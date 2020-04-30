Неймар, Левандовски и не только. Футбольные суперзвезды, которых прошляпили российские клубы

Напомним, на всякий случай, что случилось с Неймаром. Если верить бывшему скауту «Локо» Виктору Тищенко, «Сантос» в 2007 году был готов продать москвичам 16-летнего нападающего за 5 миллионов евро. Однако тогдашний президент клуба Юрий Семин от сделки отказался, посчитав (опять же, по версии Тищенко), что платить столько за юниора – перебор. Если история правдива, то это один из самых громких трансферных провалов в истории мирового футбола. Когда Неймар впоследствии переходил из «Барселоны» в «ПСЖ», за него заплатили 222 миллиона…

Впрочем, российский чемпионат недосчитался не только лидера сборной Бразилии. Ниже – неполный перечень других селекционных проколов РПЛ.

Эрлинг ХОЛАНД

Претендент из России: ЦСКА

Трансферная стоимость на пике: 80 млн евро

Клубы после отказа из России: «Мольде», «Зальцбург», «Боруссия» Д

Достижения: чемпион и обладатель Кубка Австрии, лучший бомбардир молодежного ЧМ-2019, лучший игрок бундеслиги в январе-2020

Сейчас норвежец считается одной из главных звезд, родившихся в XXI веке. Однако еще в 2018-м его фамилия была мало кому известна. В том числе и ЦСКА, который тогда проводил сборы в Кампоаморе по соседству с «Мольде» Оле-Гуннара Сульшера.

Сотрудник пресс-службы армейцев решил взять у будущего главного тренера «МЮ» интервью, и Сульшер сказал: «Эрлинг однажды станет топовым бомбардиром. Если ЦСКА нужен форвард, присмотритесь к парню. Не пожалеете».

Селекционный отдел красно-синих предложение не оценил. А ведь 17-летнего Холанда можно было приобрести за 300 тысяч евро… В январе 2019-го «Зальцбург» заплатил за него 8 миллионов, и нападающий забил восемь мячей в групповом турнире дебютной для него Лиги чемпионов. Зимой он оказался в Дортмунде, где продолжил штамповать голы: еще два в ЛЧ и девять в бундеслиге. Сколько будет стоить эта «машина» после неминуемого перехода в суперклуб типа «Реала», даже подумать страшно.

Роберто КАРЛОС

Претендент из России: «Спартак»

Трансферная стоимость на пике: 30 млн евро

Клубы после отказа из России: «Палмейрас», «Интер», «Реал», «Фенербахче», «Коринтианс», «Анжи», «Дели Динамос»

Достижения: чемпион Бразилии и Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка, чемпион мира, обладатель Кубка Америки и Кубка конфедераций

Все мы помним старенького Роберто Карлоса в «Анжи»-2011/12. Однако бразилец мог оказаться в России гораздо раньше, еще до того, как сделал феноменальную клубную карьеру в Европе.

В 1994 году будущий символ «Реала» принадлежал «Палмейрасу», который летом отправился в тур по России, сыграв в Москве с «Динамо» (2:1) и «Спартаком» (2:0). Тогда красно-белым и предложили 21-летнего защитника, отметившегося двумя результативными действиями. Александру Тарханову, помогавшему Олегу Романцеву, было сказано следующее: «500 тысяч долларов, и хоть завтра забирайте». Однако спартаковцы со своим 3-миллионным бюджетом на трансфер не решились. Спустя год Роберто Карлос за 3,5 млн ушел в «Интер», а еще через три… номинировался на звание лучшего футболиста мира.

Генрих МХИТАРЯН

Претенденты из России: ЦСКА и «Спартак»

Трансферная стоимость на пике: 37 млн евро

Клубы после отказа из России: «Пюник», «Металлург» Д, «Шахтер», «Боруссия» Д, «МЮ», «Арсенал», «Рома»

Достижения: чемпион Армении и Украины, обладатель Кубка Армении, Украины и английской лиги, победитель Лиги Европы, лучший ассистент бундеслиги-2016, лучший игрок чемпионата Германии-2016 по версии футболистов

О промахе московских клубов рассказывал бывший скаут «Спартака» Артем Хачатурян. По его словам, Мхитаряна во времена выступлений за «Пюник» предлагали едва ли не всем российским грандам. Армейцам он обошелся бы всего в 300 тысяч евро, но генеральный директор Роман Бабаев «посчитал его игроком слабым, не готовым когда-либо усилить ЦСКА».

После отличного сезона в «Металлурге» (8 голов и 6 передач в 28 матчах) к Бабаеву вновь обратились с аналогичным предложением, уже за большие деньги, и тот снова отказался. Добавим, что и в других российских клубах, в том числе «Спартаке», не разглядели талант атакующего полузащитника, ярко раскрывшегося затем в «Шахтере» и «Боруссии».

Душан ТАДИЧ

Претендент из России: «Спартак»

Трансферная стоимость на пике: 25 млн евро

Клубы после отказа из России: «Войводина», «Гронинген», «Твенте», «Саутгемптон», «Аякс»

Достижения: чемпион и обладатель Кубка Голландии, лучший бомбардир чемпионата Голландии-2019, лучший футболист Сербии 2016 и 2019 годов

Один из главных творцов сенсационного выхода «Аякса» в полуфинал ЛЧ-2019 мог переехать в Москву в 2010 году. «Войводина» хотела заработать на 21-летнем воспитаннике, предлагая Тадича многим клубам. В ходе переговоров трансферная цена выросла с 1,5 до 2,5 млн, и красно-белые отказались участвовать в торгах. Тогда сербы продали Тадича в «Гронинген» за 1,1 млн…

Хаким ЗИЕШ

Претендент из России: «Спартак»

Трансферная стоимость на пике: 50 млн евро

Клубы после отказа из России: «Твенте», «Аякс», «Челси»

Достижения: чемпион и обладатель Кубка Голландии, финалист Лиги Европы, лучший футболист чемпионата Голландии 2019 года

Еще один участник амстердамского чуда тоже мог отведать борща в Тарасовке. После трансфера Квинси Промеса у «Твенте» установились хорошие отношения со «Спартаком», и в 2015 году голландцы предложили москвичам новую звезду. Смешно сказать: в обмен за Зиеша они просили Араза Озбилиза… Однако красно-белые сочли сделку невыгодной. В итоге марокканец выдал блестящий сезон (17 голов, 12 передач в чемпионате) и следующим летом за 11 миллионов был продан «Аяксу». Озбилиз спустя полгода отправился в «Бешикташ» за 1,3 млн…

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Претендент из России: ЦСКА

Трансферная стоимость на пике: 90 млн евро

Клубы после отказа из России: «Лех», «Боруссия» Д, «Бавария»

Достижения: чемпион и обладатель Кубка Польши, семикратный чемпион Германии, обладатель Кубка Германии, четырежды лучший бомбардир бундеслиги, лучший бомбардир в истории сборной Польши

Сейчас в это трудно поверить, но в конце нулевых армейцы отказались от услуг одного из лучших страйкеров современности. Об этом рассказывал бывший скаут ЦСКА Сергей Шестаков, в прошлом поигравший за «Легию». Когда в 2009 году Вагнер Лав уехал в аренду в «Палмейрас», Шестаков отправился в Польшу смотреть Левандовски, но пришел к выводу, что тот слишком зависимый форвард и не подходит красно-синим по стилю: «Если партнеры его не кормят, он остается на голодном пайке. Мы же искали нападающего, который бы решал, обыгрывал, забивал». Вместо поляка ЦСКА взял Томаша Нецида…

Марио МАНДЖУКИЧ

Претендент из России: ЦСКА

Трансферная стоимость на пике: 30 млн евро

Клубы после отказа из России: «Динамо» З, «Вольфсбург», «Бавария», «Атлетико», «Ювентус», «Аль-Духаиль»

Достижения: чемпион Хорватии, Германии и Италии, обладатель Кубка Хорватии, Германии и Италии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, финалист чемпионата мира, лучший футболист Хорватии 2012 и 2013 годов

Про Манджукича также рассказал Шестаков. По его словам, в 2010 году армейцы после продажи Милоша Красича искали в первую очередь правого полузащитника, считая переднюю линию укомплектованной. Поэтому и отказались от вполне реального варианта с приобретением хорвата. В результате тот был продан за 7 млн в «Вольфсбург», где и запустил богатую на события европейскую карьеру.

Дуглас КОСТА

Претендент из России: ЦСКА

Трансферная стоимость на пике: 55 млн евро

Клубы после отказа из России: «Гремио», «Шахтер», «Бавария», «Ювентус»

Достижения: чемпион Украины, Германии и Италии, обладатель Кубка Украины, Германии и Италии, победитель молодежного чемпионата Южной Америки-2009

В конце 2009-го армейцы просматривали в Бразилии Марио Фернандеса и сразу обратили внимание на Дугласа Косту. Все тот же Шестаков говорил тогда: «Это просто бомба. Давайте его брать». Не взяли. А в январе 2010-го Коста уехал в «Шахтер» за вполне подъемные для того ЦСКА 8 миллионов.

Лука МОДРИЧ

Претендент из России: «Локомотив»

Трансферная стоимость на пике: 55 млн евро

Клубы после отказа из России: «Динамо» З, «Тоттенхэм», «Реал»

Достижения: чемпион Хорватии и Испании, обладатель Кубка Хорватии и Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, финалист чемпионата мира, обладатель «Золотого мяча»

В 2007-м главный тренер «Локо» Анатолий Бышовец хотел пригласить 22-летнего Модрича, которого приметил двумя годами ранее, занимая пост спортивного директора «Хартса». «Увидел в Загребе молодого талантливого парня. Глаз сразу зацепился, но для силовой шотландской лиги он не подходил по кондициям. Затем в «Локо» вернулся к этому варианту. Увы, понимания у руководства не нашел», - вспоминал Бышовец после ЧМ-2018, на котором хорватского полузащитника признали лучшим игроком.

Правда, по словам упомянутого выше Тищенко, Модрича видел в деле и Юрий Семин. Однако запрошенная загребцами цена (14-15 млн евро) отпугнула «Локо». На тот момент трансферный рекорд столичного клуба составлял 8 миллионов, которые заплатили за Питера Одемвингие. Через год «Тоттенхэм» отгрузил за Модрича уже 21 миллион.

Кстати, похожая история случилась у «Локо» в начале нулевых с другим будущим обладателем «Золотого мяча» Кака. «Сан-Паулу» хотел получить 15 миллионов. Москвичи даже торговаться не стали – это были космические для них деньги.