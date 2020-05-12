«Реал», «Ливерпуль» и «МЮ» отказались от футболистов на четверть миллиарда евро - Советский спорт
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12 мая 2020 11:00ФутболЗибрак Артем

«Реал», «Ливерпуль» и «МЮ» отказались от футболистов на четверть миллиарда евро

Финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставляет суперклубы меньше тратить и рассчитывать на обмен «живым товаром». Представляем очередной обзор трансферных слухов.

АНГЛИЯ

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
Похоже, переход полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо (рыночная оценка – 117 миллионов евро) срывается. «Юнайтед» не готов рисковать большими суммами в ближайшее трансферное окно и переносит сделку на следующее лето. В Манчестере уверены, что Санчо до того момента не уйдет к конкурентам, у которых тоже нет таких денег.

Пока же «красные дьяволы» сконцентрировались на поиске достойного партнера для Гарри Магуайра в центр обороны. А на перспективу согласовали с «Сандерлендом» трансфер 16-летнего нападающего Джо Хагилла. Если переход состоится, юноша отправится в академию «МЮ».

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
После заявлений Кевина де Брейне о готовности покинуть «Сити» в случае возможного еврокубкового бана руководство клуба предложило бельгийцу новый контракт с повышением зарплаты, которая сейчас составляет 320 тысяч евро в неделю. Укрепиться «горожане» планируют 20-летним защитником «Марселя» Бубакаром Камара. Стоимость французского универсала оценивается в 27 млн. Также интерес к нему проявляет «Челси».

«ЧЕЛСИ»
Полузащитник лондонцев Педро надеется остаться в команде. Но он хочет подписать двухлетнее соглашение, тогда как клуб придерживается политики не заключать с футболистами старше 30 лет контракты более чем на год.

Впрочем, Педро считает, что в условиях пандемии для него могут сделать исключение. Прецедент уже был – Виллиан, который сам отказался от двухлетнего соглашения и настроен уйти в «Тоттенхэм» к Жозе Моуринью.

«АРСЕНАЛ»
Полузащитник «Атлетико» Томас Парти на полпути в Лондон, если верить английским СМИ. В ганском футболисте заинтересован лично главный тренер «Арсенала» Микель Артета, который готов отдать за Парти нападающего Александра Ляказетта. А вот сумму отступных в размере 51 млн «канониры» вряд ли потянут.

«ЛИВЕРПУЛЬ»
Без пяти минут чемпионы Англии уведомили «Лейпциг» о том, что берут паузу в переговорах по Тимо Вернеру (рынок оценивает немца в 64 миллиона). «Ливерпулю» нужно проанализировать собственные возможности после пандемии коронавируса. Сам Вернер очень хочет перейти к красным, отказав «Челси», «МЮ» и «Баварии», но… Времена нынче не те. Напомним, 11 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал добро на проведение спортивных соревнования с 1 июня. Рестарт АПЛ-2019/20 намечен на 12 июня. Однако, судя по всему, зрители еще долго не смогут посещать матчи английского чемпионата. Из заявлений Джонсона вытекает, что болельщиков вернут на трибуны только после изобретения вакцины против коронавируса. И это мощный удар по бюджетам клубов АПЛ, которые недосчитаются сотен миллионов фунтов на продажах билетов.

ИСПАНИЯ

«БАРСЕЛОНА»
Президент каталонцев Хосеп Бартомеу по-прежнему надеется и рыбку съесть, и сковородку не испачкать. С одной стороны, необходимо значительно сократить расходные статьи бюджета. В первую очередь речь идет о зарплатах, составляющих 65 процентов всех расходов. Бартомеу намерен уменьшить ведомость с 680 до 450 млн.

С другой стороны, «Барса» все еще пытается договориться с «Интером» о переходе нападающего Лаутаро Мартинеса, в контракте которого прописаны отступные на сумму 111 млн. За аргентинца каталонцы предлагают 80 млн плюс защитников Нелсона Семеду, Хуниора Фирпо и Жан-Клера Тодибо. При том что свободные деньги появятся на счетах сине-гранатовых только в случае продажи Филиппе Коутиньо, которого вроде бы хочет видеть в «Ньюкасле» Маурисио Почеттино. Однако тот еще не возглавил «сорок». А два других претендента по пост главного тренера этого клуба АПЛ Рафаэль Бенитес и Юлиан Наггельсманн – могут и не позариться на Коутиньо.

Одновременно «Барса» прорабатывает вариант с приобретением у «Лиона» полузащитника Бруно Гимарайнса. «Лион» по итогам досрочно завершившегося во Франции сезона не попал в еврокубки, поэтому, скорее всего, отпустит 22-летнего бразильца примерно за 30 млн.

«РЕАЛ»
Мадридцам также необходимо сократить расходы в следующем сезоне. Для устойчивого развития размер зарплат должен быть снижен на треть, что позволит сэкономить до 100 млн. К счастью для «Реала», самого высокооплачиваемого игрока команды Гарета Бэйла (по разным оценкам он получает 14-17 млн евро в год) готов забрать «Ньюкасл». Сумма трансфера не бог весть какая – 20 млн. Но в «Реале» так устали от бесполезного валлийца, что с радостью избавятся от него за любые деньги. Лишь бы не платить ему зарплату.

При этом придется отказаться от приобретения Поля Погба (оценочная стоимость – 80 млн) в пользу более экономичных вариантов. Называются Эдуардо Камавинга из «Ренна» (17-летний полузащитник вошел в символическую сборную лиги 1 по версии LEquipe) и Н’Голо Канте из «Челси». Также мадридцы внимательно следят за 16-летним нападающим «Витории» Эркуланом Набианом, которого в прессе называют «новым Лукаку». За него придется конкурировать с «Барсой», «ПСЖ» и «Монако».

«АТЛЕТИКО»
«Матрасники» готовы заплатить «Реалу» за Хамеса Родригеса 25 млн. Колумбиец не хочет покидать Мадрид, поэтому готов принять это предложение. Также на него претендует «Эвертон» (и лично Карло Анчелотти).

«БЕТИС»
Главный актив севильцев – Набиль Фекир, за которого клуб хочет выручить 50 млн. Француза готовы пригласить к себе «Арсенал», «Ньюкасл» и «Милан», но сам он ждет предложения от грандов уровня «Реала» и «Барсы».

ИТАЛИЯ

«ЮВЕНТУС»
Самая обсуждаемая трансферная новость последних дней – намечающийся переход ведущего полузащитника туринцев Миралема Пьянича в «Барсу». Босниец уже дал добро на трансфер и даже согласовал условия контракта, но переговоры клубов идут очень сложно.

«Юве» хочет получить взамен Артура, но тот отказывается покидать Каталонию. Вместо него «Барса» предлагает Ивана Ракитича, Артура Видаля или Семеду, но в этом случае туринцам придется еще и доплатить сверху. А они готовы вместо денег добавить в сделку Маттиа Де Шильо… Такой вот «натуральный рынок».

Еще один обмен «Юве» может провернуть с «Ромой», отдав нападающего Федерико Бернардески за 20-летнего форварда Николо Дзаньоло. Кроме того, «старая синьора» предлагает «Челси» 40 млн за Жоржиньо, об интересе Маурицио Сарри к которому сообщалось ранее.

«НАПОЛИ»
«Тоттенхэм» и «Эвертон» включились в борьбу с «Реалом», «ПСЖ» и «Ливерпулем» за защитника неаполитанцев Калиду Кулибали, однако сенегалец готов рассматривать предложения только от клубов, стабильно выступающих в Лиге чемпионов.

«РОМА»
Римляне не уверены в том, что им удастся договориться с «МЮ» о выкупе находящегося в аренде Криса Смоллинга и готовят запасные варианты в виде приобретения Деяна Ловрена («Ливерпуль») и Тодибо («Барса»). Также «Рома» ведет переговоры с агентом Мойзе Кина («Эвертон») Мино Райолой. Сообщается, что 20-летний форвард будет рад вернуться на родину.

А покинет Рим, судя по всему, 30-летний аргентинец Хавьер Пасторе. Полузащитника пытается переманить «Интер Майами» клуб Дэвида Бекхэма.

«ИНТЕР»
Миланцы ищут возможность максимально эффективно пристроить Мауро Икарди. Если «ПСЖ» не станет выкупать аргентинца за 70 млн (а парижане из-за коронавируса не хотят столько платить, предлагая включить в сделку Леандро Паредеса или Юлиана Дракслера), черно-синие готовы отдать Икарди «Арсеналу» в обмен на Пьера-Эмерика Обамеянга. Правда, тот не скрывает желания оказаться в «Реале». Обамеянг назвал мадридцев «клубом своего сердца» и даже пообещал девушке, что «однажды будет там играть».

ГЕРМАНИЯ

«БАВАРИЯ»
Мюнхенцы согласовали с Лероем Сане контракт на пять лет, но не могут договориться с «Ман Сити». Финансовые рамки «Баварии» на это приобретение – от 40 до 60 млн евро.

Тем временем защитник чемпионов Германии Давид Алаба выбирает между «Интером» и «Барсой». Итальянцы настроены особенно решительно – Алабу хочет видеть в команде главный тренер Антонио Конте.

«ЛЕЙПЦИГ»
«Быки» снизили цену трансфера защитника Дайо Упамекано на треть – с 60 до 40 млн. Это продиктовано желанием успеть продать игрока до завершения контракта следующим летом, ведь из-за кризиса немногие смогут потянуть его высокую стоимость.

ФРАНЦИЯ

«ПСЖ»
Парижане ведут переговоры с Килианом Мбаппе о продлении контракта, истекающего в 2022 году. Француз готов обсуждать новые условия только в одном случае – если клуб включит пункт об отступных персонально для «Реала». Сумма фиксированной выплаты не называется.

«ЛИОН»
Из-за непопадания в еврокубки «Лиону» придется расстаться и с 21-летним полузащитником Уссемом Ауаром. Воспитанника «львов» хотят приобрести «Юве» и «Ман Сити». Цена вопроса 50 млн.

РОССИЯ

«СПАРТАК»
Красно-белые готовы расстаться с Лоренсо Мельгарехо. Об этом заявил сам парагвайский полузащитник в эфире радио. Вместе с тем, по окончании сезона москвичи точно вернут из аренды в «Тамбове» своего воспитанника Георгия Мелкадзе. А еще спартаковцы намерены выкупить у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева. Информацию подтвердил сам форвард. С Соболевым планируется подписать четырехлетний контракт, по которому он будет получать 1,2 млн евро в год.

«ЗЕНИТ»
Турецкие СМИ приписывают питерцам интерес к нападающему «Бешикташа» Умуту Найиру. 26-летний форвард может быть выставлен на продажу из-за нежелания идти на снижение оклада. При этом переговоров о переходе Сердара Азмуна в «Наполи» по-прежнему не ведется. Об этом заявил гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

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