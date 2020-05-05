Экс-одноклубник футболиста «Локомотива» воскрес спустя четыре года после гибели

33-летним Камба стал лишь в конце апреля. А до этого считалось, что футболист... погиб в автокатастрофе еще в 2016 году, когда ему было 29. На тот момент он уже продолжительное время выступал за различные клубы низших немецких лиг. Последним местом работы Камбы значилась маленькая команда «Хюльс», представляющая Вестфалию.

А начинал свою футбольную карьеру темнокожий парнишка в системе «Шальке». В сезоне-2003/04 он играл вместе с двумя будущими чемпионами мира – защитником Бенедиктом Хеведесом и вратарем Мануэлем Нойером. Первый, как известно, сейчас защищает цвета московского «Локомотива». Второй – считается живой иконой «Баварии» и ждет, когда мюнхенский клуб продлит с ним контракт на баснословных условиях.

Нойер хочет получать 20 миллионов евро в год. Вот и бывшая супруга Камбы заработала шестизначную сумму, когда четыре года назад подала в страховую компанию документы о смерти Янника. Женщина предъявила соответствующий сертификат, который она добыла в Конго, на родине мужа. Ситуация описывалась следующим образом: Камба, проводя отпуск у друзей, якобы отправился на мотоцикле вглубь африканской страны, где разбился в ДТП.

Теперь выясняется, что эти документы были поддельными. Обман обнаружился совершенно случайно – когда кто-то заметил «воскресшего» футболиста рядом с его домом в Гельзенкирхене. Самое интересное, что сам Камба вроде как не был соучастником преступления. На момент «гибели» он уже не жил с женой, которая до сих пор одна воспитывает их сына. Какое-то время Янник действительно считался пропавшим, потому что не взял с собой в ту поездку на мотоцикле телефон и не мог связаться с друзьями. Однако это продолжалось совсем не долго. И до 2018 года он не подозревал, что в Германии его записали в «умершие».

Об оформленной экс-супругой страховке он, по его словам, тоже не догадывался. Поэтому, когда два года назад перед возвращением в Германию ему пришлось опровергать свою «смерть» в консульстве (за пределы страны информация не вышла), Камба искренне полагал, что на этом история закончена. Для Африки ничего необычного в ней не было. Ну, пропал человек, вернулся, с кем не бывает? В Гельзенкирхене африканец устроился на энергетическую компанию, продолжал жить жизнью простого трудяги, пока во время пандемии о его существовании не настучали в страховую компанию.

Очевидно, нас ждет громкий судебный процесс. Пока Камба проходит в нем как пострадавшая сторона. Но кто знает, не был ли Янник на самом деле в сговоре с бывшей суженой, чтобы получать часть суммы? Деньги-то немаленькие...