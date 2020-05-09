От Испании до Белоруссии, от Зидана до Трпишовски. Рейтинг футбольных тренерских школ

АХ ДА, БЫЛ ЕЩЕ ЧЕРЧЕСОВ...

Слухи о том, что безвестный серб Марко Николич может скоро сменить легендарного Юрия Семина в «Локомотиве», заставили некоторых специалистов – вроде Михаила Гершковича – задаться вопросом: а не пора ли вводить в нашей премьер-лиге лимит на тренеров-иностранцев? Тот же Гершкович и раньше предлагал разные «меры протекционизма». Например, рассуждал об эффективности введения налога на зарубежных тренеров…

Все это, конечно, не сработает. Но проблему Гершкович поднял правильную. Если бы с российскими тренерами был порядок, то их наверняка звали бы за границу. Не в топ-чемпионаты, так хотя бы в средние. А что мы видим? По сути, единственную за последние годы попытку попробовать силы в Европе предпринял Леонид Слуцкий. Но все, на что хватило одного из ведущих наших тренеров, это шесть месяцев работы в клубе второго английского дивизиона «Халл» и меньше года в голландском «Витессе». Ах, да. Был еще триумф (чемпионство + кубок) Станислава Черчесова в «Легии». Но проверить себя с поляками по гамбурскому счету в Лиге чемпионов Черчесов не успел – подоспело предложение из сборной.

ПРОВАЛ-2019

Конечно, можно было бы допустить, что нашу тренерскую школу недооценивают. Или нашим спецам так комфортно дома, что никуда ехать они просто не хотят. Но тогда где доказательства высокого уровня на их текущих местах работы?

Возьмем многострадальный еврокубковый сезон-2019/20. «Краснодар» Мурада Мусаева был выбит из квалификации ЛЧ «Олимпиакосом» португальца Педру Мартинша, после чего не вышел из группы Лиги Европы с «Базелем» и «Хетафе». «Зенит» Сергея Семака занял последнее место в лигочемпионской компании с «Лейпцигом», «Бенфикой» и «Лионом». Семинский «Локо» в ЛЧ пропустил вперед не только «Ювентус» и «Атлетико», но и «Байер» голландца Петера Боша.

Идем дальше. «Арсенал» Игоря Черевченко проиграл оба матча квалификации ЛЕ азербайджанскому «Нефтчи» итальянца Роберто Бордина. «Спартак» Олега Кононова, с трудом пройдя «Тун», оступился на «Браге». Впрочем, это мы уже залезли на белорусскую территорию. Ведь Кононов, несмотря на наличие паспорта РФ, формировался как тренер не в России. Равно как Белоруссию представляет и Виктор Гончаренко, заваливший осень-2019 с ЦСКА.

ДОЛЯ ХОРОШАЯ. А ТОЛКУ?

Скажете, один сезон – не показатель? Хорошо, давайте раздвинем временные рамки на пять лет. Бесполезно! И за этот период российские тренеры ни разу (!) не выходили в четвертьфинал еврокубков (последним этого добивался в 2010 году Слуцкий, когда ЦСКА уступил в 1/4 финала ЛЧ «Интеру»). Зато за те же пять сезонов (2014/15 – 2018/19) 52 специалистам из 18 стран это удавалось. Среди них - чехи Зденек Щасны и Йиндржих Трпишовски, украинцы Мирон Маркевич и Сергей Ребров. Как вы понимаете, тренировали они отнюдь не топ-клубы…

Ну и кого и от кого тут защищать? Даже без учета давно уже «обрусевших» Дмитрия Парфенова (Украина) и Гончаренко (Белоруссия) доля российских тренеров в РПЛ – 75 процентов. В топ-лигах этот показатель выше только в Испании (85%) и Италии (80%). Ну, так там и тренерские школы совершенно другого уровня.

Тренерские кадры РПЛ

Страна Тренер Клуб (место) Россия (12) Семак Зенит (1) Семин Локомотив (2) Мусаев Краснодар (3) Карпин Ростов (4) Новиков Динамо (6) Черевченко Арсенал (7) Евсеев Уфа (9) Первушин Тамбов (11) Федотов Сочи (12) Емельянов Оренбург (13) Слуцкий Рубин (14) Шалимов Ахмат (16) Белоруссия (1) Гончаренко ЦСКА (5) Германия (1) Тедеско Спартак (8) Украина (1) Парфенов Урал (10) Черногория (1) Божович Крылья Советов (15)

У испанцев вообще самая сильная тренерская школа (аргументы - ниже), и не удивительно, почему в примере-2019/20 лишь три приезжих специалиста: француз Зинедин Зидан, аргентинец Диего Симеоне и мексиканец Хавьер Агирре. Причем, с учетом игроцкого прошлого, никого из них чужаками здесь не считают.

Тренерские кадры примеры

Страна Тренер Клуб (место) Испания (17) Сетьен Барселона (1) Лопетеги Севилья (3) Альгуасиль Реал Сосьедад (4) Бордалас Хетафе (5) Селадес Валенсия (7) Кальеха Вильярреал (8) Диего Мартинес Гранада (9) Гаиска Гаритано Атлетик (10) Аррасте Осасуна (11) Руби Бетис (12) Пако Лопес Леванте (13) Асьер Гаритано Алавес (14) Серхио Гонсалес Вальядолид (15) Мендилибар Эйбар (16) Оскар Гарсия Сельта (17) Морено Мальорка (18) Абелардо Эспаньол (20) Франция (1) Зидан Реал (2) Аргентина (1) Симеоне Атлетико (6) Мексика (1) Агирре Леганес (19)

В серии А иностранцев четверо, причем один из них – Синиша Михайлович – уже давно куда больше итальянец, чем серб. И первая лигочемпионская четверка на момент приостановки сезона оказалась чисто итальянской: Маурицио Сарри («Ювентус»), Симоне Индзаги («Лацио»), Антонио Конте («Интер»), Джанпьеро Гасперини («Аталанта»). Это «фишка» серии А внутри топ-5 чемпионатов.

Тренерские кадры серии А

Страна Тренер Клуб (место) Италия (16) Сарри Ювентус (1) С. Индзаги Лацио (2) Конте Интер (3) Гасперини Аталанта (4) Гаттузо Наполи (6) Никола Дженоа (16) Д’Аверса Парма (9) Якини Фиорентина (13) Пиоли Милан (7) Де Дзерби Сассуоло (11) Раньери Сампдория (16) Готти Удинезе (14) Ди Бьяджо СПАЛ (19) Ливерани Лечче (18) Лонго Торино (15) Дзенга* Кальяри (12) Португалия (1) Фонсека Рома (5) Хорватия (1) Юрич Верона (8) Сербия (1) Михайлович Болонья (10) Уругвай (1) Диего Лопес Брешия (20)

* Не провел ни одного матча.

Во Франции, как и в РПЛ, три четверти тренеров свои, однако две верхние строчки таблицы – за немцем Томасом Тухелем («ПСЖ») и португальцем Андре Виллаш-Боашем («Марсель»). Кстати, сразу в трех из пяти ведущих чемпионатов работают португальские специалисты. Помимо Виллаш-Боаша это Паулу Соуза («Бордо»), Паулу Фонсека («Рома»), Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон») и Жозе Моуринью («Тоттенхэм»). Для представителей стран за пределами Топ-5 это лучший показатель. Так что Португалию вполне можно называть тренерской житницей Европы.

Тренерские кадры лиги 1

Страна Тренер Клуб (место) Франция (15) Стефан Ренн (3) Гальтье Лилль (4) Вьейра Ницца (5) Гийон Реймс (6) Гарсия Лион (7) Закарян Монпелье (8) Лоре Страсбур (10) Мулен Анже (11) Гуркюфф Нант (13) Даль’Ольо Брест (14) Оньон Метц (15) Жобар Дижон (16) Пюэль Сент-Этьен (17) Блакар Ним (18) Занко Тулуза (20) Португалия (2) Виллаш-Боаш Марсель (2) Соуза Бордо (12) Германия (1) Тухель ПСЖ (1) Испания (1) Морено Монако (9) Словения (1) Эльснер Амьен (19)

В бундеслиге доля своих специалистов ниже – 61%. И это она еще выросла после отставок швейцарца Мартина Шмидта («Аугсбург») и хорвата Анте Ковича («Герта»). Сменившие их Хайко Херрлих и Бруно Лаббадия не успели провести ни одного матча. Однако обращает на себя внимание селекция немецких клубов, которые собирают тренерские сливки из соседних стран: Люсьен Фавр и Урс Фишер - швейцарцы, Бош и Алфред Схредер – голландцы, Оливер Гласнер и Ади Хюттер - австрийцы. А американец Давид Вагнер родился во Франкфурте и с 1988 года лишь раз покидал Германию (тренировать «Хаддерсфилд»).

Тренерские кадры бундеслиги

Страна Тренер Клуб (место) Германия (10) Флик Бавария (1) Наггельсманн Лейпциг (3) Розе Боруссия М (4) Гисдоль Кельн (10) Штрайх Фрайбург (8) Байерлорцер Майнц (15) Реслер Фортуна (16) Кофельдт Вердер (17) Баумгарт Падерборн (18) Лаббадия* Герта (13) Херрлих* Аугсбург (14) Швейцария (2) Фавр Боруссия Д (2) Фишер Унион (11) Голландия (2) Бош Байер (5) Схредер Хоффенхайм (9) Австрия (2) Гласнер Вольфсбург (7) Хюттер Айнтрахт (12) США (1) Вагнер Шальке (6)

* Не провели ни одного матча.

Наконец, в АПЛ все совершенно иначе. Здесь меньше половины тренеров - англичане. И причина тому грандиозные доходы, позволявшие до пандемии приглашать лучших специалистов мира даже в клубы-середняки. О чем говорить, если трехкратный победитель Лиги чемпионов Карло Анчелотти согласился возглавить «Эвертон»?! Из местных спецов в верхней половине таблицы сейчас представлены только Фрэнк Лэмпард и Крис Уайлдер. Причем Лэмпард получил свой шанс во многом благодаря наложенному на «Челси» трансферному бану… «Наемники» приехали в АПЛ из восьми стран: Германии, Испании, Португалии (по двое), Италии, Ирландии, Австрии, Шотландии и Норвегии.

Тренерские кадры АПЛ

Страна Тренер Клуб (место) Англия (9) Лэмпард Челси (4) Уайлдер Шеффилд Юнайтед (7) Дайч Бернли (10) Ходжсон Кристал Пэлас (11) Брюс Ньюкасл (13) Поттер Брайтон (15) Пирсон Уотфорд (17) Хоув Борнмут (18) Смит Астон Вилла (19) Германия (2) Клопп Ливерпуль (1) Фарке Норвич (20) Испания (2) Гвардиола Ман Сити (2) Артета Арсенал (9) Португалия (2) Сантуш Вулверхэмптон (6) Моуринью Тоттенхэм (8) Ирландия (1) Роджерс Лестер (3) Италия (1) Анчелотти Эвертон (12) Норвегия (1) Сульшер МЮ (5) Австрия (1) Хазенхюттль Саутгемптон (14) Шотландия (1) Мойес Вест Хэм (16)

Обратная сторона этого разнообразия – провал английской тренерской школы. Единственным британцем, выводившим команду в плей-офф еврокубков за последние пять сезонов, стал Крэйг Шекспир («Лестер»-2016/17). Да и тот получил шанс лишь благодаря отставке итальянца Клаудио Раньери после поражения от «Севильи» в 1/8 финала ЛЧ… За границей английских тренеров давно нет. Показать себя они могут разве что в сборной. Впрочем, без особого успеха (полуфинал ЧМ-2018 команды Гарета Саутгейта - исключение). И тем не менее, мы что-то не слышали призывов ввести в АПЛ налог на тренеров-иностранцев или лимит. Это, как говорится, чисто русское ноу-хау...

А ВОТ, СОБСТВЕННО И РЕЙТИНГ

Ну и теперь – самое главное: собственно, наш рейтинг. Для сравнения тренерских школ мы взяли за основу результаты еврокубков в сезонах 2014/15 – 2018/19. Победа в Лиге чемпионов оценивалась нами в 10 очков, финал – в 6, полуфинал – в 4, четвертьфинал – в 2. Для Лиги Европы аналогичные показатели составляли 5,3, 2 и 1. И вот что получилось.

Безоговорочное лидерство (55 очков) захватили испанцы. Причем солидного отрыва от преследователей они добились силами сразу восьми специалистов. Так же кучно в рейтинге представлены португальцы, но их суммарный результат гораздо ниже (19 очков). Из пятерки их вытеснили представители Аргентины (благодаря Симеоне – 17 очков из 25).

Сильно выделяются результаты отдельных тренеров у немцев и французов. Первые набрали всего 13 очков за вычетом Юргена Клоппа, вторые – 11 без Зидана. А наиболее ровные показатели у итальянцев: Лигу чемпионов они не выигрывали, зато стабильно и массово добирались до высоких стадий. Что позволило забраться в рейтинге на третью строчку.

Вполне могут быть довольны собой голландцы (8 очков). Представлены в рейтинге Чили, Румыния, Турция, Белоруссия, Украина… Но только – не Россия.

Рейтинг тренерских школ (на основе еврокубков 2014/15 – 2018/19)

Страна Тренеры Очки 1. Испания 8 – Бенитес, Вальверде, Гвардиола, Кальеха, Лопетеги, Луис Энрике, Марселино, Эмери 55 2. Франция 5 – Блан, Венгер, Гарсия, Женезьо, Зидан 41 3. Италия 6 – Аллегри, Анчелотти, Ди Франческо, С. Индзаги, Монтелла, Сарри 37 4. Германия 6 – Вайнцирль, Клопп, Розе, Тухель, Хайнкес, Хеккинг 32 5. Аргентина 3 – Бериццо, Почеттино, Симеоне 25 6. Португалия 8 – Виллаш-Боаш, Витория, Жардим, Жезуш, Лажи, Консейсау, Моуринью, Фонсека 19 7. Голландия 3 – Бош, Стейвенберг, тен Хаг 8 8-9. Чили 1 – Пеллегрини 4 8-9. Украина 2 – Маркевич, Ребров 4 10. Австрия 2 – Хазенхюттель, Хюттер 3 11-14. Англия 1 – Шекспир 2 11-14. Норвегия 1 – Сульшер 2 11-14. Румыния 1 – Луческу 2 11-14. Чехия 2 – Трпишовски, Щасны 2 15-18. Бельгия 1 – Прюдомм 1 15-18. Швейцария 1 – Вайлер 1 15-18. Турция 1 – Гюнеш 1 15-18. Белоруссия 1 – Гончаренко 1

В индивидуальном рейтинге вполне ожидаемо всех опередил Зидан (три триумфа в Лиге чемпионов). Следом расположились Клопп (победа и финал ЛЧ, финал ЛЕ), Симеоне (победа в ЛЕ, финал ЛЧ), Массимилиано Аллегри (два финала ЛЧ), Луис Энрике (победа в ЛЧ), Унаи Эмери (две победы в ЛЕ) и Хосеп Гвардиола.

Отдельно отметим Анчелотти, умудрившегося за пять сезонов дойти как минимум до четвертьфиналов с клубами из трех разных стран – «Реалом» (полуфинал ЛЧ), «Баварией» (четвертьфинал ЛЧ) и «Наполи» (четвертьфинал ЛЕ).

Оле-Гуннар Сульшер, как и Шекспир, попал в рейтинг благодаря одному удачному матчу. Норвежец возглавил «МЮ» по ходу сезона-2018/19, заменив Моуринью, и в плей-офф проиграл три раза из четырех, но невероятная победа в Париже (3:1) позволила пройти «ПСЖ», чтобы угодить под каток «Барселоны» (0:1, 0:3). Ну а кто в рейтинге имеет отношение к РПЛ? Только Виллаш-Боаш и Гончаренко (по 1 очку). Заметьте: нероссияне.

Индивидуальный рейтинг тренеров (на основе еврокубков 2014/15 – 2018/19)