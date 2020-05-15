Здравствуй, бундеслига. Покажи нам, как выглядит футбол пост-пандемического периода!

ЭКОНОМИКА

Как только начался карантин, представители клубов и разных структур, участвующих в организации чемпионата, начали говорить о том, что он непременно должен быть возобновлен и доигран. Чуть позже подоспели и финансовые расчеты: если оставить все, как есть, лига недосчитается примерно 750 миллионов евро. И как сказал гендиректор дортмундской “Боруссии” Ханс-Йоахим Вацке, “больше никогда не будет существовать в нынешнем виде, если сезон будет отменен”.

Звучит зловеще, но это чистая правда. Не у всех клубов есть спасительные финансовые подушки, как у “Баварии” или “Боруссии”. Не у всех есть “Газпром”, как у “Шальке”. Еще в марте был создан фонд, призванный помогать маленьким клубам. Сами “Бавария” и “Боруссия” гарантировали взнос на 20 миллионов евро, но пока кубышку распечатывать не пришлось. Даже сообщивший вроде бы о банкротстве “Карлсруэ” готовится к рестарту второй бундеслиги.

Глядя на “старших товарищей”, даже третья бундеслига подумывает возобновить соревнования - этот вопрос будет обсуждаться на совместной комиссии DFB и бундестага 25 мая. Правда, сомнительно, что клубы 3-го дивизиона смогут выполнить все необходимые требования.

Игравший долго в Германии Сергей Кирьяков вспомнил: “даже в мое время шутили, что Германия без футбола погибнет”.

К слову, все это вряд ли было бы возможно, если бы канцлер Ангела Меркель не выделила футбол в отдельный для рассмотрения вопрос, не обсуждала бы его с парламентом и не дала бы 6 мая зеленый свет на игру. Футбол для Германии - явление не только социальное, но и экономическое.

НЕДОВОЛЬНЫЕ

При этом довольны возобновлением футбольных матчей далеко не все. Прежде всего, негодуют фанатские объединения, уже давно живущие в парадигме “футбол без нас - ничто”. Разумеется, никаких зрителей на трибунах не будет, причем, скорее всего, до самого окончания турнира. Ультрас это не нравится, и все чаще слышны заявления о том, что “такое мы даже и смотреть не будем”.

Истинную и массовую реакцию болельщиков можно будет понять только по окончании тура, когда станут известны ТВ-рейтинги. Понятно, что игры на пустом стадионе (а в Германии много огромных арен, 8 в бундеслиге вмещают 50 или более тысяч зрителей) выглядят странно, но другого выхода нет.

“Айнтрахт” в этом сезоне уже играл дома при пустых трибунах - с “Базелем” в Лиге Европы (0:3). Франкфуртцы предупреждают всех, что это “очень неприятный опыт” и что “на футбол это будет не очень похоже”.

Кстати, клубам рекомендовано не использовать никакие звуковые устройства, имитирующие шум трибун.

Есть недовольство и социального толка. Турниры по остальным игровым видам спорта (хоккей, волейбол, баскетбол) прекращены. Многим людям, особенно, пострадавшим от кризиса (представителям малого бизнеса или потерявшим работу), не слишком понятно, почему футбол оказывается на особом положении и спешно возвращается к условно-нормальной жизни.

Кстати, в Дюссельдорфе, например, уже открыты многие кафе - с ограничениями. В выходные после 15.00 не разрешается продавать алкоголь, и запрещены футбольные трансляции. Логика понятна - чтобы люди смотрели матчи дома, а не собирались в общественных местах.

Был некоторый скепсис и у самих футболистов и тренеров. Особенно когда пошли слухи о том, что играть нужно будет в масках. Однако до такого абсурда дело все же не дошло.

КАК ЭТО БУДЕТ

В Германии есть поговорка - правил много не бывает. Лига, объединяющая три профессиональных дивизиона, разработала 51-страничный документ, в котором прописано буквально все - от выезда команды из отеля (рекомендованы микроавтобусы, малыми группами игроков, либо на своих машинах, но строго по одному) до количества и возраста боллбоев (4 человека, не младше 16 лет).

На стадионе, включая участников матча, смогут находиться не более 322 человек. Разумеется, в масках, или бесконтактно никто играть не будет. Но арбитры должны будут особо строго следить за поведением игроков. Не хватало еще драк или истории вроде осеннего помешательства капитана “Айнтрахта” Давида Абрахама, на пути которого оказался тренер “Фрайбурга” Кристиан Штрайх.

А как праздновать голы? Обьятия и отбивания ладоней запрещены, допускается легкий контакт локтями или бутсами. Но тут многие ожидают фантазии от футболистов - один из сотрудников дортмундской “Боруссии” сказал, что очень ждет гола в ворота “Шальке” и уверен, что «креативные парни что-то придумают”.

Прямо перед выходом на поле игрокам будут напоминать о недопустимости плевков на футбольное поле. Пить воду по ходу матча можно только из индивидуальной, промаркированной бутылки.

Сам “список 322” расписан с точностью до каждого конкретного человека. 2 пожарных, 4 полицейских, 4 комментатора/аналитика, максимум 23 телеоператора, 10 представителей прессы, и так далее.

Внизу, на уровне поля смогут находиться 98 человек (включая игроков и тренеров). Рекомендовано, в случае недостаточной вместимости скамейки запасных, использовать первый ряд трибун. Все, кроме игроков и судейской бригады, обязаны быть в масках (и даже резервный арбитр). Тренеру разрешается приспустить ее, когда он дает указание игрокам, но при этом строго соблюдать социальную дистанцию.

Даже послематчевый душ описан - дома или в отеле, но не на стадионе. Никаких микст-зон, а вместо пресс-конференции будет видео-конференция.

Кстати, этот документ стал базисом для аналогичных регламентных проектов российской и украинской премьер-лиг - разумеется, с определенными актуализациями.

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

“Бавария” сейчас опережает “Боруссию” на 4 очка. Впереди (через 10 дней) очная встреча в Дортмунде. Так что главная интрига бундеслиги еще жива.

2 очка разделяют другую “Боруссию” (Менхенгладбах) и “Байер” в борьбе за место в Лиге чемпионов. И тут тоже очная встреча - уже в следующем туре. Дома сыграет “Боруссия”.

Жаркая дуэль намечается у бомбардиров и ассистентов. В споре мастеров завершения атак Роберт Левандовски (“Бавария”) пока ведет у Тимо Вернера (“Лейпциг”) 25:21. А по голевым передачам баварец Томас Мюллер и дортмундец Джейдон Санчо идут вровень - 16:16.

Как уже было сказано, бундеслига возобновляет свой турнир первой в Европе (из числа лиг значимых, не будем о чемпионате Белоруссии). Ее опыт будут использовать другие. В том числе и УЕФА, которому предстоит доиграть еврокубки. Уже в субботу станет понятно, как выглядит пост-пандемический футбол. К возможному доигрыванию Лиги чемпионов и Лиги Европы зритель вряд ли окажется в своем кресле на трибуне, так что мы увидим прообраз того, что еще долго будет актуально.