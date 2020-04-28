Фролов и раньше говорил о рабстве в России. Так откуда сейчас такая истерика?

32-летний голкипер «Крыльев» всегда был остер на язык. Видимо, поэтому, начиная с 2014 года, парень не задержался нигде дольше, чем на два сезона. В Самаре он оказался зимой. А до этого описал причудливый маршрут «Сахалин» - «Кубань» - «Балтика» - «Оренбург» - «Сочи»…

Так вот, этот самый Фролов (четыре года просидевший в запасе «Динамо») еще пять лет назад, оказавшись в аренде на Сахалине, заполнился всем шуткой, когда представился телевизионщикам Львом Ивановичем Яшиным.



В общем, вы поняли: человек с юмором. И с небанальными взглядами на жизнь, которыми он и до этого охотно делился с журналистами. Вот, например, темы, которые Фролов, выступая тогда за «Оренбург», поднял в интервью порталу Sport24 в 2017 году: о продаже «Феррари» после прочтения книги «Монах, который продал свой «Феррари», о пользе для футбола вегетарианства и медитации, о том, что православие не имеет ничего общего с религией, а РПЦ держит народ в рабстве, скрывая правду.

Да-да, слово «рабство» применительно к россиянам было произнесено Фроловым еще три года назад. И на того же патриарха Кирилла он в 2017-м наехал очень жестко. Но почему-то «Оренбург» никаких санкций к вратарю тогда не применял. Ну, выразил футболист свое мнение – и выразил. Клубу от таких ярких интервью – только польза: лишний пиар. За что же Фролова наказывать? Наоборот, похвалить можно.

Увы, сейчас мы наблюдаем прямо противоположную картину. Форменное мракобесие. Дав очередное громкое интервью (на этот раз – ютуб-каналу «Фубольный Биги»), Фролов был объявлен чуть ли не врагом Самары. А что он, собственно, сказал?

Пожаловался, что во время пандемии есть странные перегибы: в церковь ходить можно, а в лес погулять одному – нельзя, в метро спускаться разрешают, а ездить на личном авто – запрещают. При этом некоторые московские заведения продолжают работать «для власть имущих», в то время как простой народ душат штрафами при любой возможности… Ну, да, снова проскочила мысль про рабство. Дескать, нашему государству люди нужны как рабы, рабочая сила, будто Россия продолжает жить при крепостном праве. И по чиновникам Фролов проехался, считая несправедливым урезание зарплат футболистам без принятия аналогичных мер в отношении тех, кто сидит в Думе и Правительстве. Досталось от вратаря даже президенту страны. В том ключе, что, даже если тот и пытается исправить ситуацию, его никто не слушает.

Но почему футболист клуба РПЛ не мог всего этого произнести? Даже если он на сто процентов не прав, то какие законы РФ он нарушил, чьи чувства оскорбил? И что, собственно, изменилось в оценке личности Фролова сейчас, если до этого он регулярно, практически в каждом большом интервью, рубил правду-матку без всяких санкций?

Тем не менее, «Крылья» не просто отреагировали, не просто оперативно открестились от своего футболиста, но и пригрозили его оштрафовать. Напомним первоначальный текст заявления на сайте самарского клуба:

«Футбольный клуб понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. Руководство и тренерский штаб «Крыльев» не разделяют мнение Евгения Фролова. В последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России. Достаточно сказать о том, что в Самаре появился ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам.

Все болельщики по достоинству оценили преимущества «Самара Арены», появление которой было бы невозможно без поддержки высшего руководства не только нашего региона, но и страны. В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России.

Дав интервью без предварительного согласования с клубом, он нарушил условия контракта, причинив ущерб интересам команды. Футболист будет оштрафован согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях».

Ну, не бред? Если ни одно из острых высказываний Фролова не затрагивало тему самарского клуба, кому какое дело до условий его контракта? Зачем было мешать в одну кучу «Самара Арену» и отношения клуба с региональными властями?.. Видимо, осознавая свой косяк, «Крылья» спустя несколько часов убрали из текста заявления слово «штраф», оставив только «дисциплинарные взыскания». При этом на странице «Вконтакте» под соответствующим постом закрыли комментарии пользователей.

Единственный грех Фролова – в том, что он действительно не согласовал с клубом интервью. Но это происходит сплошь и рядом. И это не повод для клуба биться в истерике. А «Крылья», по сути, устроили политизированный процесс. К теме сразу подключились как обвинители вратаря вроде депутата Николая Валуева, так и его защитники вроде Василия Уткина. Разбирать справедливость их высказываний, если честно, особого смысла нет. Главное – чтобы на дальнейшей карьере Фролова, который, кстати, выдал весной очень удачный отрезок с отраженным пенальти в матче против «Оренбурга», этот скандал не отразился.

Контракт вратаря с «Крыльями», если что, действует до 2022 года.