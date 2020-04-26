Фанат «МЮ», друг Родмана. Какой спортсмен мог умереть в Ким Чен Ыне - Советский спорт
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26 апреля 2020 01:00ФутболСергеев Иван

Фанат «МЮ», друг Родмана. Какой спортсмен мог умереть в Ким Чен Ыне

Мировая пресса полнится противоречивыми слухами о возможной кончине 36-летнего лидера Северной Кореи. Для мира спорта это тоже была бы громадная утрата.

«МОЛЮСЬ, ЧТОБЫ С МАРШАЛОМ КИМОМ ВСЕ БЫЛО ХОРОШО»

Кроме шуток (они неуместны, когда речь идет о жизни человека), как минимум одна суперзвезда мирового спорта все последние дни молится о здоровье Ким Чен Ына, который то ли впал в кому, то ли умер от загадочной болезни сердца, для лечения которой в Северную Корею якобы вызвали китайских врачей. Так вот, свои симпатии к диктатору не скрывал и не скрывает пятикратный чемпион НБА Деннис Родман.

«Надеюсь, слухи о критическом состоянии маршала Кима – преувеличение, - заявил 58-летний баскетболист. – Постараюсь в ближайшие дни выяснить подробности. И молюсь за то, чтобы с лидером КНДР все было хорошо».

Родман сдружился с одиозным руководителем Северной Кореи еще в 2013 году, когда в составе баскетбольных шоуменов «Гарлем Глобтроттерс» посетил закрытую от внешнего мира республику для проведения выставочного матча. После этого американец еще несколько раз приезжал в Пхеньян. Последний его визит состоялся в 2017-м. И Родман неоднократно обещал оказать содействие в налаживании дружеских связей между Кимом и президентом США Дональдом Трампом.

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АВТОГРАФ ДЖОРДАНА, ФОТО С БРАЙАНТОМ

Узнает ли старина Родман подробности об истинном состоянии здоровья своего азиатского друга? Сомнительно. В случае с КНДР «железный занавес» - не метафора. Пока оттуда поступают опровержения смерти диктатора. А вот что происходит с товарищем Кимом на самом деле, совершенно непонятно. Ничего удивительного. Ведь даже официальной статистики по числу заболевших коронавирусом в Северной Корее нет. Вернее она говорит о том, что инфицированные отсутствуют. А единственный человек, пытавшийся нарушить карантин, умер вовсе не от COVID-19…

Но вернемся к спорту. То, что Ким Чен Ын так охотно сблизился с Родманом, совершенно логично. Любовь к баскетболу передалась ему от отца Ким Чен Ира, который до самой смерти в 2011 году оставался заядлым фанатом НБА, и в особенности – «Чикаго Буллз» золотых времен Майкла Джордана. В те годы за «Быков», как известно, выступал и Родман. Собственно, именно поэтому его в 2013-м пригласили в Северную Корею. В резиденции Кимов в Пхеньяне с начала 2000-х хранился баскетбольный мяч с автографом Джордана (его Ким Чен Иру передала тогдашняя госсекретарь США Мадлен Олбрайт). А после визита Родмана появились и другие «реликвии».

Впрочем, с профессиональным баскетболом Ким Чен Ын познакомился гораздо раньше. Известно, что часть молодости он провел в Швейцарии, тайно посещая школу близ Берна под чужим именем. Там он, как утверждали впоследствии его одноклассники, показывал совместные фото со звездами НБА – Тони Кукочем и Кобе Брайантом. А однажды машина с персональным водителем доставила его в Париж на показательную игру в рамках европейского турне сильнейшей баскетбольной лиги мира.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ПРАВИЛАМИ

Одно время Ким Чен Ын активно взялся за развитие баскетбола в стране. В местном чемпионате ввели отличную от официальных правил ФИБА систему начисления очков: четыре за дальнее попадание в кольцо без касания дужек, восемь – за точный бросок в заключительные три секунды матча, минус одно – за каждый промах с линии штрафных.

Доподлинно неизвестно, как долго просуществовала эта система. Ведь о внутренних спортивных соревнованиях в КНДР мы практически ничего не знаем. Ясно только, что вывести баскетбольную сборную на новый уровень необычные правила не помогли. Зато Ким Чен Ын делал серьезную ставку на футбол.

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За год до смерти отца, когда будущий лидер страны уже прибрал к рукам бразды правления, северокорейские футболисты сенсационно вышли в финальной стадии ЧМ-2010 в Южной Африке. Увы, там последовал провал (три поражения с общей разностью мячей 1:12). По возвращении на родину главного тренера команды сослали в трудовой лагерь, а игрокам устроили «публичную казнь»: в течение шести часов толпа осыпала их проклятиями на центральной площади.

Оно и понятно. Наверняка местное ТВ заранее расписало свою команду как одного из мировых футбольных гегемонов. Как-никак в 1966-м, еще при дедушке Ким Чен Ына великом Ким Ир Сене северокорейцы дошли до четвертьфинала чемпионата мира, где непостижимым образом уступили Португалии, ведя 3:0…

НЕ ЗЛАТАН И НЕ КАНТОНА. ОН ОДИН ТАКОЙ

Как бы то ни было, с 2010-м мы о северокорейском мужском футболе практически ничего не слышали. Зато, со слов итальянского сенатора Антонио Рацци, выяснились болельщицкие пристрастия Ким Чен Ына. Оказывается, в швейцарской юности он регулярно наведывался на «Сан-Сиро» смотреть матчи «Милана». А его главной любовью с детства был «Манчестер Юнайтед». Правда, ни с кем из звезд «красных дьяволов» - от Эрика Кантоны до Златана Ибрагимовича – он себя не ассоциировал. «Нет, Ким есть Ким, он один такой», - пояснил Рацци.

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Да уж, без такого лидера спорт в КНДР могут ждать тяжелые времена. Хотя… В качестве вероятного преемника Кима некоторые эксперты называют его младшую сестру Ким Е Джон – первого заместителя отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи. А вдруг эта 31-летняя женщина окажется еще более заядлой болельщицей? Поживем – увидим.

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