«Сталинградцы могут все». Как «Спартак» сыграл в футбол в 1943 году

«КАК ОТМЕТИТЬ ПЕРВОМАЙ?»

В начале апреля в Сталинградский обком вызвали вратаря команды мастеров местного «Трактора» Василия Ермасова и задали ему вопрос: «Как нам отметить надвигающееся 1 мая?» От традиционной демонстрации решили отказаться – праздничное шествие среди городских руин выглядело бы странно. И Ермасов предложил… сыграть в футбол.

Тогда первый секретарь обкома Алексей Чуянов высказал мысль, что это должен быть матч между сталинградской командой и командой другого города. «Можете его провести без игроков «Трактора», которые еще не вернулись в город?» - спросил Чуянов. «Сталинградцы всё могут», — ответил Ермасов.

Об идее матча было проинформировано руководство Всесоюзного спорткомитета (тогдашнего Минспорта). Там предложили в соперники команде из Сталинграда московский «Спартак».

УСИЛЕННОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ – СЕЛЕДКА И ПШЕННАЯ КАША

В Сталинграде до войны было две футбольные команды – «Трактор» и «Динамо». Первая представляла знаменитый тракторный завод. В чемпионате СССР 1941 года на момент нападения гитлеровской Германии «Трактор» занимал четвертое место с 12 очками. Лидировали московское и тбилисское «Динамо» (по 15 очков). А третьим шло ленинградское «Динамо» (14).

Сталинградское же «Динамо» в элитном дивизионе (тогдашнем классе А) представлено не было. Тем не менее, у этой команды, как и у «Трактора», имелся свой стадион. И именно динамовцам суждено было представить город-герой в легендарной игре 1943-го.

Почему? Ермасов воевал, назовем это так, в спецназе НКВД, и после освобождения Сталинграда был назначен ответственным секретарем областного общества «Динамо». Именно он и пролоббировал интересы этого ведомства.

Команду собирали в основном из игроков «Трактора» и «Динамо», которые воевали на Сталинградском фронте, как и сам Ермасов. Но были представлены и другие команды. Тренироваться начали по вечерам после работы. Но по мере приближения матча добавились утренние занятия. Футболисты вставали в 5.30 и тренировались до восьми, чтобы затем отправиться на работу. Игрокам удалось выбить усиленное питание: селедку и пшенную кашу выдавали без ограничения.

Надо сказать, что стадионы «Трактора» и «Динамо» во время боев сильно пострадали. Зато на окраине Сталинграда в Бекетовке почти сохранилась арена «Азот». Именно там и решили провести встречу. Быстренько привели газон в порядок. Убрали зенитные орудия, выровняли поле. Сотни добровольцев помогали засыпать воронки и убирать осколки. Вернули на место ворота, отремонтировали раздевалки, возвели небольшие трибуны для зрителей примерно на 3 000 мест.

10 ТЫСЯЧ НА «АЗОТЕ»

Команду мастеров московского «Спартака» в середине апреля в полном составе вызвали в Комитет по физической культуре и спорту. Там-то красно-белые и узнали о предстоящей командировке в Сталинград. Вылетать должны были в ночь на 1 мая, но рейс задержали из-за ожидаемого налета немецкой авиации на волжский город. Только 2 мая в 6 часов утра московская делегация на двух самолетах все-таки отправилась в путь.

Спартаковцы прибыли не с пустыми руками. Они привезли с собой спортивный инвентарь: бутсы, форму, диски, копья, ядра, мячи, волейбольные сетки. За неделю до игры в городе вывесили афиши матча. Повеяло чем-то мирным. Напрасно руководители Сталинграда опасались низкой явки: люди так соскучились по футболу, что в итоге на «Азоте» собралось порядка 10 тысяч зрителей!

Перед игрой Ермасову вручили медаль «За отвагу». А в составе москвичей на поле вышло немало звезд советского футбола: Анатолий Акимов, Александр Леонтьев, Георгий Глазков, Анатолий Сеглин, Борис, Василий и Виктор Соколовы, Владимир Степанов.

Спартаковцы с первых минут бросились на штурм ворот хозяев. Однако сталинградцы отбили все атаки более мастеровитой команды. Здорово в «рамке» играл Ермасов.

На 39-й минуте один из лидеров довоенного «Трактора» Савва Пиликян обыграл на фланге одного из братьев Соколовых, а затем Глазкова. Переправил мяч Георгию Шляпину, тот в касание - Александру Моисееву. Последний сильно пробил под перекладину, и знаменитый вратарь Акимов запоздал с броском – 1:0… Спартаковцы пытались отыграться, но тщетно. «Динамо» сохранило победный счет.

«Банкет» был по-военному скуден. На стол положили несколько буханок ржаного хлеба, мерзлую картошку и селедку с ржавчинкой. На следующий день после матча лондонская газета The Times писала: «Сталинград снова удивляет мир. Второе чудо Сталинграда».

«Если русские могут играть в футбол в Сталинграде, это свидетельствует о том, что они уверены в будущем», - заключили британцы. И жизнь подтвердила их правоту. Спустя два года советский народ праздновал победу в Великой Отечественной войне.