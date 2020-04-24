Футбол Третьего Рейха. Как Геббельс запретил сборной играть в Германии

ФРАНЦУЗОВ УГОВОРИЛИ ПРИЕХАТЬ В БЕРЛИН

В первом материале о футболе в гитлеровской Германии мы рассказывали о том, как вплоть до апреля 1945 года немцы проводили свой внутренний чемпионат. Сегодня речь пойдет о национальной сборной Третьего Рейха…

30 января 1933 года Адольф Гитлер был назначен рейхсканцлером Веймарской республики. Тогда же нацисты взялись за коренную перестройку футбола. Игроки сборной получили небывалые привилегии. Поскольку идея профессионализации спорта была нацистами отвергнута, каждый спортсмен в Рейхе обязан был работать. Сборники получали работу в первую очередь, но зачастую они только числились на производстве и приходили лишь за зарплатой. Прямо как советские футболисты. От сборной в ответ требовалось одно – победы во славу нации и Рейха.

Спустя полтора месяца после назначения Гитлера рейхсканцлером сборная сыграла свой первый матч. Соперником стала команда Франции.

По существовавшим тогда правилам ФИФА, любая товарищеская игра сборных состояла из первой встречи и «матча-реванша» на поле соперника. В 1931 году Германия сыграла со сборной Франции у нее дома. Дату ответного поединка все никак не удавалось назначить. И вот спустя почти два года время матча-реванша согласовали - 19 марта 1933 года.

Французы были обеспокоены приходом нацистов к власти и раздумывали над тем, чтобы отказаться от игры. Но для новой Германии была важна легитимность. Тем более, через три года Рейху предстояло провести летнюю Олимпиаду. Немцы заверили соседей, что французской сборной будет оказан самый теплый прием. Матч завершился боевой ничей – 3:3.

Два гола в ворота французов забил 20-летний нападающий «Баварии» Оскар Рор. Парень болел футболом и хотел только одного – сделать карьеру профессионального футболиста. Успех в этом матче окрылил его, и он уехал во Францию. «Расинг» с удовольствием взял молодого форварда и не прогадал – в один из сезонов Рор стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. А вот дальше все сложилось не так здорово.

В Германии Рора заочно судили как предателя, а после оккупации Франции в 1942 году арестовали и отправили в концлагерь. Один из его поклонников занимал большой пост в гестапо. Он вытащил Оскара из лагеря и отправил на Восточный фронт, где тому посчастливилось выжить.

Но вернемся к сборной. Вскоре команде предстояло первое серьезное испытание. Через год в дружественной немецким нацистам фашистской Италии состоялся чемпионат мира. Турнир проходил по олимпийской системе. Немецкая команда выступила довольно удачно. В 1/8 финала была обыграна сборная Бельгии – 5:2, в четвертьфинале – шведы, 2:1. В полуфинале немцев ждала очень сильная сборная Чехословакии. Игра завершилась уверенной победой чехов – 3:1. В матче за бронзу Германия победила Австрию – 3:2. Этот результат стал лучшим в истории сборной Третьего Рейха.

ОЛИМПИЙСКИЙ КОНФУЗ

Однако основная ставка делалась на Олимпийские игры 1936 года в Берлине. Задача перед сборной хозяев стояла одна – победа! Другие варианты даже не рассматривались. Но вышел большой конфуз. В первой игре немцы разгромили команду Люксембурга – 9:0. Затем проиграли тогдашнему футбольному карлику – Норвегии со счетом 0:2. Все это происходило на глазах Гитлера. Говорят, фюрер покинул стадион сразу после второго гола, не дождавшись конца матча.

Виновным в провальном выступлении сборной в Берлине был назван главный тренер Отто Нерц. Его должен был сменить на посту помощник Зепп Гербергер. Но даже в нацистской Германии нравы все-таки отличались от Северной Кореи. Нерц просто отказался покидать свой пост. Он был убежденным нацистом, видимо, из-за этого ему многое прощалось.

В течение двух следующих лет Нерц постоянно конфликтовал с Гербергером. Только в 1938 году его, наконец, уволили, а Гербергер занял пост главного тренера. В 1945-м Нерц был арестован в советской зоне оккупации, осужден как активный нацист и помещен в бывший концлагерь Заксенхаузен, в котором он и умер в феврале 1949 года.

СЮЖЕТ ДЛЯ КИНО

Здесь необходимо небольшое отступление. Этот сюжет достоин фильма. Тренером той самой сборной Норвегии, которая победила немцев в Берлине, был Асбьорн Хальворсен. Он много лет работал в представительстве норвежской судостроительной фирмы в Гамбурге и в течение 11 лет (1922 – 1933) выступал за «Гамбург». А вернувшись на родину, возглавил сборную страны.

Когда немцы оккупировали Норвегию, Хальворсен ушел в Сопротивление. Но в 1942-м был арестован гестапо и заключен в концлагерь. Его вместе с другими оставшимися в живых узниками лагеря Натцвайлер освободили в конце войны американцы.

Если бы Хальворсена отправили в лагерь Нойенгамме или Ганновер-Алем, то бывший полузащитник «Гамбурга» встретил бы там своего партнера по клубу – центрфорварда Отто Хардера, знаменитого «Тулла», первую легенду клуба.

Хардер вступил в НСДАП в 1932-м, затем служил в СС, занимал должность замначальника лагеря Ганновер-Алема. В 1945 году он носил звание унтер-штурмфюрера СС. Весной 1945-го английские войска вошли на территорию лагеря, и Хардер был арестован. По приговору суда он получил 15 лет тюрьмы, но уже в конце 1951-го вышел на свободу и умер спустя пять лет.

«ЗИГУЮЩИЕ» АНГЛИЧАНЕ

Вернемся к футболу. Считается, что Гитлер не был большим поклонником этого вида спорта, поэтому за всю жизнь побывал всего на двух матчах сборной. Первым был тот позорный поединок с норвежцами на Олимпиаде. Второй раз Гитлер пришел на стадион в мае 1938-го, когда Германия принимала у себя сборную Англии. Игра, на которую собралось 110 тысяч зрителей, закончилась победой гостей - 6:3.

Руководители английской футбольной ассоциации настояли, чтобы игроки сборной перед матчем приветствовали болельщиков нацистским приветствием – выкинутой вверх правой рукой. Мол, куда деваться, если в Германии так принято. Футболистам это сильно не понравилось, возможно, эта злость помогла им забить шесть голов в ворота хозяев.

ПРОВАЛ НА ЧМ-1938

Предстоял еще один чемпионат мира, который в 1938 году должен был пройти во Франции. Сборная под руководством Гербергера выиграла квалификацию, победив команды Эстонии, Финляндии и Швеции.

В марте 1938-го случился аншлюс Австрии. По настоянию Гитлера 3 апреля в Вене на стадионе «Пратер» была проведена товарищеская встреча. Этот матч стал лебединой песней очень сильной сборной Австрии, которую называли «Вундертим». Отныне в «тысячелетнем Рейхе» национальная команда могла быть только одна. Австрийцы победили – 2:0.

После игры нескольких австрийских футболистов пригласили в объединенную команду. Немыслимо, но в сборную Третьего рейха позвали и этнического еврея Матиаса Шинделаржа. Одну из главных звезд в истории «Вундертим». Однако форвард отказался выступать за Германию, сославшись на возраст - ему было 35 лет. В 1939-м Шинделаржа нашли мертвым в своей квартире. По версии полиции, он отравился угарным газом.

С ЧМ-1938 сборная Германии вернулась домой сразу после первого раунда. Матч против Швейцарии завершился - 1:1, а в переигровке немцы уступили 2:4. Этот результат оставался худшим для Германии на чемпионатах мира вплоть до ЧМ-2018, когда в России команда Йоахима Лева не смогла выйти из группы. Так бесславно и закончилась история сборной Третьего Рейха в рамках турниров под эгидой ФИФА.

ФРОНТУ НУЖНЫ ДАЖЕ «СБОРНИКИ»

Началась Вторая мировая война. Футболисты были неприкасаемыми, во всяком случае, те, чей уровень соответствовал сборной. Но когда пошли неудачи на Восточном фронте, призывные комиссии все чаще стали присылать повестки и сборникам. Гербергер боролся за каждого и, как мог, спасал их от мобилизации. Сборная продолжала играть до конца 1942 года. Правда, теперь ее соперниками были сплошь союзники Германии - Болгария, Венгрия, Италия, Словакия, Хорватия. Иногда удавалось устроить встречи с нейтральными Швецией или Швейцарией.

Именно игра со шведами в сентябре 1942-го стала роковой для Гербергера. Немцы уступили 2:3. Присутствовавший на матче министр пропаганды Йозеф Геббельс после этого запретил сборной проводить встречи на территории Третьего Рейха: «Гарантировать победу тренер не может, а поражения подрывают моральный дух нации».

С этого момента команда Гербергера играла только на выезде и в течение 1942 года победила во всех матчах. Последним стал поединок со сборной Словакии 22 ноября 1942-го (5:2). В 1943-м сборная не сыграла ни разу. А затем стало не до футбола, игроков начали ставить под ружье уже без разбора.

ЭПИЛОГ

Во Второй мировой войне погибли 48 немецких футболистов, в разные годы выступавших за сборную. Относительно повезло лишь тем, кто попал в нее в последние годы перед крахом нацизма. На базе ВВС почти до самого конца войны просидел определенный туда Гербергером будущий капитан сборной на победном ЧМ-1954 Фриц Вальтер. В 1945-м он попал в советский лагерь в Румынии. Начальник лагеря оказался болельщиком, опознал в Вальтере футболиста, и вместо Сибири будущий чемпион мира отправился домой.

После войны Гербергер прошел процесс денацификации. Рекомендации ему дали многие бывшие игроки сборной, которым тренер долгое время помогал укрываться от армии. И, поскольку его членство в нацистской партии было номинальным, ему присудили лишь штраф.

В 1954-м возрожденная сборная ФРГ впервые в своей истории стала чемпионом мира. Гербергер возглавлял команду до 1964 года. А в Дрездене, под крылом коменданта города героя Первой мировой, летчика Карла Менерта избежал призыва на фронт Хельмут Шен. Именно он и сменил Гербергера на посту главного тренера бундестим. Под руководством Шена немцы заняли второе место на ЧМ-1966, завоевали бронзу ЧМ-1970, выиграли Евро-1972 и ЧМ-1974 и взяли серебро ЧЕ-1976. Но это, как говорится, была уже совсем другая история.