Дмитрий Селюк: Не знаю, посадят ли Кикнадзе, но от футбола его могут отстранить пожизненно

- 8 мая вы через свой твиттер обратились в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту смерти в апреле молодого игрока «Казанки». Почему выбрали такой странный способ обращения? Не правильнее ли было сделать официальный запрос?

- Ситуация такова: смерть любого человека должна повлечь определенное расследование причин случившегося. Особенно когда человек умирает в 22 года. Но в ситуации с Самохваловым мы ничего слышим и не видим. Как будто каждый день из-за проблем с сердцем умирают молодые спортсмены.

Мы же помним, как было в «Фиорентине», когда умер Давиде Астори. Ему был 31 год. И он умер не на пробежке, а ночью во сне. Тем не менее, завели уголовное дело. Врач на скамье подсудимых. Генеральному директору как-то удалось отвертеться, но и он был под подозрением.

Ситуация в «Локомотиве» ничем не отличается. И я говорю об этом не для того, чтобы словить хайп. Меня и так все знают. Но я хочу привлечь внимание общественности. Там очень мутная история. Клуб не имел права подписывать контракт с игроком при таких проблемах со здоровьем. И если бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская была в курсе и говорит, что по этой причине футболиста не допускали до тренировок, то как об этом мог не знать нынешний генеральный директор клуба Василий Кикнадзе?

Обращаюсь к @Genproc. Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК Локомотив по факту смерти футболиста Самохвалова. Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортнагрузок, а сейчас это не делалось — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) May 7, 2020

Здесь нужно во всем тщательно разобраться. Пусть Генпрокуратура проведет проверку и даст заключение, кто и в чем конкретно виноват. Либо докажет обратное... На мой взгляд, врач точно должен понести ответственность. Но и Кикнадзе не может не быть причастным. А если это так, то как минимум его должны отстранить от футбольной деятельности пожизненно. Не знаю, посадят его или нет, но к футболу он не должен иметь отношения.

Я, конечно, не доктор. Но в «Локомотиве» явно какая-то проблема по медицинской части. Вот и Вася Уткин пишет, что Олег Пашинин не может быть тренером, так как перенес инфаркт. На все это нельзя смотреть сквозь пальцы. Если врачи и администрация клуба не будут следить за здоровьем игроков, то мы продолжим получать такие истории, когда из жизни преждевременно уходят совсем еще молодые ребята. Без контроля профессиональный спорт – очень опасное занятие.

И РПЛ должна создать подробную базу данных, в которой любого игрока можно было в онлайне проверить на наличие тех или иных проблем. Чтобы клубы не могли ничего скрыть при трансферах. А в «Локомотиве», как уже не раз замечалось, это ведь уже вторая смерть молодого футболиста за два года. И не важно, что предыдущий случай скорее был связан с алкоголем, наркотиками, какая разница (речь о 18-летнем Алексее Ломакине, умершем в 2018 году. - прим. ред.)? На что врачи, руководители? Если у человека зависимость, если он может напиться до состояния, опасного для жизни, зачем с ним подписывать контракт?

- Еще раз поясните: какого исхода вы ждете?

- В Италии, повторюсь, все закончилось тюрьмой. И в России это уголовная статья. Думаю, врач и генеральный директор «Локомотива» реально могут сесть, если провести объективное расследование. Как я понимаю, у Самохвалова родители не очень обеспеченные, на них, возможно, надавили, чтобы завуалировать всю ситуацию. И мне странно, что журналисты не опередили меня и не обратились в прокуратуру раньше. Или хотя бы не сделали запрос, проводится ли какое-то расследование. Умер 22-летний футболист – и все забыли. Так не должно быть.

- Но ведь и сам игрок берет на себя ответственность.

- Ничего подобного. Такой практики не может быть. Игрок не должен брать на себя ответственность за здоровье. Это же не шутки. Если клуб знает, что у человека проблемы с сердцем, с ним не должен подписываться контракт, даже если сам игрок готов рисковать. А раз человека взяли в систему – и он умер, кто-то за это должен ответить.

- Возвращаясь к первому вопросу, считаете, ваш пост в твиттере заметит Генпрокуратура?

- Конечно. Сто процентов. Во-первых, я – официальное лицо. Мой твиттер проверяется. У меня там стоит синяя галочка. Это не то что какой-то Пупкин делает заявления под выдуманным ником. Во-вторых, у меня есть юристы, которые при необходимости составят все документы. В любом случае, теперь Генпрокуратура должна дать публичный ответ.

- Многие скажут, что вы сводите какие-то личные счеты с Кикнадзе…

- Нет у меня никаких личных счетов. Вы думаете, я хочу, чтобы Кикнадзе посадили? Нет, не хочу. Но мне кажется важным, чтобы такие проблемы не замалчивали. И уж как минимум люди, виновные в таких трагедиях, не могли бы работать в футболе.