управление ЦСКА, опять же – ожидаемо, по-прежнему находится в руках Гинера. В кругах высокопоставленных болельщиков красно-синих (таких, например, как бывший министр экономики и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин) авторитет Евгения Ленноровича непререкаем. Любимую футбольную игрушку у него никто отбирать не собирается. Вот только не придется ли спустя какое-то время самим «вэбовцам» искать нового покупателя для непрофильного актива?

Пока банк планирует подогнать ЦСКА новых инвесторов. Но где их взять на фоне тотального кризиса, спровоцированного падением цен на нефть и усиленного пандемией коронавируса? Вложения в российский футбол на сегодняшний день – это чистой воды меценатство. И в условиях, когда государство должно тратить колоссальные суммы на компенсацию населению последствий пандемии, это меценатство, мягко говоря, вызывает недоумение.

У ЦСКА далеко не самый большой в РПЛ бюджет (в районе 4,5 миллиарда рублей). Но этот актив все равно убыточен. И возврат вложений слабо прогнозируем, потому что слишком сильно зависит от спортивного результата – попадания или непопадания команды в групповой турнир Лиги чемпионов. В прошлом году армейцы впервые за много лет этой преференции лишились. Бюджет недосчитался примерно 20 миллионов евро. И в этом сезоне получение «спасительного» бонуса от УЕФА тоже в густом тумане.

А вот какие еще клубы РПЛ-2019/20 находятся под государственным крылом:

«Зенит» (бюджет – 13 миллиардов рублей, собственник - «Газпром»);

«Локомотив» (6 млрд, «РЖД»);

«Динамо» (4 млрд, ВТБ);

«Ростов» (2,5 млрд, Ростовская область);

«Арсенал» (2 млрд, «Ростех»);

«Крылья Советов» (1,5 млрд, Самарская область);

«Уфа» (1 млрд, Республика Башкортостан);

«Оренбург» (1 млрд, «Газпром добыча Оренбург»);

«Урал» (1 млрд, Свердловская область);

«Тамбов» (0,6 млрд, Тамбовская область).

Вместе с добавившимся в эту группу ЦСКА получается 11 клубов. 11 из 16. То есть РПЛ стала на 70 процентов государственной.

А вот так островки так называемого «частного футбола»:

«Спартак» (11 млрд, «Лукойл»);

«Краснодар» (5 млрд, Сергей Галицкий);

«Рубин» (2 млрд, ТАИФ);

«Ахмат» (2 млрд, «Фонд имени Ахмата Кадырова»);

«Сочи» (1,5 млрд, Борис Ротенберг).

При этом надо учитывать, что владелец «Сочи» имеет прямое отношение к газпромовским структурам. О формировании средств кадыровским фондом мы знаем мало (говорят, туда на добровольных основаниях вкладываются чеченские бизнесмены). Группа добывающих компаний ТАИФ, по сообщениям СМИ, на волне сырьевого кризиса намерена урезать бюджет «Рубину» на 70 процентов. Зашли разговоры о возможной национализации «Лукойла». И только у Галицкого в Краснодаре пока тишь да благодать.

В общем, РПЛ все больше напоминает мыльный пузырь, который вот-вот лопнет. И у государства не так много оснований останавливать этот процесс в ущерб более жизненно важным проблемам. Хотя практика на примере произошедшего с ЦСКА почему-то свидетельствует об обратном.