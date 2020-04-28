«Он – волчара, а его игроки – стая волков». Симеоне празднует юбилей

ЗАБЕГ НА «ЭНФИЛДЕ»

Последнее, чем запомнился Диего Симеоне, – это спринтерский забег к угловому флажку на «Энфилде» 11 марта 2020 года, после третьего гола Альваро Мораты в ворота «Ливерпуля» на 120-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Хотя уже после мяча Маркоса Льоренте на 97-й было понятно, что турнир для действующих клубных чемпионов Европы завершен...

Но гол Мораты – это такая вишенка на торте и одновременно выплеск эмоций. Игроки «Атлетико» устроили кучу-малу возле левого углового флажка как раз рядом с трибуной мадридских фанатов. Симеоне и так-то никогда себя не ограничивал в эмоциях, а тут - победа над командой Юргена Клоппа в гостях... И у сенсационного успеха «Атлетико» имелось конкретное имя – Ян Облак, который в тот вечер творил в рамке что-то невероятное...

Симеоне мчался разделить с командой радость, а ему в спину неслись проклятья болельщиков «Ливерпуля». Но для неистового Диего такая реакция фанатов соперника сродни дополнительному допингу.

А затем наступила пандемия. И кто знает, каким выйдет из карантина «Атлетико». Как, собственно, и вся Лига чемпионов, и весь футбол.

«НАСТОЩЕМУ ИНДЕЙЦУ НАДО ТОЛЬКО ОДНОГО»

Помните самую известную песню Федора Чистякова про настоящего индейца? Так вот Диего Симеоне – «индеец» настоящий, не по крови, конечно. Он – воин, футбольный воин.

El Cholo в переводе с испанского означает «индеец». Это прозвище он получил в 14 лет от тренера юношеской команды клуба «Велес Сарсфилд» из Буэнос-Айреса Викторио Спинетто. Дело в том, что за 20 лет до появления в клубе Диего за «Велес» играл защитник Кармело Симеоне. Его за неуемную энергию и злой, неуступчивый характер прозвали индейцем. Диего в этом походил на своего однофамильца. Поэтому спустя 20 лет в «Велесе» появился El Cholo-2. Прозвище приклеилось намертво, и, похоже, Диего оно очень нравится. Теперь даже на официальных мероприятиях тренера «Атлетико» представляют Диего Эль Чоло Симеоне.

«ОН И ФУТБОЛИСТОМ БЫЛ ТАКИМ – ВЫЖИГАЛ ПОЛЯНУ, ОТРЫВАЛ НОГИ СОПЕРНИКАМ»

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев дал поразительно точную характеристику Симеоне:

– Симеоне – волчара, а его игроки – стая волков. Есть два вида футбола. Первый – комбинационный, атакующий. Самые яркие его представители – Пеп Гвардиола и Клопп. Другой – оборона прежде всего, а впереди надежда на индивидуальное мастерство игроков. Яркие представители этого направления – Антонио Конте с «Ювентусом» и Симеоне с «Атлетико».

Футбол Симеоне может нравиться или не нравиться, но он дает результат. Правда, мне трудно сказать – получают ли футболисты удовольствие от такого футбола. Возможно, игрокам «Атлетико» такой стиль нравится.

Что касается поведения Симеоне во время матча, это не игра на публику. Это его естество. Он и футболистом был таким – выжигал поляну, отрывал ноги соперникам.

В начале 70-х мы со «Спартаком» прошли «Атлетико» в Кубке УЕФА. Тогда «Барселона» переживала не лучшие времена. Грандами испанского футбола были «Реал» и «Атлетико». Затем мадридская команда на долгое время ушла в тень. В последние годы клуб опять громко заявил о себе в Испании и Европе. И это на 100 процентов заслуга Симеоне.

СЛЕЗЫ БЕКХЭМА

Знаменитая история - с удалением Дэвида Бекхэма в 1/8 финала Аргентина – Англия (2:2, пенальти - 4:3) на ЧМ-1998. Симеоне и Бэкхем упали после единоборства, а затем аргентинец спровоцировал Дэвида, и тот пнул Диего ногой. Эль Чоло симулировал жуткие муки. Арбитр показал Бекхэму красную карточку. Весь мир увидел слезы британской звезды, а в Англии на него повесили всех собак за неудачу на чемпионате.

«Речь шла о победе команды, и я не мог поступить иначе. Иначе бы мы проиграли. Дэвид несильно ударил меня ногой, но я воспользовался ситуацией. Это футбол. Иногда удаляют тебя, иногда – соперника», – вспоминал потом Симеоне.

ПОДЗАТЫЛЬНИК АРБИТРУ

24 августа 2014 года Королевская федерация футбола Испании (RFEF) дисквалифицировала тренера «Атлетико» на восемь матчей. Во время ответной встречи за Суперкубок Испании против «Реала» Симеоне был не согласен с рядом решений главного арбитра и по окончании матча отвесил ему подзатыльник. В этом тоже весь он, наш сегодняшний именинник.

ЦИТАТЫ

Вот несколько высказываний Симеоне, которые отражают его взгляды на жизнь и футбол:

«Войну выигрывает не тот, у кого больше солдат, а тот, кто эффективнее их использует».

«В футболе или в жизни для меня нет такого понятия как месть — только новые возможности».

«В моей команде нет и никогда не будет слабаков. Одаренность футболиста можно обсуждать, но уровень самоотдачи не обсуждается. Это закон».

«Футбол – это не просто игра с мячом, это постоянная необходимость искать различные пути к победе. Всегда нужно держать глаза открытыми, чтобы не проглядеть правильный путь к победе, даже если это драка».

«Примерно пять минут в день я абсолютно нормальный человек».

БИОГРАФИЯ

Симеоне родился в Буэнос-Айресе в простой семье. Его отец, Дон Карлос Альберто, работал продавцом, мать Мария – парикмахером. В футбол Диего учился играть на улице, а в 12 лет попал в футбольную школу «Велес Сарсфилда».

Этот клуб никогда не был лидером аргентинского футбола, но Симеоне получил вызов в сборную Аргентины и обратил на себя внимание европейских скаутов. В 1990-м он перебрался в «Пизу» (1990 - 1992). Затем были «Севилья» (1992 - 1994), «Атлетико» (1994 - 1997, 2003 - 2005) и «Интер» (1997 - 1999).