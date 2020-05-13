«Ликует столица Грузии, ликует вся страна!» 39 лет назад тбилисское «Динамо» выиграло Кубок кубков - Советский спорт
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13 мая 2020 13:00ФутболВолохов Юрий

«Ликует столица Грузии, ликует вся страна!» 39 лет назад тбилисское «Динамо» выиграло Кубок кубков

13 мая 1981 года динамовцы Тбилиси победили «Карл Цейсс» (2:1). О тех событиях вспоминает известный грузинский журналист Тенгиз Пачкория.

НЕМЦЫ ПРОШЛИ «РОМУ», «ВАЛЕНСИЮ» И «БЕНФИКУ»

Восточной Германии не существует уже 30 лет, поэтому для молодежи поясню, что в ГДР была сильная сборная и очень крепкие клубы. Достаточно сказать, что «Карл Цейсс» на пути к финалу переиграл «Рому», «Валенсию» и «Бенфику». В составе команды выступали несколько ведущих игроков сборной ГДР. Восточные немцы были чемпионами Олимпийских игр-1976 и серебряными призерами московской Олимпиады-1980. Надо ли говорить, что победа в финале Кубка кубков стала для Грузии большим всенародным праздником. Началу торжеств положили слова легендарного комментатора Котэ Махарадзе (1926-2002), он вел прямой телерепортаж из Дюссельдорфа на весь Советский Союз. Котэ завершил его такими словами: «Представляю, что творится сейчас в Тбилиси, ликует столица Грузии, ликует вся наша страна!»

ВИНО РЕКОЙ И ПРАЗДНОВАНИЯ НА СТАДИОНЕ

Сразу после завершения трансляции несколько сот тысяч жителей Тбилиси вышли на улицы и площади. Пением, шествием, автомобильными сигналами они отмечали победу любимой команды. Грузинское вино при этом лилось рекой. Десятки тысяч горожан пришли в ту ночь на стадион «Динамо», чтобы отпраздновать победу. Люди разместились на трибунах и беговых дорожках. Кадры об этих торжествах на стадионе сохранил для истории кинорежиссер Гоги Торадзе. Он жил рядом с ареной и снял торжества на кинокамеру.

Затем эти кадры показали многие телеканалы, они вошли в снятые Торадзе документальные фильмы «Грузинский футбол» и «Профессор футбола» (фильм посвящен легендарному капитану тбилисского «Динамо» и сборной СССР Александру Чивадзе). Праздничные шествия, импровизированные концерты в ночь на 14 мая шли во всех городах и районах Грузии.

«СКОЛЬКО ЖЕ У ЧИВАДЗЕ МАМ?»

15 мая поздно вечером команда прилетела в Тбилиси рейсом из Франкфурта-на-Майне с пересадкой в Москве. О прибытии рейса знала вся Грузия. Люди устремились в аэропорт. По разным оценкам, встречающих было несколько десятков тысяч. Милиции пришлось сложно: как сдержать такой поток машин и людей? Надо ли говорить, что в здание аэропорта и на летную полосу попали далеко не все. Люди шли на всевозможные ухищрения, чтобы лично поприветствовать футболистов.

Так несколько женщин представились матерями Александра Чивадзе, чтобы попасть в аэропорт. Тогда ведь не принято было носить с собой паспорт. Милиционеры верили им на слово и пропускали. Настоящая мама капитана «Динамо» также направилась в аэропорт. Когда она представилась милиционерам, стоящим на трассе, те лишь пожали плечами, сказали: «Сколько же у Чивадзе мам?», и не пустили ее к аэропорту. Мама не стала спорить и вместе с мужем вернулась домой.

Когда Саша Чивадзе приехал домой, он между прочим спросил у родителей, почему их не было в аэропорту. Узнав об этой истории, Саша долго смеялся.

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«Я ПОДКРАЛСЯ К АРБИТРУ И ВЫРВАЛ МЯЧ У НЕГО ИЗ РУК»

В Тбилиси этим же рейсом прибыл поистине «золотой мяч», которым играли в финальном матче. И заслуга в этом врача-физиотерапевта тбилисского «Динамо» Анзора Габиташвили. Он «приватизировал» этот трофей. Анзор работал в «Динамо» в 1976-1986 годах, а с 1994-го по 2009-й годы трудился в сборной Грузии. Сейчас Анзору Симоновичу 80 лет. Я созвонился с ним, и он вспомнил те события 39-летней давности.

Анзор Симонович рассказал, что еще осенью 1980 года перед выездным матчем этого розыгрыша Кубка с ирландским «Уотерфордом» (тбилисцы выиграли у ирландцев в гостях 1:0 и дома 4:0) ему приснился сон, что динамовцы завоюют Кубок.

Я рассказал об этом главному тренеру Нодару Ахалкаци и начальнику команды Кахи Асатиани. Они отнеслись к моим словам скептически, но отметили, что если мы выиграем Кубок, после финала я могу забрать себе трофей – мяч, которым будут играть в финале, вспоминает Габиташвили.

После того, как на 87-й минуте Виталий Дараселия сделал счет 2:1, Нодар Ахалкаци сказал мне: «Анзор, готовься, матч заканчивается, ты сможешь побороться за мяч». После финального свистка итальянского арбитра Рикардо Латтанци динамовцы Гия Тавадзе и Нодар Хизанишвили пытались выхватить у него мяч. Но пока они спорили, я подкрался к арбитру и вырвал мяч у него из рук. Я побежал к раздевалке, за мной устремились фотокорреспонденты, щелкая на ходу затворами фотоаппаратов. Я забежал в нашу раздевалку, быстро спустил мяч и спрятал его на дне своей сумки, побросав сверху вещи. Мяч был собственностью «Рейнштадиона» в Дюссельдорфе. Я боялся, что сотрудники охраны стадиона отберут его, поделился воспоминаниями Анзор Габиташвили.

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Этот мяч-реликвия до сих пор хранится в его тбилисской квартире, как и несколько других мячей с исторических победных матчей динамовцев конца 1970-х начала 1980-х гг.

Я ухаживаю за «золотым мячом» 1981 года, он немного потрепался, но я берегу его, пояснил Габиташвили.

В 1990-х годах несколько человек просили продать этот мяч, предлагали по 10-15 тысяч долларов, но он всем отвечал отказом.

Этот мяч очень дорог для меня и Грузии, я никому его не отдам, отметил Габиташвили.

26171880_1578885238870419_8161990884700857863_oТенгиз Пачкория (слева) и Анзор Габиташвили с тем самым мячом

Сам Анзор, в прошлом борец и пловец, по-прежнему в хорошей спортивной форме. Он мечтает о том, чтобы национальная сборная Грузии добилась права играть в финальной части Евро-2020 (пройдет в 2021 году). Для этого сборной Грузии нужно победить в полуфинале Лиги наций команду Беларуси, а в случае успеха выиграть в финале у победителя пары Северная Македония Косово. Эти матчи должны были пройти в Тбилиси 26 и 31 марта, но из-за пандемии УЕФА перенесло все игры Лиги наций на более поздний срок. Даты их проведения пока не названы. Поклонники сборной Грузии надеются, что их любимая команда сумеет попасть на Евро-2020 и это станет самым большим успехом грузинского футбола после той исторической победы 1981 года.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА КАК «ДИНАМО» ГРОМИЛО «ЛИВЕРПУЛЬ»

Вот уже 39 лет день 13 мая в Грузии считается большим праздником, и в этом нет ничего удивительно. Во-первых, футбол в Грузии, начинающий свою историю с 1898 года, по сегодняшний день пользуется невиданной популярностью и является поистине любимой народом игрой. Во-вторых, значение футбола для Грузии – особенно в ХХ веке выходило за рамки спорта, так как успехи команд республики и отдельных футболистов были особенным знаком идентичности и достижением всей Грузии. В-третьих, к футболу у нас многие относились не только как к спорту: выдающиеся мастера-виртуозы грузинского футбола возвели эту игру в ранг искусств а, которым наслаждались миллионы и миллионы поклонников и специалистов этой игры в разных странах мира. Не случайно, что в 1960-1970-х годах зарубежные специалисты называли футболистов тбилисского «Динамо» «кавказскими бразильцами». Читатели наверняка знают об успехах тбилисского «Динамо» в чемпионатах и Кубках СССР. А вот свой первый международный трофей динамовцы выиграли в 1973 году в испанском городе Уэльва – завоевали престижный Кубок Каравеллы Колумба. В полуфинале тбилисцы в основное время сыграли вничью 0:0 со знаменитым «Атлетико» (Мадрид), затем победили с серии 4:2. В финале выиграли у легендарной « Бенфики» со счетом 3:1 (два гола забил Владимир Гуцаев , один Давид Кипиани). Тот матч с «Бенфикой» динамовцы провели в таком составе: Гогия, Дзодзуашвили, Кантеладзе, Челидзе, Хинчагашвили, М. Мачаидзе (Церетели), Эбралидзе, Асатиани, Гуцаев, Кипиани (Мчедлишвили) Л. Нодия. В тот день из-за травмы не играл капитан «Динамо» и сборной СССР, вице-чемпион Европы 1972 года, бронзовый призер Олимпиады 1972 и обладатель малых бронзовых медалей ЧМ-1966 года Муртаз Хурцилава.

Этот успех динамовцев, достигнутый в 1973 году (в период смены поколений), вселил надежды во всех болельщиков Грузии в то, что команда в будущем вместе с новой плеядой новых звезд добьется еще более весомых успехов. В 1976-1982 годах тбилисские под руководством главного тренера Нодара Ахалкаци добились впечатляющих успехов как в СССР, так и в евротурнирах. Например, в 1979 году в матче 1/ 16 Кубка чемпионов динамовцы разгромили легендарный «Ливерпуль» со счетом 3:0 (в гостях 1:2), заставив всю Европу заговорить о прекрасной игре грузинской команды. В 1981 году «Динамо» выиграло Кубок обладателей кубков, а в 1982 году дошло до полуфинала этого же турнира.

СТАТИСТИКА

«Динамо» (Тбилиси, СССР) – «Карл Цейсс» (Йена, ГДР) 2:1 (0:0)
Голы: Гуцаев, 67. Дараселия, 87 – Хоппе, 63.

«Динамо»: Отари Габелия, Тамаз Костава, Александр Чивадзе (к), Нодар Хизанишвили, Георгий (Гия) Тавадзе, Виталий Дараселия, Заур Сванадзе (Нугзар Какилашвили, 67), Тенгиз Сулаквелидзе, Владимир Гуцаев, Давид Кипиани, Рамаз Шенгелия.
Тренер: Нодар Ахалкаци.

«Карл Цейсс»: Ханс-Ульрих Грапентин, Герт Брауэр, Герхард Хоппе (Ульрих Эверманн, 89), Вольфганг Шиллинг, Лотар Курбювайт (к), Рюдигер Шнупхазе, Андреас Краузе, Лутц Линдеманн, Андреас Билау (Томас Тёпфер, 76), Юрген Рааб, Эберхард Фогель.
Тренер: Ханс-Йоахим Майер.

Судьи: Риккардо Латтанци – Луиджи Аньолин, Паоло Бергамо (все Италия).
13 мая 1981 года. Дюссельдорф. «Рейнштадион». Пасмурно. 18 градусов. 4750 зрителей.

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