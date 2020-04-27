«Про аварию в Чернобыле не знали, ночевали в Киеве в кабине машиниста»

Мы поговорили со спартаковским фанатом Андреем Батиевским, который отправился на тот выезд в Киев весной 1986 года.

– Это сейчас, когда все знают, что случилось 26 апреля в Чернобыле, кажется, что этот матч чемпионата СССР был особенным, – говорит Андрей. – Но тогда про аварию на АЭС никто ничего не слышал. Узнали уже в Москве, спустя несколько дней… Сам выезд рядовым получился. Во всех отношениях – ни драк с местными, ничего другого «веселого» не происходило. Вот на следующий год в Киеве уже была «веселуха». А в 1986-м народу поехало мало – человек пятьдесят…

Приехали мы в Киев в день матча резервных команд. Играли дублеры на «Динамо». Нас было на игре порядка десяти человек. Уже тогда на трибунах запретили курить. Но к нам подсел один местный, закурил. Из-за него нас забрали в ментовку при выходе со стадиона. Взяли и этого местного. Он там начал права качать, возмущаться. Его жестко скрутили, привязали к стулу, чуть ли не голову между ног засунули…

Мы вели себя спокойно. И примерно через час нас выпустили. На выходе поджидали человек пятьдесят динамовских фанатов. Силы были явно не равны, да и ребята у нас были все совсем молодые – лет по 16-17. Как-то драки избежать удалось. По-моему, менты нам помогли.

Пошли мы бродить по городу, взяли водочку, выпили. А под вечер купили два ящика пива и отправились в железнодорожные тупики. Там забрались в кабину машиниста, провели весь вечер за разговорами и пивом, там же переночевали.

Матч основных составов почти ничем не запомнился. Киев быстро повел 2:0, Сергей Родионов размочил в концовке. Сидели мы в центре, никто нас не провоцировал, менты вели себя спокойно.

После игры пошли на вокзал, сели в поезд и уехали. Говорю, по сравнению с 87-м годом все было настолько тихо и спокойно, что вспомнить почти нечего.

Слово – одному из ветеранов и лидеров спартаковского фан-движения Амиру «Профессору» Хуслютдинову:

– Я не смог поехать в Киев в 1986-м из-за проблем на работе. Но этот выезд, как ни странно, получился одним из самых малочисленных. Конечно, никто ни про какой Чернобыль не знал. Мне кажется, что-то мы уже узнали про аварию ближе к 1 мая. Но такое впечатление, что какая-то чуйка у народа сработала. Все-таки матчи с Киевом были самыми принципиальными, а тут на такой выезд так мало поехало…

Ничего в Киеве не происходило, все было тихо, да и сам матч получился рядовым. Вот, начиная с 87-го и вплоть до распада Союза выезды в Киев стали «веселыми». Затем по жести с Киевом сравнялись Вильнюс и Днепропетровск.

…Добавим, что в сезоне-1986 киевское «Динамо» стало чемпионом СССР, опередив на одно очко московских одноклубников и на два – спартаковцев. Спустя неделю после «чернобыльской» игры с красно-белыми команда Валерия Лобановского отправилась в Лион на финал Кубка кубков, в котором 2 мая разгромила мадридский «Атлетико» со счетом 3:0. Форвард киевлян Игорь Беланов получил по итогам 1986-го «Золотой мяч», приз лучшему футболисту Европы. Но это, как говорится, совсем другая история.

Чемпионат СССР-1986

7-й тур

«Динамо» (Киев) – «Спартак» (Москва) – 2:1 (2:0)

Голы: ЯКОВЕНКО, 17. БЕЛАНОВ, 22, с пенальти – РОДИОНОВ, 86.

«Динамо»: Чанов, Бессонов, Балтача, Кузнецов, Демьяненко, Рац, Яковенко, Яремчук, Заваров, Евтушенко (Щербаков, 69), Беланов (Баль, 85).

«Спартак»: Дасаев, Морозов, Б. Кузнецов, Хидиятуллин, Бубнов, Латыш (Шалимов, 86), Е. Кузнецов, Волгин, Новиков (Суслопаров, 55), Черенков, Родионов.

27 апреля 1986 года. Киев. Республиканский стадион. 82 000 зрителей.