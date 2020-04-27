Владимир Быстров: Пока четыре подбородка, но если карантин продлят еще на месяц, будет жесть - Советский спорт
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27 апреля 2020 20:30ФутболГригорьевская Юлия

Владимир Быстров: Пока четыре подбородка, но если карантин продлят еще на месяц, будет жесть

Экс-полузащитник сборной России ударно подключился к прямому эфиру инстаграма своего бывшего одноклубника по «Зениту» Александра Кержакова.

Напомним, сейчас Быстров ассистирует Кержакову в тренерском штабе юношеской сборной. Вообще-то, изначально Александр собирался отвечать на вопросы подписчиков, но в итоге ему опять, который уже раз, пришлось примерить на себя роль интервьюера – после того, как Владимир в буквальном смысле ворвался в эфир. Общение получилось не без доли юмора.

Как обстановка? Спрятал еду за щеками, или карантин так тяжело дается? – с ходу подколол приятеля Кержаков, обратив внимание на непривычную округлость лица Быстрова.
Выходные прошли тяжело.

Какой у тебя сейчас боевой вес?
79 кг. Сам уже думал, что к 82 подошел. Но нет: пока все спокойно.

Пользователи пишут: Быстров уже не самый быстрый.
Да. Мне в FIFA сейчас шесть мячей забили. Ребенок какой-то поиздевался.

Какая у тебя диета? Что нужно есть и пить, чтобы быть таким красивым?
Лучше не повторяйте за мной. Вчера корюшку ели, лагман варили. Два дня был плов, а сегодня доедаю все, что осталось…

У тебя есть горячая вода? Почему ты все время чешешься?
Нет горячей воды. Отключили.

Сколько у тебя подбородков: два или три?
Четыре. Пока, повторюсь, все нормально. Но если еще на месяцок карантин продлят, это будет жесть.

Ты пьешь?
Вчера бухал.

Тебя не звали на ТВ экспертом по чемпионату Белоруссии?
А что это такое? Ты сам смотрел хоть один матч?

Вчера десять минут посмотрел.
А я даже не забиваю себе голову этим. Лучше в FIFA потренируюсь. В четверг полуфинал… Поначалу играл в НХЛ, но она меня подбешивает немного. Пас даешь в аут, а шайба летит к своему.

Что у тебя с прической? Ты когда подстригался последний раз?
Ну да. Зарос. На ТВ приеду в четверг, там подстригусь. Сейчас в гримерку больше двух человек не пускают, все в масках ходят.

За кого играешь в FIFA?
За «Реал». Выиграл в первом матче у Калиниченко, который взял Дортмунд. Но он сказал, что у них команда была слабая. На самом деле это он слабоват.

Самый сильный футболист, против кого выходил на поле?
Карен Дохоян из «Крыльев Советов». Левый защитник. Я два матча против него сыграл и ни разу не обвел. Остальных защитников не замечал.

Зарядку в самоизоляции делаешь?
Какая зарядка? Пару раз выходил с дочкой на детскую площадку. А потом эти санкции начались… Постоянно включают громкоговоритель за окном и призывают не покидать дом… Все это депрессивно. Нас окопали всех. Просто невозможно. Как в фильме «Заражение».

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