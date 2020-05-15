Здравствуй, бундеслига. Покажи нам, как выглядит футбол пост-пандемического периода! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 мая 2020 12:59ФутболАндронов Алексей

Здравствуй, бундеслига. Покажи нам, как выглядит футбол пост-пандемического периода!

В субботу шестью играми возобновится турнир в бундеслиге. Первым из европейских топ-чемпионатов. Как все будет выглядеть - пока не представляют даже в самой Германии.

ЭКОНОМИКА

Как только начался карантин, представители клубов и разных структур, участвующих в организации чемпионата, начали говорить о том, что он непременно должен быть возобновлен и доигран. Чуть позже подоспели и финансовые расчеты: если оставить все, как есть, лига недосчитается примерно 750 миллионов евро. И как сказал гендиректор дортмундской “Боруссии” Ханс-Йоахим Вацке, “больше никогда не будет существовать в нынешнем виде, если сезон будет отменен”.

Звучит зловеще, но это чистая правда. Не у всех клубов есть спасительные финансовые подушки, как у “Баварии” или “Боруссии”. Не у всех есть “Газпром”, как у “Шальке”. Еще в марте был создан фонд, призванный помогать маленьким клубам. Сами “Бавария” и “Боруссия” гарантировали взнос на 20 миллионов евро, но пока кубышку распечатывать не пришлось. Даже сообщивший вроде бы о банкротстве “Карлсруэ” готовится к рестарту второй бундеслиги.

Бундеслига-рестарт

Глядя на “старших товарищей”, даже третья бундеслига подумывает возобновить соревнования - этот вопрос будет обсуждаться на совместной комиссии DFB и бундестага 25 мая. Правда, сомнительно, что клубы 3-го дивизиона смогут выполнить все необходимые требования.

Игравший долго в Германии Сергей Кирьяков вспомнил: “даже в мое время шутили, что Германия без футбола погибнет”.

К слову, все это вряд ли было бы возможно, если бы канцлер Ангела Меркель не выделила футбол в отдельный для рассмотрения вопрос, не обсуждала бы его с парламентом и не дала бы 6 мая зеленый свет на игру. Футбол для Германии - явление не только социальное, но и экономическое.

НЕДОВОЛЬНЫЕ

При этом довольны возобновлением футбольных матчей далеко не все. Прежде всего, негодуют фанатские объединения, уже давно живущие в парадигме “футбол без нас - ничто”. Разумеется, никаких зрителей на трибунах не будет, причем, скорее всего, до самого окончания турнира. Ультрас это не нравится, и все чаще слышны заявления о том, что “такое мы даже и смотреть не будем”.

Истинную и массовую реакцию болельщиков можно будет понять только по окончании тура, когда станут известны ТВ-рейтинги. Понятно, что игры на пустом стадионе (а в Германии много огромных арен, 8 в бундеслиге вмещают 50 или более тысяч зрителей) выглядят странно, но другого выхода нет.

Айнтрахт” в этом сезоне уже играл дома при пустых трибунах - с “Базелем” в Лиге Европы (0:3). Франкфуртцы предупреждают всех, что это “очень неприятный опыт” и что “на футбол это будет не очень похоже”.

ES7i1TWWsAE9tMP

Кстати, клубам рекомендовано не использовать никакие звуковые устройства, имитирующие шум трибун.

Есть недовольство и социального толка. Турниры по остальным игровым видам спорта (хоккей, волейбол, баскетбол) прекращены. Многим людям, особенно, пострадавшим от кризиса (представителям малого бизнеса или потерявшим работу), не слишком понятно, почему футбол оказывается на особом положении и спешно возвращается к условно-нормальной жизни.

Кстати, в Дюссельдорфе, например, уже открыты многие кафе - с ограничениями. В выходные после 15.00 не разрешается продавать алкоголь, и запрещены футбольные трансляции. Логика понятна - чтобы люди смотрели матчи дома, а не собирались в общественных местах.

Был некоторый скепсис и у самих футболистов и тренеров. Особенно когда пошли слухи о том, что играть нужно будет в масках. Однако до такого абсурда дело все же не дошло.

КАК ЭТО БУДЕТ

В Германии есть поговорка - правил много не бывает. Лига, объединяющая три профессиональных дивизиона, разработала 51-страничный документ, в котором прописано буквально все - от выезда команды из отеля (рекомендованы микроавтобусы, малыми группами игроков, либо на своих машинах, но строго по одному) до количества и возраста боллбоев (4 человека, не младше 16 лет).

На стадионе, включая участников матча, смогут находиться не более 322 человек. Разумеется, в масках, или бесконтактно никто играть не будет. Но арбитры должны будут особо строго следить за поведением игроков. Не хватало еще драк или истории вроде осеннего помешательства капитана “Айнтрахта” Давида Абрахама, на пути которого оказался тренер “Фрайбурга” Кристиан Штрайх.

А как праздновать голы? Обьятия и отбивания ладоней запрещены, допускается легкий контакт локтями или бутсами. Но тут многие ожидают фантазии от футболистов - один из сотрудников дортмундской “Боруссии” сказал, что очень ждет гола в ворота “Шальке” и уверен, что «креативные парни что-то придумают”.

Прямо перед выходом на поле игрокам будут напоминать о недопустимости плевков на футбольное поле. Пить воду по ходу матча можно только из индивидуальной, промаркированной бутылки.

Сам “список 322” расписан с точностью до каждого конкретного человека. 2 пожарных, 4 полицейских, 4 комментатора/аналитика, максимум 23 телеоператора, 10 представителей прессы, и так далее.

Внизу, на уровне поля смогут находиться 98 человек (включая игроков и тренеров). Рекомендовано, в случае недостаточной вместимости скамейки запасных, использовать первый ряд трибун. Все, кроме игроков и судейской бригады, обязаны быть в масках (и даже резервный арбитр). Тренеру разрешается приспустить ее, когда он дает указание игрокам, но при этом строго соблюдать социальную дистанцию.

Даже послематчевый душ описан - дома или в отеле, но не на стадионе. Никаких микст-зон, а вместо пресс-конференции будет видео-конференция.

Кстати, этот документ стал базисом для аналогичных регламентных проектов российской и украинской премьер-лиг - разумеется, с определенными актуализациями.

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Бавария” сейчас опережает “Боруссию” на 4 очка. Впереди (через 10 дней) очная встреча в Дортмунде. Так что главная интрига бундеслиги еще жива.

2 очка разделяют другую “Боруссию” (Менхенгладбах) и “Байер” в борьбе за место в Лиге чемпионов. И тут тоже очная встреча - уже в следующем туре. Дома сыграет “Боруссия”.

5e4527306717e6_52781717

Жаркая дуэль намечается у бомбардиров и ассистентов. В споре мастеров завершения атак Роберт Левандовски (“Бавария”) пока ведет у Тимо Вернера (“Лейпциг”) 25:21. А по голевым передачам баварец Томас Мюллер и дортмундец Джейдон Санчо идут вровень - 16:16.

Как уже было сказано, бундеслига возобновляет свой турнир первой в Европе (из числа лиг значимых, не будем о чемпионате Белоруссии). Ее опыт будут использовать другие. В том числе и УЕФА, которому предстоит доиграть еврокубки. Уже в субботу станет понятно, как выглядит пост-пандемический футбол. К возможному доигрыванию Лиги чемпионов и Лиги Европы зритель вряд ли окажется в своем кресле на трибуне, так что мы увидим прообраз того, что еще долго будет актуально.

26-й ТУР

16 мая

Аугсбург - Вольфсбург
Фортуна - Падерборн
Хоффенхайм - Герта
РБ Лейпциг - Фрайбург
Боруссия Д - Шальке
Айнтрахт Ф - Боруссия М

17 мая

Кельн - Майнц
Унион Берлин - Бавария

18 мая

Вердер - Байер

1

UFC Fight Night 171. Что смотреть кроме боя Орловского? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет 13 мая в Джексонвилле. 12.05.2020 23:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
От «Физрука» до «Бывшего Бузовой». Новый главный тренер «Локомотива» стал героем мемов Футбольные болельщики издеваются над Марко Николичем, который сменил Юрия Семина во главе столичного клуба. 15.05.2020 09:43 Футбол Сергеев Иван
Депутат Госдумы ставит в пример НХЛ, но предлагает государству финансировать профессионалов КХЛ Хоккейный обозреватель «Советского спорта» вновь призывает государство отказаться от финансирования профессионального спорта. 14.05.2020 18:00 Хоккей Славин Виталий
«Фергюсон сделал несколько глупых вещей. Например – согласился на бой с Гэтжи» (ВИДЕО) Боец смешанного стиля Александр Волков в очередном выпуске Sportcast рассказал о поединке Джастина Гэтжи с Тони Фергюсоном, правилах UFC и своих гонорарах. 13.05.2020 20:00 ММА Григорьевская Юлия
Тейшейра неожиданно «финишировал» Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
Английские футболисты со страха начали массово скупать немецких овчарок Вооруженное ограбление полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли посеяло панику среди звезд АПЛ. 15.05.2020 10:50 Футбол Сергеев Иван
Плющенко идет ва-банк. Почему он рискует больше, чем Трусова?  Продолжаем тему перехода «королевы четверных» Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к новому тренеру Евгению Плющенко.  10.05.2020 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Что ждет хоккеиста Морозова? Он насмерть сбил велосипедиста Нападающий «Северстали» Егор Морозов на своем BMW совершил наезд на 55-летнего велосипедиста на одной из улиц в Тольятти. Пострадавший скончался. 13.05.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег
Новости
14:11 Футбол Финал Кубка России состоится 25 июля
14:07 Футбол Оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей
13:54 Футбол Месси рассказал, в чем силен Лаутаро Мартинес
13:38 Футбол Официально: чемпионат России возобновится 21 июня
13:32 Футбол «Хороший человек и тренер». Гончаренко пожелал удачи Семину
13:12 ММА «Этот парень на коленях». Гэтжи предложил Макгрегору подраться с Порье
12:57 Биатлон Драчев отправил письма с критикой решений правления СБР во все региональные федерации
12:37 ММА «РЕН ТВ» в прямом эфире покажет турнир UFC Fight Night 172
12:20 Хоккей Михайлов считает, что лучшим игроком сезона был Капризов, а не Шипачев
12:03 Футбол «Зенит» получил разрешение на возобновление тренировок
11:48 Хоккей СМИ: «Барыс» ведет переговоры с бывшим тренером «Йокерита»
11:33 Футбол Коломейцев – об уходе Семина: Не совсем обоснованное решение
11:19 ММА Макгрегор – Тайсону: Просто знай, что я побью Мэйвезера в реванше
10:57 Футбол «Спасибо за все, маэстро». Фарфан попрощался с Семиным
10:40 ММА Даниэль Кормье: Если Миочич откажется, подерусь с Нганноу
10:20 ММА Орловский получил самый большой гонорар на турнире UFC Fight Night 171
10:01 Баскетбол СМИ: Джеймс станет самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
09:46 ММА Менеджер Хабиба – о поединке с Гэтжи: Макгрегор не получит бой с победителем этой пары
09:30 Футбол Кристиан Пулишич: АПЛ – самая конкурентная лига, она полностью оправдала мои ожидания
09:16 ММА «Дайте пару дней». Олейник отреагировал на вызов американца Ротвелла
14 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Удмуртии
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В Оренбуржье на карантин по коронавирусу закрыты сразу три села
Дербанят последние зеленые места: на Сибгата Хакима построят новый ЖК
Историю с «ожившей» в морге пациенткой горбольницы Железноводска власти назвали ложью
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика