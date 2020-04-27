Владимир Быстров: Пока четыре подбородка, но если карантин продлят еще на месяц, будет жесть

Напомним, сейчас Быстров ассистирует Кержакову в тренерском штабе юношеской сборной. Вообще-то, изначально Александр собирался отвечать на вопросы подписчиков, но в итоге ему опять, который уже раз, пришлось примерить на себя роль интервьюера – после того, как Владимир в буквальном смысле ворвался в эфир. Общение получилось не без доли юмора.

– Как обстановка? Спрятал еду за щеками, или карантин так тяжело дается? – с ходу подколол приятеля Кержаков, обратив внимание на непривычную округлость лица Быстрова.

– Выходные прошли тяжело.

– Какой у тебя сейчас боевой вес?

– 79 кг. Сам уже думал, что к 82 подошел. Но нет: пока все спокойно.

– Пользователи пишут: Быстров уже не самый быстрый.

– Да. Мне в FIFA сейчас шесть мячей забили. Ребенок какой-то поиздевался.

– Какая у тебя диета? Что нужно есть и пить, чтобы быть таким красивым?

– Лучше не повторяйте за мной. Вчера корюшку ели, лагман варили. Два дня был плов, а сегодня доедаю все, что осталось…

– У тебя есть горячая вода? Почему ты все время чешешься?

– Нет горячей воды. Отключили.

– Сколько у тебя подбородков: два или три?

– Четыре. Пока, повторюсь, все нормально. Но если еще на месяцок карантин продлят, это будет жесть.

– Ты пьешь?

– Вчера бухал.

– Тебя не звали на ТВ экспертом по чемпионату Белоруссии?

– А что это такое? Ты сам смотрел хоть один матч?

– Вчера десять минут посмотрел.

– А я даже не забиваю себе голову этим. Лучше в FIFA потренируюсь. В четверг – полуфинал… Поначалу играл в НХЛ, но она меня подбешивает немного. Пас даешь в аут, а шайба летит к своему.

– Что у тебя с прической? Ты когда подстригался последний раз?

– Ну да. Зарос. На ТВ приеду в четверг, там подстригусь. Сейчас в гримерку больше двух человек не пускают, все в масках ходят.

– За кого играешь в FIFA?

– За «Реал». Выиграл в первом матче у Калиниченко, который взял Дортмунд. Но он сказал, что у них команда была слабая. На самом деле это он слабоват.

– Самый сильный футболист, против кого выходил на поле?

– Карен Дохоян из «Крыльев Советов». Левый защитник. Я два матча против него сыграл и ни разу не обвел. Остальных защитников не замечал.

– Зарядку в самоизоляции делаешь?

– Какая зарядка? Пару раз выходил с дочкой на детскую площадку. А потом эти санкции начались… Постоянно включают громкоговоритель за окном и призывают не покидать дом… Все это депрессивно. Нас окопали всех. Просто невозможно. Как в фильме «Заражение».