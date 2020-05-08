Ловчев рассказал о двух эпидемиях в СССР – ближневосточной холеры и украинских договорных матчей - Советский спорт
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08 мая 2020 17:49ФутболВолохов Юрий

Ловчев рассказал о двух эпидемиях в СССР – ближневосточной холеры и украинских договорных матчей

Известный в прошлом атакующий защитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился воспоминаниями о советском футболе 1970-х.

О «СТРАННОМ» МАТЧЕ В ОДЕССЕ

- Когда сборная СССР в конце июня 1970 года вернулась с чемпионата мира в Мексике, в Одессе началась эпидемия холеры, - вспоминает Ловчев. - И не только в Одессе, была охвачена Керчь, и ряд городов и поселков в округе. Почти на весь август Одесскую область закрыли. Город окружили войска.

- Откуда холера взялась?
– У СССР были тесные контакты со странами Ближнего Востока, их специалисты и военные обучались в Союзе. Ходили слухи, что кто-то из этих иностранных студентов занес болезнь.

– Как же одесский «Черноморец» проводил матчи высшей лиги, если город закрыли?
– Почти весь август, пока город был закрыт, «Черноморец» не играл. Команда сидела на карантине. В самом конце августа их вывели из-под карантина, «Черноморец» стал нагонять ушедший вперед календарь: за 45 дней они сыграли 11 матчей. Причем домашние встречи «Черноморец» проводил в Киеве. На родной стадион вернулся только поздней осенью.

И как раз 30 октября у «Спартака» по календарю был матч в Одессе. Мы уже обеспечили себе бронзовые медали, ЦСКА и московское «Динамо» делили первое место и оторвались от всех. «Черноморец» боролся за выживание, им позарез нужны были очки. Матч в Одессе, как сейчас принято говорить, получился «странным».

Перед игрой меня и еще кого-то позвал в гости Валера Поркуян, герой чемпионата мира в Англии 1966 года. Зимой 70-го он вернулся в «Черноморец» из Киева, где отыграл три года. Мы были с ним в составе сборной на первенстве мира в Мексике. Правда, Валера там не сыграл ни одного матча. Общались с ним в августе по телефону, он-то нам и рассказывал, что происходит в городе. Официальная информация про эпидемию скрывалась, нигде об этом не сообщалось.

- Мы подходим к «странному» матчу. Поркуян вам намекал, что надо бы «Черноморцу» помочь?
- Нет, я был из молодых, решающего веса не имел, и вряд ли мог повлиять на заслуженных ветеранов. Посидели, и Валера отвез нас в гостиницу. Но в «Черноморце» играли ребята, ранее выступавшие за «Спартак», - например, Женя Михайлин. Смотрю, он с нашими в гостинице тусуется. Ко мне никто не обращался, зная мое отношение к подобным вещам. Но по игре было видно, что кто-то на предложение «Черноморца» согласился.

Здесь нужно небольшое отступление. От Николая Петровича Старостина, Никиты Павловича Симоняна или Константина Ивановича Бескова мы никогда не слышали слов, что нужно сдать матч!

В 1974 году играли в Алма-Ате. Старостин сказал в раздевалке, что «Кайрат» предлагает сдать матч. Этим нас еще больше завел, мы их грохнули 4:0. И тогда спасли ЦСКА от вылета из высшей лиги. В сезоне 1976-го года, когда играли в первой лиге, в Ташкенте Бесков в раздевалке сказал, что «Пахтакор» предлагает сыграть вничью. И добавил: «Мы сильнее, и мы это докажем». Мы выиграли 3:1. Жора Ярцев два забил…

- Возвращаемся в Одессу. Как вы поняли, что матч договорной?
- Видно было по игре. Витя Папаев и Коля Абрамов отдавались полностью. И Анзор Кавазашвили в рамке все тащил. У меня нет доказательств, что кто-то взял деньги. Но многие играли странно. Я ведь был атакующим крайним защитником, команда на меня всегда играла, я создавал остроту на фланге. А тут – открываюсь, а пас следует на правый фланг.

В перерыве снял майку и сказал Симоняну: больше в этом матче играть не будут. Никита Палыч меня уговорил выйти на второй тайм, сказал, что сейчас приведет команду в порядок. Начал пихать одному-другому, что не даст им сыграть 50 процентов матчей и они останутся без медали.

На 84-й минут Поркуян забил единственный гол…

Я тогда грешным делом подумал, что некоторые ветераны и Анзор взяли деньги. Я об этом сказал в интервью одному изданию, Анзор на меня сильно обиделся. Оказалось, что это не так – Анзор денег не брал. Поэтому хочу извиниться перед Анзором Кавазашвили, нашим великим вратарем, за то, что тогда по молодости так про него подумал.

А победа «Черноморцу» не помогла, они все равно вылетели из высшей лиги. И вернулись только через четыре года.

ОБ УКРАИНСКИХ КОМБИНАЦИЯХ

- Правда, что в советском футболе в ваше время было немало договорняков?
- Так и было. В 1975 году два известных журналиста Олег Кучеренко и Валерий Винокуров написали, что на Украине, а тогда в высшей лиге выступали шесть украинских команд, принято дома играть с киевским «Динамо» вничью, а в Киеве - всегда уступать. Все было расписано.

Я после заявления этих журналистов посмотрел результаты матчей того сезона – так и было. «Динамо» в Киеве только один раз не выиграло у украинской команды: в самом конце чемпионата, когда очки команде уже были не нужны.

- А еще были какие-то доказательства «странных» матчей?
- Мы играли в «Лужниках» с львовскими «Карпатами» в том сезоне. Они жили в гостинице ВДНХ, рядом с моим домом. Ну, я с ними после матча поехал домой. Со мной сидел защитник Валерий Сыров. Зашел разговор на эту тему. Он говорит: «Женя, не представляешь. Приходит перед матчем первый секретарь обкома: «Дома играете с Киевом вничью, там - проигрываете. И получаете за это по новенькому телевизору».

Выручали украинские команды друг друга. Если, к примеру, ворошиловградская «Заря» вылетает, то «Шахтер» отдает ей очки. А затем «Черноморец» компенсирует эти очки «Шахтеру». Такие комбинации были расписаны.

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