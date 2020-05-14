Как Киев осчастливил всю Россию. 45 лет легендарной победе команды Лобановского

НАЧАЛИ С КРЕПКИХ БОЛГАР

До этого самым большим достижением советских клубов в Европе был выход в финал Кубка кубков московского «Динамо» в 1972 году. В скандальном матче в Барселоне динамовцы проиграли «Глазго Рейнджерс» – 2:3. На 86-й минуте Александр Маховиков сократил разницу до минимума, но тут на поле выскочили шотландские болельщики. Матч был остановлен на несколько минут. Этот инцидент выбил москвичей из колеи, и «Рейнджерс» довел дело до победы…

А осенью 1974-го в том же турнире (ныне не существующем, но тогда имевшем очень высокий статус) стартовали уже киевские динамовцы. В 1/16 финала им достался софийский ЦСКА, который тогда носил длинное название – «ЦСКА Септемврийско знаме». Болгарские клубы были довольно крепкими орешками. За год до этого ЦСКА выбил из Кубка чемпионов трехкратного обладателя трофея «Аякс». Главной звездой армейцев был грозный нападающий Петр Жеков.

Оба матча получились непростыми, но команда Лобановского одержала две победы со счетом 1:0.

ПРОШЛИ ЧЕМПИОНОВ МИРА ХЕЛЬЦЕНБАЙНА И ГРАБОВСКИ

Откровенно говоря, не верилось, что затем будет пройден «Айнтрахт». Немецкий футбол тогда переживал подъем, сборная ФРГ летом стала чемпионом мира, до этого в 1972-м выиграла чемпионат Европы.

В составе «Айнтрахта» присутствовали два героя ЧМ-1974 – Берндт Хельценбайн и Юрген Грабовски. Плюс несколько кандидатов в сборную. В чем была проблема советских клубов в те годы? Наши уверенно справлялись с середняками, но как только попадался соперник из большой футбольной страны – безоговорочно ему уступали.

Тем удивительнее была новость о том, что Киев победил «Айнтрахт» на выезде – 3:2. Тот успех стал, пожалуй, решающим для приобретения уверенности в себе. В ответном матче динамовцы имели подавляющее преимущество. Владимир Онищенко забил два гола еще в первом тайме.

СПРАВИЛИСЬ С ПАРТНЕРАМИ КРОЙФА ПО ВЕЛИКОЙ СБОРНОЙ ГОЛЛАНДИИ

Таким образом, «Динамо» забралось в столь редкую для нашего футбола по тем временам еврокубковую весну. И киевлянам откровенно повезло с жеребьевкой – в четвертьфинале им попался весьма скромный «Бурсаспор». Турецкий футбол котировался значительно ниже среднего. А ведь на этой стадии можно было нарваться на «Реал» (Камачо, Амансио, Сантильяна, плюс два чемпиона мира Гюнтер Нетцер и Пауль Брайтнер), «Црвену Звезду», ПСВ, «Бенфику»… «Црвена» в итоге выбила «Реал», голландцы прошли португальцев, а еще в одной паре «Ференцварош» без проблем одолел «Мальме».

Наши же победили в Бурсе благодаря единственному голу Онищенко, в ответном поединке в присутствии 95 тысяч зрителей дожали турок (Виктор Колотов открыл счет с пенальти на 72-й минуте, на 87-й Владимир Мунтян забил второй мяч) – и начали готовиться к полуфиналу, где «Динамо» поджидал ПСВ.

Да, это был не «Аякс», из которого уже ушел в «Барселону» Йохан Кройф за невиданные два миллиона долларов. Однако действующие вице-чемпионы мира Ян ван Беверен, ван Край, братья Вилли и Рене ван де Керкхофы вместе с двумя лидерами сборной Швеции Нордквистом и Экстремом делали команду из Эйндховена весьма грозной силой. Все понимали: если пройти ПСВ, пусть к трофею будет открыт.

9 апреля 1975 года на Республиканском стотысячнике в Киеве был аншлаг. И «Динамо» выдало лучший на тот момент матч в своей истории. Голландцы были разгромлены – 3:0. А окончательно интрига умерла на 77-й минуте гостевого матча, когда Леонид Буряк завершил точным ударом красивую комбинацию и сравнял счет (1:1).

РАЗДАВИЛИ И ВЕНГРОВ, И... «БАВАРИЮ»

На очередное счастье киевлян, в другом полуфинале «Ференцварош» неожиданно выбил «Црвену». В Будапеште хозяева победили 2:1, а на стадионе Югославской народной армии они в концовке поймали белградцев на контратаке – 2:2. И в Базель поехал именно венгерский клуб.

Финал нет смысла описывать подробно. Киевская машина смяла соперника. Итоговый результат мог быть гораздо крупнее, но и трех мячей хватило, чтобы осознать громадное преимущество команды Лобановского.

Президент УЕФА Артемио Франки перед центральной трибуной стадиона «Санкт-Якоб Парк» вручил капитану динамовцев Колотову Кубок кубков. Первый клубный европейский трофей в истории советского футбола.

И второго долго ждать не пришлось. Осенью того же 1975 года в Суперкубке Европы киевляне одолели победителей Кубка чемпионов из «Баварии». «Динамо» выиграло оба матча: в Мюнхене – 1:0, в Киеве – 2:0. Все голы забил Олег Блохин, который по итогам года получил «Золотой мяч». Представляете, какой силой было то «Динамо», если учесть, что цвета «Баварии» защищали действующие чемпионы мира Зепп Майер, Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Георг Шварценбек, Карл-Хайнц Руммениге?!

…Если внутри СССР у киевлян хватало недоброжелателей, то в еврокубках за них болела вся огромная страна. Когда утром 15 мая 1975 года «Советский спорт» вышел с передовицей «Кубок кубков впервые наш!», радовалась не только Украина, но и вся Россия. Такие были времена...

КИЕВСКОЕ «ДИНАМО» НА ПУТИ К КУБКУ КУБКОВ-1975

1/16 финала

Первый матч

«Динамо» К – ЦСКА Сф – 1:0 (0:0)

Гол: Блохин, 57.

«Динамо»: Рудаков, Шепель, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин (Маслов, 62), Мунтян, Онищенко, Колотов, Веремеев, Блохин.

ЦСКА: Йорданов, Зафиров, Станков, Василев, Колев, Пенев, Средков (Такмисян, 81), Никодимов, Жеков (Симов, 70), Денев, Марашлиев.

18 сентября 1974 года. Киев. Республиканский стадион. 13 градусов. 75 000 зрителей.

Ответный матч

ЦСКА Сф – «Динамо» К – 0:1 (0:0)

Гол: Блохин, 81.

ЦСКА: Йорданов, Зафиров, Василев, Величков, Колев, Пенев, Средков, Такмисян (Любомиров, 50), Михайлов, Денев, Марашлиев (Транков, 18).

«Динамо»: Рудаков, Буряк, Матвиенко, Фоменко, Решко, Зуев, Шепель, Онищенко, Колотов, Веремеев, Блохин.

2 октября 1974 года. София. Стадион «Василь Левски». 17 градусов. 20 293 зрителя.

1/8 финала

Первый матч

«Айнтрахт» – «Динамо» К – 2:3 (1:1)

Голы: Никкель, 2 – 1:0. Онищенко, 32 – 1:1. Кербель, 64 – с пенальти – 2:1. Блохин, 83 – 2:2. Мунтян, 87 – 2:3.

«Айнтрахт»: Кунтер, Мюллер, Тринкляйн, Кербель, Кальб, Беверунген, Никель, Вайдле (Краузе, 68), Хельценбайн, Грабовски, Рорбах.

«Динамо»: Рудаков, Зуев, Матвиенко, Фоменко, Решко, Маслов, Мунтян, Онищенко, Колотов, Веремеев, Блохин.

3 октября 1974 года. Франкфурт-на-Майне. «Вальдштадион». 13 градусов. 21 282 зрителя.

Ответный матч

«Динамо» К – «Айнтрахт» – 2:1 (2:0)

Голы: Онищенко, 1 – 1:0. Онищенко, 37 – 2:0. Рорбах, 46 – 2:1.

«Динамо»: Рудаков, Буряк, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Колотов, Веремеев, Блохин.

«Айнтрахт»: Вайнольд, Мюллер, Тринкляйн, Зимонс, Кальб, Беферунген, Краузе, Кербель (Рорбах, 46), Никель, Грабовски, Хельценбайн.

5 ноября 1974. Киев. Республиканский стадион. 6 градусов. 60 000 зрителей.

1/4 финала

Первый матч

«Бурсаспор» – «Динамо» К – 0:1 (0:1)

Гол: Онищенко, 21.

«Бурсаспор»: Кара, Озселек, Батмаз, Эндерсерт, Кавак, Оздикер, Колукиса (Тюйсюз, 55), Озкемюр «Чеки», Кезер, Карахман, Бюр.

«Динамо»: Рудаков, Трошкин, Матвиенко, Фоменко, Решко, Коньков, Мунтян, Веремеев, Колотов, Онищенко, Блохин.

5 марта 1975 года. Бурса. «Ататюрк стади». 8 градусов. 16 765 зрителей.

Ответный матч

«Динамо» К – «Бурсаспор» – 2:0 (0:0)

Голы: Колотов, 72 – с пенальти – 1:0. Мунтян, 87 – 2:0.

«Динамо»: Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Колотов, Веремеев (Буряк, 74), Блохин.

«Бурсаспор»: Расим, Кемаль, Орхан, Ихсан, Хайреттин, Джемиль, Феруддин, Вахит, Седат, Али, Байкул.

19 марта 1975 года. Киев. Республиканский стадион. 8 градусов. 95 000 зрителей.

1/2 финала

Первый матч

«Динамо» К – ПСВ – 3:0 (2:0)

Голы: Колотов, 17 – 1:0. Онищенко, 31 – 2:0. Блохин, 56 – 3:0.

«Динамо»: Рудаков, Трошкин, Матвиенко, Фоменко, Решко, Коньков, Мунтян, Онищенко (Кузнецов, 74), Колотов, Буряк, Блохин.

ПСВ: ван Беверен, Крайг, ван Край, Нурдквист, Дейкерс, В. Керкхоф, Куарс, ван дер Кайлен, Р. Керкхоф, Любсе, Эдстрем.

9 апреля 1975 года. Киев. Республиканский стадион. 12 градусов. 100 000 зрителей.

Ответный матч

ПСВ – «Динамо» К – 2:1 (1:0)

Голы: Эдстрем, 22 – 1:0. Экстрем, 85 – 2:0. Буряк, 77 – 2:1.

ПСВ: Беверен, Краай, Нордквист, Крейг, Дейкерс, Хансен, В. Керкхоф, Стрик, Кейлен (Любсе, 46), Эдстрем, Р. Керкхоф.

«Динамо»: Рудаков, Трошкин, Фоменко, Решко, Матвиенко, Коньков, Мунтян (Буряк, 70), Колотов, Веремеев, Онищенко, Блохин.

23 апреля 1975 года. Эйндховен. Стадион «ПСВ». 24 000 зрителей.

Финал

«Ференцварош» – «Динамо» К – 0:3 (0:2)

Голы: Онищенко, 17 – 0:1. Онищенко, 39 – 0:2. Блохин, 66 – 0:3.

«Ференцварош»: Геци, Мартош, Патаки, Медьеши, Юхас, Раб, Сабо, Нилаши (Онхаус, 59), Мате, Муха, Мадьяр.

«Динамо»: Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Колотов, Буряк, Блохин.

Судьи: Дэвидсон, Смит, Молдс (все – Шотландия).

14 мая 1975 года. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк». 10 897 зрителей.