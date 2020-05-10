15 мая будет объявлено о возвращении российского футбола

По информации «Советского спорта», руководители российского футбола предварительно согласовали с Минспорта и Роспотребнадзором условия возобновления РПЛ-2019/20. С высокой вероятностью добро от властей будет получено до 15 мая, когда состоится исполком РФС. На нем, таким образом, и будет обнародовано окончательное решение по срокам и схеме проведения заключительного отрезка сезона в элитном футбольном дивизионе.

Осталось согласовать дату рестарта (ранее говорилось о 21 и 28 июня), а также условия возвращения на территорию России находящихся за границей легионеров. Разумеется, матчи 8 заключительных туров РПЛ будут проходить без зрителей. А в остальных дивизионах (ФНЛ, ПФЛ) сезон-2019/20 объявят завершенным досрочно. Предположительно, расширять премьер-лигу не будут. Две худшие команды РПЛ по итогам 30 туров перейдут в ФНЛ, а оттуда наверх поднимутся «Ротор» и «Химки», лидировавшие в таблице на момент приостановки ФНЛ-2019/20.

Вот что заявил вечером 10 мая генеральный секретарь РФС Александр Алаев в прямом эфире «Матч ТВ»:

- Позиция Футбольного союза однозначная - футбол должен вернуться. Окончательное решение зависит от позиции властей. Но мы сами на своем уровне - федерация, клубы - должны сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить условия возбновления сезона. Каждая неделя, каждый месяц простоя губительно сказываются на функционировании всей футбольной системы. И я не понимаю тех, кто, преследуя свои сиюминутные цели, требует досрочно завершить сезон. Наоборот, нам надо сейчас объединять усилия, а не разобщаться. И общая цель для всех - чтобы российский футбол вернулся как можно скорее.

По словам Алаева, все последние недели РФС совместно с РПЛ и Минспорта готовил многостраничный документ, в котором тщательно прописаны технические условия проведения соревнований с соблюдением всех мер предосторожности при поэтапном выходе страны из самоизоляции. При составлении протокола использовался опыт немецкого и швейцарского чемпионатов. И работа, как считает Алаев, удалась. «Надеемся успеть все согласовать до 15 мая, - заключил генсек РФС. - Шансы на это очень высоки. Есть большая надежда, что футбол вернется».

Эти заявления Алаева хорошо согласуется с информацией, ранее полученной нами из других источников. Что касается позиции некоторых клубов РПЛ, активно выступавших против возобновления сезона, то на итоговый вердикт РФС это никак не повлияет. Он изначально зависел от решения вышестоящих государственых органов, а с ними, как отмечалось выше, предварительно вопрос уже согласован. При этом президент РФС Александр Дюков всегда был и остается убежденным сторонником продолжения чемпионата.

Добавим, что такой же точки зрения придерживаются как минимум два топ-клуба РПЛ - «Зенит» и ЦСКА. Что немаловажно, учитывая, что председателем совета директоров армейского клуба недавно был назначен помощник президента России Максим Орешкин. Напомним текущую таблицу РПЛ-2019/20.

Добавим, что 16 мая состоятся первые после паузы из-за пандемии матчи в немецкой бундеслиге. Из большой европейской пятерки решение досрочно завершить футбольный сезон - под давлением властей - приняла только Франция.

Как рассказал в прямом эфире «Матч ТВ» главный врач сборной России Эдуард Безуглов, нельзя ставить знак равенства между условиями возобновления чемпионатов в Германии и России. Протоколы противодействия COVID-19 в странах разный. В этой связи, по мнению Безуглова, крайне важно, что на данный момент ни один футболист РПЛ не заражен коронавирусом. В противном случае согласовать рестарт чемпионата с Роскомнадзором было бы практически нереально. В отличие от той же Германии, где наличие инфицированных футболистов первой и второй бундеслиг не отпугнуло власти от решения дать зеленый свет футболу без зрителей летом.