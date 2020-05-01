«50 миллионов – и «Бавария» ляжет «Зениту» 0:4». Главная футбольная тайна русской мафии - Советский спорт
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01 мая 2020 17:00ФутболСергеев Иван

«50 миллионов – и «Бавария» ляжет «Зениту» 0:4». Главная футбольная тайна русской мафии

1 мая 2008 года была одержана одна из самых ярких побед в истории российского футбола. Однако многие и спустя 12 лет ставят под сомнение результат ответного полуфинала Кубка УЕФА между клубами из Санкт-Петербурга и Мюнхена.

«Зенит» в том розыгрыше Кубка УЕФА был невероятно хорош. На пути к своему первому европейскому триумфу команда Дика Адвоката убрала «Вильярреал» (в 1/16 финала), «Марсель» (в 1/8), «Байер» (в 1/4), «Баварию» (в 1/2) и «Рейнджерс» (в финале). Павел Погребняк стал лучшим бомбардиром турнира с 10 голами! Некоторые зенитовцы (Андрей Аршавин, Константин Зырянов, Александр Анюков, Роман Широков, Вячеслав Малафеев) вскоре завоевали бронзу Евро-2008 под руководством Гуса Хиддинка. А еще, летом того же года в блестящем стиле был обыгран «МЮ» в матче за Суперкубок УЕФА.

Однако, как на солнце появляются пятна, так и на этой красивой футбольной истории спустя примерно полгода поставили кляксу. Да такую жирную, что след до сих пор виден.

Как раз в 2008 году испанская полиция завершила масштабную операцию «Тройка», в ходе которой были арестованы несколько видных лидеров русской мафии, проживавших на Мальорке и в других курортных городах. В распоряжение спецслужб попали многочисленные записи телефонных переговоров. Вот они-то и заставили известного судью Балтасара Гарсона обратиться в УЕФА.

На одной из записей криминальный авторитет Геннадий Петров (на фото - после задержания) якобы упоминал сумму, за которую «Бавария» согласилась проиграть «Зениту» полуфинал Кубка УЕФА. Речь шла о 50 миллионах без указания валюты. На другой записи «засветился» уже Леонид Христофоров, приятель Петрова, до этого трижды попадавший за решетку за вымогательство, грабеж и убийство. В одном из телефонных разговоров он назвал точный счет матча – 4:0.

геннадийпетров

…Любопытно, что известный телекомментатор Геннадий Орлов, вспоминая события 12-летней давности, в свежем интервью «Чемпионату» заявил следующее: «Я общался с теми авторитетными людьми, на которых пало подозрение. Многих из них знаю лично. Эти люди были ленинградцами, но тогда проживали в Испании. Сейчас опять вернулись. И где-то год назад я у них поинтересовался насчет матча с «Баварией». Оказалось, один другому по телефону сказал: «Слушай, надо, чтобы наш «Зенит» как-то победил. Надо помочь». И все! Такой косвенный разговор без каких-либо доказательств. А телефоны прослушивали, за ними следили. Видимо, эта фраза попала в какой-то отчет – и началось. СМИ подхватили».

По мнению Орлова, слона из мухи раздули враги «Зенита». То ли в России, то ли в Германии. Но интересно все-таки, с кем именно общался комментатор. Неужели с самим Геннадием Петровым, о местонахождении которого в настоящий момент ничего неизвестно? Один из лидеров Тамбовской группировки действительно добился перевода под домашний арест под залог в 800 тысяч евро. В 2012 году наивные испанцы отпустили его в Россию повидаться с больной матерью. И с тех пор след Петрова простыл. В публичном пространстве можно обнаружить только его сына Антона – проживающего в Санкт-Петербурге учредителя и совладельца крупнейшей российской ювелирной сети «585».

Кстати, конфискованный у Петрова-старшего особняк площадью в полторы тысячи квадратных метров был переделан в приют для инвалидов на Мальорке. В период пандемии его используют, в том числе, для размещения больных коронавирусом. А со врагами «Зенита» в России и Германии, о которых говорит Орлов, до сих пор ничего непонятно.

Как раз-таки в этих странах все подозрения в нечестном характере матча «Зенит» - «Бавария» были отметены еще в 2008-м. Руководители мюнхенского клуба посчитали недостойным обсуждения слухи, порочащие честь главного футбольного символа Германии. А, скажем, Аршавин впоследствии приводил такие аргументы против возможного сговора: «Вы в курсе, что это был последний матч Оливера Кана в еврокубках? И сколько же надо было заплатить великому вратарю, чтобы он пропустил четыре мяча в такой игре? А сколько еще добавить его партнерам по команде? Да таких денег не бывает».

С Аршавиным трудно спорить. Представить, что такой клуб, как «Бавария», и уж тем более такой вратарь, как Кан, в принципе могли участвовать в чем-то подобном, действительно очень трудно. Практически невозможно. Но когда читаешь фамилии людей в высших руководящих эшелонах России и Европы, с которыми могли быть связаны накрытые испанской полицией в 2008-м криминальные авторитеты (вся информация о Петрове и компании доступна в открытых источниках), в голову начинают лезть самые плохие мысли.

И то, что дело, инициированное таким видным борцом со злом, как судья Гарсон (который не побоялся требовать экстрадиции для самого Аугусто Пиночета), УЕФА быстро спустил на тормозах, добавляет сомнений. Увы, репутация тогдашнего президента Европейского футбольного союза Мишеля Платини не вызывает доверия. Мы же знаем, каким скандалом закончилась карьера самого Платини. А в 2008-м шел первый год пребывания француза во главе УЕФА.

В общем, матч «Зенит» - «Бавария», судя по всему, так и останется навсегда главной тайной русской мафии. Повлияла ли она результат? Или речь, правда, шла о телефонной шутке? Предоставленные испанцами «улики» УЕФА посчитал недостаточным основанием для расследования. По сути, его так и не открыли. Говоря по-простому, скандал замяли. А душок остался.

Кубок УЕФА. 1/2 финала. Ответный матч

«Зенит» — «Бавария» — 4:0 (2:0)

Голы: ПОГРЕБНЯК, 4 - 1:0. ЗЫРЯНОВ, 39 - 2:0. ФАЙЗУЛИН, 54 - 3:0. ПОГРЕБНЯК, 73 — 4:0.

Первый матч - 1:1

«Зенит»: Малафеев, Анюков, Крижанац, Широков, Горшков, Тимощук, Денисов (Ионов, 90+1), Зырянов, Файзулин, Домингес (Ли Хо, 89), Погребняк.

«Бавария»: Кан, Лам, Лусио, Демикелис, Янсен (Лелль, 46), Швайнштайгер, Ван Боммел, Зе Роберто (Подольски, 46), Рибери, Клозе (Coca, 62), Тони.

Судья: Эвребе (Норвегия).

1 мая 2008 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 21 300 зрителей.

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