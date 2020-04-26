Фанат «МЮ», друг Родмана. Какой спортсмен мог умереть в Ким Чен Ыне

«МОЛЮСЬ, ЧТОБЫ С МАРШАЛОМ КИМОМ ВСЕ БЫЛО ХОРОШО»

Кроме шуток (они неуместны, когда речь идет о жизни человека), как минимум одна суперзвезда мирового спорта все последние дни молится о здоровье Ким Чен Ына, который то ли впал в кому, то ли умер от загадочной болезни сердца, для лечения которой в Северную Корею якобы вызвали китайских врачей. Так вот, свои симпатии к диктатору не скрывал и не скрывает пятикратный чемпион НБА Деннис Родман.

«Надеюсь, слухи о критическом состоянии маршала Кима – преувеличение, - заявил 58-летний баскетболист. – Постараюсь в ближайшие дни выяснить подробности. И молюсь за то, чтобы с лидером КНДР все было хорошо».

Родман сдружился с одиозным руководителем Северной Кореи еще в 2013 году, когда в составе баскетбольных шоуменов «Гарлем Глобтроттерс» посетил закрытую от внешнего мира республику для проведения выставочного матча. После этого американец еще несколько раз приезжал в Пхеньян. Последний его визит состоялся в 2017-м. И Родман неоднократно обещал оказать содействие в налаживании дружеских связей между Кимом и президентом США Дональдом Трампом.

АВТОГРАФ ДЖОРДАНА, ФОТО С БРАЙАНТОМ

Узнает ли старина Родман подробности об истинном состоянии здоровья своего азиатского друга? Сомнительно. В случае с КНДР «железный занавес» - не метафора. Пока оттуда поступают опровержения смерти диктатора. А вот что происходит с товарищем Кимом на самом деле, совершенно непонятно. Ничего удивительного. Ведь даже официальной статистики по числу заболевших коронавирусом в Северной Корее нет. Вернее она говорит о том, что инфицированные отсутствуют. А единственный человек, пытавшийся нарушить карантин, умер вовсе не от COVID-19…

Но вернемся к спорту. То, что Ким Чен Ын так охотно сблизился с Родманом, совершенно логично. Любовь к баскетболу передалась ему от отца Ким Чен Ира, который до самой смерти в 2011 году оставался заядлым фанатом НБА, и в особенности – «Чикаго Буллз» золотых времен Майкла Джордана. В те годы за «Быков», как известно, выступал и Родман. Собственно, именно поэтому его в 2013-м пригласили в Северную Корею. В резиденции Кимов в Пхеньяне с начала 2000-х хранился баскетбольный мяч с автографом Джордана (его Ким Чен Иру передала тогдашняя госсекретарь США Мадлен Олбрайт). А после визита Родмана появились и другие «реликвии».

Впрочем, с профессиональным баскетболом Ким Чен Ын познакомился гораздо раньше. Известно, что часть молодости он провел в Швейцарии, тайно посещая школу близ Берна под чужим именем. Там он, как утверждали впоследствии его одноклассники, показывал совместные фото со звездами НБА – Тони Кукочем и Кобе Брайантом. А однажды машина с персональным водителем доставила его в Париж на показательную игру в рамках европейского турне сильнейшей баскетбольной лиги мира.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ПРАВИЛАМИ

Одно время Ким Чен Ын активно взялся за развитие баскетбола в стране. В местном чемпионате ввели отличную от официальных правил ФИБА систему начисления очков: четыре за дальнее попадание в кольцо без касания дужек, восемь – за точный бросок в заключительные три секунды матча, минус одно – за каждый промах с линии штрафных.

Доподлинно неизвестно, как долго просуществовала эта система. Ведь о внутренних спортивных соревнованиях в КНДР мы практически ничего не знаем. Ясно только, что вывести баскетбольную сборную на новый уровень необычные правила не помогли. Зато Ким Чен Ын делал серьезную ставку на футбол.

За год до смерти отца, когда будущий лидер страны уже прибрал к рукам бразды правления, северокорейские футболисты сенсационно вышли в финальной стадии ЧМ-2010 в Южной Африке. Увы, там последовал провал (три поражения с общей разностью мячей 1:12). По возвращении на родину главного тренера команды сослали в трудовой лагерь, а игрокам устроили «публичную казнь»: в течение шести часов толпа осыпала их проклятиями на центральной площади.

Оно и понятно. Наверняка местное ТВ заранее расписало свою команду как одного из мировых футбольных гегемонов. Как-никак в 1966-м, еще при дедушке Ким Чен Ына великом Ким Ир Сене северокорейцы дошли до четвертьфинала чемпионата мира, где непостижимым образом уступили Португалии, ведя 3:0…

НЕ ЗЛАТАН И НЕ КАНТОНА. ОН ОДИН ТАКОЙ

Как бы то ни было, с 2010-м мы о северокорейском мужском футболе практически ничего не слышали. Зато, со слов итальянского сенатора Антонио Рацци, выяснились болельщицкие пристрастия Ким Чен Ына. Оказывается, в швейцарской юности он регулярно наведывался на «Сан-Сиро» смотреть матчи «Милана». А его главной любовью с детства был «Манчестер Юнайтед». Правда, ни с кем из звезд «красных дьяволов» - от Эрика Кантоны до Златана Ибрагимовича – он себя не ассоциировал. «Нет, Ким есть Ким, он один такой», - пояснил Рацци.

Да уж, без такого лидера спорт в КНДР могут ждать тяжелые времена. Хотя… В качестве вероятного преемника Кима некоторые эксперты называют его младшую сестру Ким Е Джон – первого заместителя отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи. А вдруг эта 31-летняя женщина окажется еще более заядлой болельщицей? Поживем – увидим.