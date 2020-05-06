«Остановить чемпионат России сейчас – это верх несправедливости» - Советский спорт
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06 мая 2020 22:30ФутболГригорьевская Юлия

«Остановить чемпионат России сейчас – это верх несправедливости»

Бывшие футболисты «Динамо» Андрей Воронин и Александр Самедов стали гостями клубного ТВ бело-голубых и среди прочих затронули тему досрочного завершения сезона в РПЛ-2019/20.

Напомним, 6 мая некоторые СМИ сообщили о якобы имеющейся у клубов премьер-лиги договоренности не возобновлять чемпионат России, прерванный после 22 туров, расширить элитный дивизион до 18 команд и распределить еврокубковые путевки по текущей таблице.

По данным «Советского спорта», этот вариант, как и прежде, остается одним из возможных, но вовсе не приоритетным. Никакой предварительной договоренности нет. Судьба первенства решится 15 мая – на исполкоме РФС. Футбольные власти склоняются к тому, чтобы сезон все-таки доиграть, но ждут отмашки сверху.

Впрочем, интервью Воронина и Самедова динамовскому ТВ, в основном, коснулось совсем других тем. О возобновлении сезона речь зашла в самом конце. Вот наиболее интересные фрагменты.

Андрей ВОРОНИН

воронин

О САМОИЗОЛЯЦИИ
 Нахожусь в Германии, в пригороде Дюссельдорфа. От центра в пяти минутах. Весь Дюссельдорф маленький, как Рига. Живу со своей семьей женой Юлей и тремя детьми. А старшая дочь в Кельне. Самого маленького, Даню, тискать люблю. Ему пять лет. Каждую секунду хочется его обнять, потрогать.

Если честно, уже тоскливо. Поначалу в волейбол и теннис играли со старшим сыном. А сейчас уже перестал на улицу выходить. Только шашлыки жарю.

О БОЛЕЛЬЩИЦКОЙ ЛЮБВИ
 Связей с фанатами «Динамо» не теряю. Они мне в инстаграм постоянно пишут, поддерживают. Это приятно. Когда мы были в Одессе с Сашей Самедовым, сыпалась масса сообщений. Надеюсь, скоро динамовские болельщики будут праздновать победы своей команды.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ СЕЗОНА В БУНДЕСЛИГЕ
 По моей информации, первые матчи все-таки пройдут 15 мая. Но с соблюдением всех мер предосторожности. Без зрителей, разумеется. Но в масках никто играть не будет. А то был бы совсем дурдом.

О «ЛИВЕРПУЛЕ»
 Давно ни с кем оттуда не общался. Знаю сейчас там только Юргена Клоппа. Надеюсь, у них не заберут чемпионство. 30 лет к этому команда шла… Правда, не уверен, что чемпионат доиграют. В Англии большая эпидемия и хаос с вирусом. То же самое – в Италии и Испании. Не очень понимаю, как там футбол вернется.

О РОДНОЙ ОДЕССЕ
 Мне тяжело без моря. Планировали поехать с детьми покупаться, но не срослось. В конце июня у них будут каникулы так я первым сяду в самолет. Без Одессы не могу. Предпочел бы поездку туда даже участию в чемпионском параде «Ливерпуля».

О ПЛАНАХ
 Были разговоры, чтобы я стал помощником Дмитрия Хохлова в «Динамо». Но сейчас у команды другой тренер… Тем менее, с руководством клуба у меня отличные отношения. И я не исключаю, что в будущем вернусь в «Динамо» в новом качестве.

Александр САМЕДОВ

самедов

О САМОИЗОЛЯЦИИ
 Нахожусь за городом, в доме в Подмосковье. Иногда выходим гулять, все нормально. Сегодня играл с ребенком в футбол во дворе. Почему не бреюсь? Жду, когда карантин закончится. Тогда и приведу себя в порядок. А пока не хочу.

О РАБОТЕ СПОРТИВНЫМ ДИРЕКТОРОМ
 Хотел бы проявить себя в футболе. Начать можно с должности спортивного директора. Мне эта работа нравится, кажется интересной. А если вдруг не получится, ничего страшного. Сконцентрируюсь на воспитании детей. Семья сейчас – на первом месте.

ОБ ОДЕССЕ
 Так как Воронин – мой большой друг, то и его родной город я обожаю. Больше всего нравится Дерибасовская. Легендарная улица со своим колоритом и историей. Приятно там погулять. Еще бы отметил клуб «Ибица». Ну и Французский бульвар, конечно. Кто не был – многое потерял.

ОБ РПЛ-2019/20
Хочется, чтобы этот футбольный чемпионат доиграли, по спортивному принципу выявили команды, которые вылетают и которые попадут в еврокубки. Это же всего месяц, не так много. И все будут в равных условиях. А остановить чемпионат прямо сейчас – это верх несправедливости.

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