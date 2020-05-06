Фашисты не верили своим ушам: «Какой еще город мертвых, если там в футбол играют?» - Советский спорт
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06 мая 2020 09:28ФутболВолохов Юрий

Фашисты не верили своим ушам: «Какой еще город мертвых, если там в футбол играют?»

Ровно 78 лет назад состоялся легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде, пережившем страшную зиму 1941 - 1942 годов. Голод, морозы, бомбежки и артобстрелы уносили ежедневно жизни тысяч горожан…

ФУТБОЛ В «ГОРОДЕ МЕРТВЫХ»

В апреле 1942 года немецкое командование выпустило газету под названием «Ленинград – город мертвых». Там были фотографии трупов на улицах и разрушенных зданий. Смысл понятен: вскоре осажденный город падет. Листовки подобного содержания гитлеровцы разбрасывали и над Ленинградом…

Руководство города решило доказать жителям, нашим войскам, оборонявшим город, и, конечно, гитлеровцам - Ленинград жив. Тогда и пришла идея вопреки всему организовать футбольный матч.

Ответственным был назначен капитан НКВД Виктор Бычков, который воевал на Пулковских высотах. В мирное время он был известным в городе футболистом.

Решили собрать ленинградское «Динамо», которое входило в число грандов довоенных чемпионатов СССР. Кто-то из игроков служил в милиции, кто-то воевал на фронте, некоторые работали на заводах в городе. Бычкову удалось воссоздать почти оптимальный состав.

А соперниками динамовцев стала сборная Ленинградского гарнизона. По другим данным она называлась командой Балтийского флота.

ЗРИТЕЛЕЙ ПРИВЕЗЛИ НА МАШИНАХ

6 мая на стадионе «Динамо» на Крестовском острове состоялся первый футбольный матч в истории блокадного Ленинграда. На машинах были доставлены около двух тысяч зрителей. Афиши решили не печатать – матч организовывался в кратчайшие сроки и в условиях строжайшей тайны. Опасались налетов вражеской авиации.

Встречу обслуживал известный ленинградский арбитр Николай Усов.

Класс динамовцев был выше, и они победили с крупным счетом 7:3.

Состав «Динамо»: В. Набутов, Г. Московцев, Б. Орешкин, П. Сычев, Д. Федоров, Вал. Федоров, К. Сазонов, А. И. Федоров, А. Алов, А. Викторов, Е. Архангельский.

КОММЕТАРИЙ МАТЧА ТРАНСЛИРОВАЛСЯ НА ПЕРЕДОВОЙ

Комментарий матча на русском и немецком языках был записан на стадионе. На следующий день при помощи громкоговорителей репортаж с игры транслировался на линии фронта как для советских, так и для немецких солдат. Во время затишья между боями воины обеих армий прямо в окопах могли убедиться, что вчера в осажденном городе играли в футбол.

Выражаясь современным языком, в области пиара руководство Ленинграда переиграло гитлеровских пропагандистов. То, что писали в их газетах, никак не вязалось с живыми словами комментатора матча, его радостными возгласами во время взятия ворот. Какой «город мертвых», если там в футбол играют?

ФУТБОЛ ЖИТЬ И ВОЕВАТЬ ПОМОГАЕТ

Игра подняла моральных дух наших солдат и жителей осажденного города. Поэтому было принято решение на этом не останавливаться.

По воспоминаниям футболиста из довоенного состава «Зенита» Александра Зябликова, весной 1942 года он случайно на улице повстречал игрока «Динамо» Дмитрия Федорова. Тот предложил сыграть с динамовцами. Зябликов в блокаду был заместителем начальника противовоздушной обороны Ленинградского металлического завода имени И.В. Сталина. На заводе работало несколько игроков «Зенита». Зябликов также привлек в команду футболистов ленинградского «Спартака». Но назвали эту «сборную» командой «Н-ского завода».

На этот раз горожан об игре оповестили заранее, а футбольный матч стал частью спортивного праздника.

С ПОЛЯ УХОДИЛИ, ПОДДЕРЖИВАЯ ДРУГ ДРУГА

Футболистам выдавались те же пайки, что и жителям осажденного Ленинграда. Лишь перед самым матчем паек немного увеличили. Впоследствии участники игры вспоминали, что с трудом выдержали два тайма.

Игру назначили на 31 мая 1942 года. Место проведения — то же «Динамо» на Крестовском острове. Перед началом, с согласия судьи Павла Павлова, было оговорено, что таймы будут по 30 минут: многие игроки были очень слабы. У команды Н-ского завода возникли сложности с составом — некоторые включенные в состав футболисты так и не вышли на поле, настолько обессилили от голода.

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Не было у заводчан и вратаря, поэтому его место занял защитник Иван Куренков. Но все равно им не хватало еще одного футболиста. Тогда динамовцы уступили заводчанам Ивана Смирнова.

Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «Динамо». По два гола забили Аркадий Алов и Константин Сазонов.

«Динамо»: Виктор Набутов, Михаил Атюшин, Валентин Федоров, Аркадий Алов, Константин Сазонов, Виктор Иванов, Борис Орешкин, Евгений Улитин, Александр Федоров, Анатолий Викторов, Георгий Московцев.

«Н-ский завод»: Иван Куренков («Спартак»), Александр Фесенко, Георгий Медведев, Анатолий Мищук, Александр Зябликов, Алексей Лебедев, Николай Смирнов (все – «Зенит»), Иван Смирнов («Динамо»), Перт Горбачев («Спартак»), Николай Горелкин (хоккеист), Леонид Лосев.

По свидетельству динамовского защитника Валентина Федорова, победили те, у кого была больше пайка хлеба по карточке. С поля уходили, поддерживая друг друга.

Запись матча на следующий день транслировали по радио - прямой радиорепортаж со стадиона не велся. 2 июня заметка о матче была напечатана в газете «Ленинградская правда», 3 июня — в газете «Смена».

7 июня 1942 прошла повторная встреча между этими командами, судил ее Николай Усов. На этот раз «команда Н-ского завода» сумела свести матч вничью 2:2.

P.S. В 1991 году на питерском стадионе «Динамо» была установлена памятная табличка с именами участников блокадного матча 31 мая 1942 года.

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