«Экономически выгоднее не доигрывать чемпионат России и готовиться к следующему»

– Исполком УЕФА предоставил странам выбор. Возможны варианты и с обнулением чемпионата на основе текущих результатов, и с доигрыванием сезона по различным схемам – от туров до плей-офф. Как считаете, чемпионат России будет доигран?

– Для отмены оставшейся части сезона необходим запрет от властей. Но если брать статистику пандемии, то в России, по сравнению с другими странами, не все так плохо. К маю выйдем на пик, потом начнется снижение. Значит, запрет вряд ли последует. И лига доиграет сезон в период с конца июня по конец июля.

– В Германии футболисты уже тренируются и готовятся стартовать 9 мая. Это добавляет оптимизма?

– Это ориентир, от которого можно отталкиваться. Если в Германии, Италии, Испании уже начали назначать какие-то даты, значит, и мы можем. У нас, повторюсь, все гораздо лучше, чем в Европе.

– Но УЕФА предоставляет возможность не доигрывать сезон и в том случае, если экономически это настолько невыгодно, что клубы рискуют обанкротиться в долгосрочной перспективе. Как на это смотрит «Тамбов»?

– Если брать экономику, то «Тамбову» выгоднее закончить чемпионат прямо сейчас и начать подготовку к следующему. Ведь дополнительные месяцы сезона – это сплошные расходы. Продление контрактов, перелеты, сборы. Хорошо еще, что 80 процентов игроков у нас уже переподписаны. Арендованных немного. Два легионера, оба в России.

– Уже обсуждали с футболистами вопрос продления контрактов до конца сезона?

– Пока – нет. Ждем 27 апреля, когда состоится видеоконференция РПЛ. После этого будет понимание, доигрываем сезон или нет, в какие сроки. Без точной информации переговоры вести бессмысленно.

– Если не доигрывать чемпионат, то что делать с командами, вылетающими в ФНЛ?

– Это один из моментов, которые можно обсудить 27 апреля. Мое мнение – в этом случае правильнее было бы оставить все команды в РПЛ. Плотность таблицы внизу такая, что было бы несправедливо отправлять «Ахмат» и «Крылья Советов» в ФНЛ лишь потому, что они оказались на 15-м и 16-м местах по итогам 22 туров.

– Если сезон будет доигран, надо ли менять привычный формат?

– Нужно учитывать динамику пандемии. Мы обязаны заботиться о безопасности, здоровье людей. Для снижения рисков лучше провести остаток сезона как можно быстрее, в сжатые сроки. Но если ситуация нормализуется, то времени для восьми туров летом хватит.

– Вы бы какую формулу доигровки предпочли?

– Провести восемь матчей, играя через два-три дня на четвертый, как в ФНЛ. Повторюсь: экономически выгоднее завершить сезон побыстрее. Это не только «Тамбова» касается. Затягивание чемпионата больно ударит по бюджетам многих клубов.