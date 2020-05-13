Адвокат Барик: Приговора Кокорину и Мамаеву больше нет, их дело будет пересмотрено

Напомним, в октябре 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и Протасовицкий были задержаны за участие в драках в центре Москвы. Впоследствии все четверо получили реальные сроки на основании приговора, вынесенного в мае 2019-го. Футболисты отбывали наказание в колонии в Белгородской области, которую Кокорин и Мамаев покинули в сентябре прошлого года по УДО. Александр затем подписал контракт с «Зенитом» и отправился в аренду до конца сезона-2019/20 в «Сочи», а Павел стал игроком «Ростова». Тем не менее, они вместе с освобожденными Кириллом Кокориным и Протасовицким подали жалобу на свой приговор, по которому уже отсидели, в кассационный суд.

- Какое решение вынес кассационный суд? – вопрос «Советского спорта» Барику, адвокату Кирилла Кокорина.

- Кассационный суд удовлетворил наши жалобы, отменил апелляционный приговор и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Иными словам - в Мосгорсуд.

- Что это означает?

- Это означает, что по состоянию на сегодняшний день судебного решения, которым была определена степень виновности в эпизодах дела, больше нет. Это означает, что с учетом допущенных ошибок - неверной квалификации, неверного применения норм материального и процессуального права – суду предстоит пересмотреть дело и вынести законное решение.

- Довольны решением кассационного суда?

- Очень довольны. Вообще, в юридическом сообществе возлагались большие надежды на судебную реформу и открытие судов общей юрисдикции кассационной инстанции. Ведь раньше суды субъекта совмещали несколько инстанций, что снижало их эффективность. Мы были свидетелями множества судебных ошибок, которые не поправлялись, потому что Верховный суд не мог справиться со всем потоком жалоб.

Однако с появлением судов общей юрисдикции кассационной инстанции появилась возможность для устранения ошибок. Мы видим, как много отменяется судебных актов Мосгорсуда, когда выявляются факты некомпетентности, ненадлежащей работы и нарушений норм уголовного и гражданского права.

И, конечно, радует, что нам предоставили шанс доказать наши доводы. Ведь мы всегда были убеждены: приговор в отношении всех четверых фигурантов дела был несправедлив.

- Когда состоится апелляционное заседание Мосгорсуда по этому делу?

- Не берусь сказать, но быстро это не произойдет. Пока отпишут судебный акт, пока направят дело… И там уже Мосгорсуд с учетом своего графика будет искать время для рассмотрения дела.

- Если Мосгорсуд прислушается к вашим доводам, он отменит приговор?

- Юридически решение уже отменено! Приговора уже нет! Его не существует на сегодня в отношении наших подзащитных. Суд должен будет пересмотреть дело. И многое теперь зависит от того, какие доводы изложит суд кассационной инстанции в своем решении, на что обратит внимание Мосгорсуда. Если я вам сейчас начну излагать все наши доводы, это займет очень много времени.

- Из паспортов Кокориных и Мамаева уберут отметки о судимости?

- Только в случае, если кто-то из них будет оправдан полностью по всем эпизодам. Пока мы не можем об этом говорить.

- А действует ли сейчас в отношении футболистов ограничения на перемещения между странами?

- Я, честно говоря, не вспомню детали судебного акта, хотя… Срок-то истек по УДО. Поэтому сейчас нет никаких ограничений на выезд за границу.