Александры, без обид! Кержаков и Мостовой не попали в сборную России всех времен 

ВРАТАРЬ

Игорь АКИНФЕЕВ (111 матчей за сборную)

Кандидаты: -

Позиция вратаря – самая легкая для выбора. Акинфеев дебютировал в сборной 16 лет назад, еще при Георгии Ярцеве. Бессменный первый номер ЦСКА оказался единственным, кто от звонка до звонка провел все матчи на двух исторических для России Евро-2008 и ЧМ-2018.

И пусть не все игры в футболке сборной получились у армейца выдающимися, а ЧМ в Бразилии вообще стал его личной трагедией (помните дальний удар южнокорейца Ли Гын Хо и неудачный выход на подачу алжирца Ясима Браими?), своими многочисленными подвигами (чего стоит одна только «нога бога» в послематчевой серии пенальти против испанцев) Акинфеев застолбил за собой статус футбольного героя нации.

А ведь в сборной никогда не было проблем с вратарями. Руслан Нигматуллин, Вячеслав Малафеев, Станислав Черчесов, Сергей Овчинников – на пике формы некоторые из них были не хуже Акинфеева. Но никто так и не стал человеком-эпохой.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Марио ФЕРНАНДЕС (22 матча, 2 гола)

Кандидаты: Анюков, Евсеев, Хлестов

Единственный натурализованный футболист в нашей символической сборной попал в нее благодаря выдающейся игре на ЧМ-2018. Гол русского бразильца в ворота Хорватии вообще едва не вывел команду Станислава Черчесова в полуфинал. И даже то, что свой послематчевый пенальти Фернандес не реализовал, не умаляет его заслуг на домашнем турнире. Весь чемпионат он был феноменален на своем правом фланге.

При этом мы не умаляем заслуг и его предшественников. Универсал Вадим Евсеев (20 матчей, 1 гол) навсегда в наших сердцах за победный гол в ворота Уэльса, выведший сборную на Евро-2004, и легендарное «… вам!» в прямом эфире Первого канала.

Александр Анюков (77 матчей, 1 гол) выиграл бронзу Евро-2008, проведя на поле все 480 минут того турнира. Именно он из аута вбросил мяч на Андрея Аршавина, поставившего точку на 116-й минуте четвертьфинала с голландцами. А еще ассистировал Роману Павлюченко, когда тот открыл счет в ключевом матче со шведами (2:0).

Ну, и конечно, нельзя пройти мимо Дмитрия Хлестова (49 матчей, 1 гол), закрывавшего один из флангов (преимущественно, правый) в сборной на протяжении целого десятилетия. Он сыграл в самом первом матче национальной команды против Мексики (2:0) в 1992 году, а завершил карьеру в 2002-м. К сожалению, на крупный турнир Хлестов съездил лишь однажды (ЧМ-1994). На Евро-1996 и ЧМ-2002 Олег Романцев его по разным причинам не брал, предпочтя соответственно Омари Тетрадзе и Андрея Соломатина.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Виктор ОНОПКО (109 матчей, 7 голов)

Сергей ИГНАШЕВИЧ (127 матчей, 8 голов)

Кандидаты: В. Березуцкий, Никифоров, Кульков

В центре обороны у тренеров сборной никогда не было широкого выбора. Неслучайно Игнашевич, Онопко и Василий Березуцкий (101 матч, 5 голов) окружают Акинфеева в топ-4 лидеров по числу игр за национальную команду.

И все же мы делаем выбор в пользу Онопко и Игнашевича. Первый был лицом сборной в 1990-е, долгое время оставался рекордсменом по общему количеству матчей и до сих пор лидирует по числу игр с капитанской повязкой (86). Здесь Онопко рекордсмен нашего футбола даже с учетом советского периода.

Нынешний тренер ЦСКА привлекался в сборную с 1992-го по 2004 год, запомнившись, в том числе, дублем в ворота Андорры (2:1), без которого последующая драматичная встреча с Украиной в 1999-м уже не имела бы турнирного значения. После ЧМ-2002 РФС подарил Онопко «порше» – так сказать, за футбольные заслуги перед отечеством. Виктору пришлось уплатить налог в 20 тысяч долларов, но кто теперь об этом вспоминает?..

Игнашевич - не только рекордсмен по матчам за сборную, но и участник памятных Евро-2008 и ЧМ-2018. Ради домашнего турнира он вернулся под российские знамена, за что выражаем ветерану особую благодарность. Без его опыта и самоотверженности не видать нам четвертьфинала. Кстати, в послематчевых сериях пенальти с Испанией и Хорватией Игнашевич свои попытки реализовал.

Нынешний тренер «Торпедо», вообще, был нетипично забивным защитником. Из восьми мячей за сборную лишь один Игнашевич отправил в сетку с 11-метровой отметки. Было это в матче со Швейцарией в 2003 году, когда его дубль помог команде отыграться со счета 0:2. Благодаря голам Игнашевича в Базеле и Дублине на финише отбора к Евро-2004 наши попали в стыки, где слово взял Евсеев.

А вот многолетний партнер Игнашевича по обороне ЦСКА Василий Березуцкий удивительным образом пролетел мимо обоих ключевых для сборной турниров. Точнее, на Евро-2008 Гус Хиддинк его взял, но в качестве пассажира – до полуфинального матча с Испанией (0:3) Василий провел на поле всего три минуты, и в основу вернулся лишь из-за дисквалификации Дениса Колодина. Ну а к ЧМ-2018 он карьеру в сборной уже завершил.

В 1990-х своим сокрушительной силы ударом славился Юрий Никифоров (59 матчей, 6 голов), у которого на счету есть мяч в ворота сборной Бразилии (2:2). Пусть и с пенальти. За национальную команду Никифоров выступал с 1993-го по 2002 год, приняв участие во всех крупных турнирах того периода. Он и другой экс-спартаковец Кульков не могли не попасть в список кандидатов. Но до основы символической сборной все же не дотянули.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Юрий ЖИРКОВ (92 матча, 2 гола)

Кандидат: Ковтун

Еще одна позиция, где было не так много вариантов. По-настоящему долго в составе сборной играли два Юрия – Жирков и Ковтун (51 матч, 2 гола). Но при всем уважении к экс-спартаковцу/динамовцу, первый в этой паре - явный фаворит. Жирков принял непосредственное участие в обоих удачных крупных турнирах. И даже ассистировал Андрею Аршавину в матче со Швецией на Евро-2008. Кстати, именно перед стартом того чемпионата Хиддинк первым перевел профильного полузащитника в оборону, где тот и провел впоследствии значительную часть карьеры.

Оба гола Ковтуна за сборную получились очень красивыми. Правда, осенью 1998-го он в прыжке головой отправил единственый мяч… в ворота Черчесова, когда команда Анатолия Бышовца уступила исландцам в Рейкьявике. А летом 2001-го защитник поразил «девятку» ворот югославов (1:1). Правда, там была явная срезка. Реакция Ковтуна, пожимающего плечами после курьезного гола, - одно и самых забавных футбольных воспоминаний начала нулевых.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Валерий КАРПИН (72 матча, 17 голов)

Кандидаты: Канчельскис, Самедов

Автору первого гола в истории сборной России (Мексике - с пенальти) реальной альтернативы нет. Карпин едва ли не в одиночку сотворил самый впечатляющий спурт команды в 1999-м: забил победные мячи действующим чемпионам мира французам на «Стад де Франс» (3:2) и исландцам в Москве (1:0), отличился в обеих встречах с Арменией (3:0 и 2:0), открыл счет прямым ударом со штрафного в решающем матче с Украиной (1:1)… И не его вина в том, что произошло потом после удара Андрея Шевченко. А еще Карпин реализовал пенальти в единственном победном для россиян матче с Тунисом (2:0) на ЧМ-2002.

Андрей Канчельскис (36 матчей, 4 гола) более ярко проявил себя на клубном уровне в составе «МЮ», а в сборной на крупных турнирах сыграл лишь в двух матчах Евро-1996, куда наши приехали в ранге одного из фаворитов. На ЧМ-1994 Канчельскис не поехал, подписав печально известное «письмо четырнадцати».

Для Александра Самедова (53 матча, 7 голов) решающим в составе сборной стал ЧМ-2018. И хотя за 359 минут он не смог сделать ни одного результативного действия, вклад Самедова в успех команды сомнению не подлежит.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Сергей СЕМАК (65 матчей, 4 гола)

Константин ЗЫРЯНОВ (52 матча, 7 голов)

Кандидаты: Аленичев, Билялетдинов, Денисов, Дзагоев, Зырянов, Мостовой, Семшов, Смертин, Титов, Хохлов, Широков

Тяжелее всего было определиться с двумя центральными полузащитниками, поскольку на этой позции у нашей команды, за редкими периодами, всегда имелись классные исполнители. Каждый из них отличался неповторимым подчерком и заслуживал места в символической сборной. И все же надо было сделать выбор…

Если отталкиваться исключительно от таланта, вне конкуренции был бы Мостовой (51 матч, 10 голов). И все же, надо признать: по разным причинам (далеко не всегда - футбольным) Царь Виго проявил себя в сборной России не так уж и ярко. У неподражаемого технаря и гениального креативщика не сложилось с чемпионатами мира. В 1994-м в Бразилии он провел всего один матч, да и тот на непривычной позиции в глубине поля. А спустя восемь лет не сыграл ни минуты в Японии из-за травмы. Да и Евро-1996 «его» турниром не стал.

Другое дело – Семак. Не такой техничный и пластичный, он брал свое интеллектом - и в результате поиграл в сборной на нескольких позициях – от центрфорварда до глубинного плеймейкера. Его футбольный интеллект по достоинству оценил Хиддинк, вернув не вызывавшегося два года в сборную Семака непосредственно перед Евро-2008. Ветеран доверие оправдал на все сто: в игре Грецией (1:0) передачей в падении через себя (!)вывел Зырянова на пустые ворота, а против Голландии (3:1) ассистировал Павлюченко. Пожалуй, по тонкости и скорости мысли с Семаком мог сравниться только Егор Титов, но тот был игроком куда более узкой специализации.

Не могли мы не включить в символическую сборную и другого героя хиддинковской сборной. Зырянов (52 матча, 7 голов) провел три сумасшедших года. Забил тот единственный мяч грекам на Евро-2008, а до этого заработал пенальти в домашнем матче отборочного турнира с Англией (2:1). Блестяще Зырянов отыграл и первые шесть матчей квалификации к ЧМ-2010 – 3 гола и 3 передачи. Да и при Дике Адвокате принял участие в успешных играх Евро-2014 с Чехией (4:1) и Польшей (1:1). А вот с греками его на поле не было – и наши уступили.

Безусловно, сказали свое веское слово и другие центральные полузащитники. Дмитрий Аленичев (55 матчей, 6 голов) на рубеже веков играл ключевую роль в построении позиционных атак. Динияр Билялетдинов (46 матчей, 6 голов) был важным элементом в структурах Хиддинка и забил оба мяча в ворота Словении (2:1, 0:1) в стыковых матчах за выход на ЧМ-2010. Игорь Денисов (54 матча) капитанил в сборной в 2012 - 2013 годах. Алан Дзагоев (59 матчей, 9 голов) выдал невероятный перфоманс на Евро-2012, став с тремя голами лучшим бомбардиром турнира (наряду с Криштиану Роналду, Марио Гомесом, Фернандо Торресом, Марио Балотелли и Марио Манджукичем), а еще, выйдя всего на 18 минут, сделал голевую подачу на Фернандеса в четвертьфинале ЧМ-2018.

Игорь Семшов (57 матчей, 3 гола) с переменным успехом вызывался в сборную на протяжении 10 лет, забивал Аргентине и Уэльсу, а особенно запомнился падением в штрафной в матче с Японией (0:1) на ЧМ-2002, которое не разглядел внезапно ослепший Маркус Мерк. Алексей Смертин был капитаном, мотором и мозгом сборной на стыке веков, но почему-то запомнился двумя неудачами: удалением в Рейкьявике и совершенно необязательном нарушении в середине поля, завершившемся трагическим голом Шевченко.

Титов (41 матч, 7 голов) передачей на Александра Панова положил начало исторической победе над французами на «Стад де Франс» и стал автором первого гола россиян на ЧМ-2002. У Егора были фантастические задатки, но тяжелая травма и бромантановый скандал сломали его карьеру в сборной.

Дмитрий Хохлов (53 матча, 6 голов) дебютировал в сборной в 20 лет сразу на Евро-1996, ассистировав Мостовому в игре с чехами. Спустя год он вынудил будущего обладателя Золотого мяча Фабио Каннаваро отправить мяч в свои ворота в первом стыковом матче за выход на ЧМ-1998. И, конечно же, Хохлов стал героем легендарной обложки «Советского спорта» перед матчем с Украиной в октябре 1999-го…

Роман Широков (57 матчей, 13 голов) - третий бомбардир сборной среди полузащитников после Карпина и Андрея Аршавина. Он 19 раз выводил команду на поле в качестве капитана, опровергнув слова комментатора Виктора Гусева, что «Широков это не уровень сборной», произнесенные после 1:4 с Испанией на Евро-2008. Именно он забил ключевые голы Азербайджану (1:0 и 1:1), благодаря которым наши вышли на ЧМ-2014. К сожалению, тот турнир Широков пропустил из-за травмы ахилла.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Андрей АРШАВИН (75 матчей, 17 голов)

Кандидат: Черышев

Уникальный, выдающийся по российским меркам футболист с невероятной техникой. Два первых матча Евро-2008 Аршавин пропустил из-за дисквалификации, заработанной еще в отборочном раунде, но за три следующие игры умудрился стать одним из героев турнира. В добавленное время чуть ли ни в одиночку разделался с голландцами, сделав сумасшедшую передачу на Дмитрия Торбинского и самостоятельно унизив Эдвина ван дер Сара голом между ног с острого угла.

Аршавин забивал Германии, сделал три результативных передачи на Евро-2012 и вообще подарил российским болельщикам массу положительных эмоций, но, к сожалению, пал жертвой собственного воспитания. Почувствовав себя звездой планетарного масштаба, Андрей глупо ответил недовольному вылетом с того Евро болельщику, подарив мем на все времена: «Ваши ожидания – это ваши проблемы». Завершил карьеру в сборной довольно рано – в 31 год.

Денис Черышев (25 матчей, 11 голов) дебютировал в сборной еще при Фабио Капелло в 2012 году, но до ЧМ-2018 постоянного места в старте не имел. Да и вызывался далеко не всегда, в том числе из-за постоянных травм. Более того, в стартовом матче домашнего чемпионата мира Денис появился на поле лишь благодаря травме Дзагоева. И это стало, возможно, ключом к успеху команды Черчесова.

Стоит напомнить, что именно Черышев - наш лучший бомбардир ЧМ-2018 (4 гола). Вообще, воспитанник мадридского «Реала» невероятно результативен в сборной: 15 (11+4) очков по системе «гол+пас» в 25 матчах! Денису только 29 лет. Будем надеяться, что травмы не помешают ему еще много раз показать свой класс.

НАПАДАЮЩИЕ

Роман ПАВЛЮЧЕНКО (51 матч, 21 гол)

Артем ДЗЮБА (42 матча, 24 гола)

Кандидаты: Бесчастных, Кержаков, Колыванов, Саленко, Сычев

Кого-то может удивить отсутствие в символической сборной занимающих первые две строчки в списке лучших бомбардиров - Александра Кержакова (91 матч, 30 голов) и Владимира Бесчастных (72 матча, 26 голов). А объяснение простое: Павлюченко и Дзюба, хотя и забили меньше, стали эффективными наконечниками атак на двух самых важных турнирах. Не включить их в «основу» было бы преступлением.

Что любопытно: и Павлюченко, и Дзюба еще за месяц до Евро-2008 и ЧМ-2018 не были основными нападающими национальной команды. В 2008-м Хиддинк планировал сделать ставку на Павла Погребняка, ставшего лучшим бомбардиром Лиги Европы, но нападающий «Зенита» прямо перед Евро получил травму. В результате голы Павлюченко испанцам (в первой игре), шведам и голландцам внесли огромную лету в историческую бронзу.

В 2018-м основным форвардом для чемпионата мира виделся Федор Смолов. Однако удачный выход Дзюбы на замену в матче с Саудовской Аравией сделал его лидером команды Черчесова. И не на один матч, а вплоть до сегодняшнего дня, что бы ни скандировали в адрес Артема спартаковские болельщики…

Из подвигов Павлюченко стоит напомнить и два мяча в ворота англичан в отборе в Евро-2008. И по средней результативности Роман, как и Дзюба, заметно опережают тех же Кержакова и Бесчастных.

Тем не менее, мы никогда не забудем главный гол Кержакова за сборную – в ворота португальцев (1:0), обеспечивший нашим прямой выход на ЧМ-2014. А Бесчастных запомнился хет-триком в матче со Швейцарией (4:0) на исходе отбора к ЧМ-2002 (и, увы, промахом по пустым воротам японцев в финальной стадии).

Дмитрия Сычева (47 матчей, 15 голов) поблагодарим за яркую игру на том же ЧМ (1 гол и 3 передачи за 136 минут на поле). Что до Олега Саленко (8 матчей, 6 голов), то ему хватило всего двух матчей ЧМ-1994, чтобы навсегда вписать свое имя в историю. 5 голов в ворота Камеруна – вообще рекорд мировых первенств. А шесть забитых мячей (также Саленко огорчил шведов) – высшее достижения в финальных стадиях крупных турниров для россиян.

Итак, кто же вошел в сборную России 1992 – 2020 годов по версии «Советского спорта»:

АКИНФЕЕВ

ФЕРНАНДЕС - ОНОПКО - ИГНАШЕВИЧ - ЖИРКОВ

КАРПИН - СЕМАК - ЗЫРЯНОВ - АРШАВИН

ПАВЛЮЧЕНКО - ДЗЮБА