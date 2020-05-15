Бундеслига против расчеловечивания. Колонка Отара Кушанашвили

Природа не терпит пустоты, а я отныне буду самым преданным поклонником немецкого футбола, который доселе никогда не был для меня эталонным, а отныне всегда будет самым добродетельным.

Скажем спасибо белорусскому футболу, он как мог помогал нам бороться с непроницаемой тьмой и непроглядной тоской, но теперь на лобное место высадится бундеслига, и мы добьем подлейшее состояние духа.

В субботу поворотный день; самое время осознать, что «храбрость - не отсутствие страха, а сопротивление ему» (Марк Твен), что какая чушь житуха, когда в ней нет футбола, что отныне надо ценить любое мгновения боления, когда логика внешнего мира испаряется, когда «день был мирный, людям нравилось жить».

Суббота грядущая - день не для взыскующих умов, это возвращение времени отариков с прямыми спинами, горящими глазами и гривуазными шуточками, полагающими футбол несущей конструкцией, не позволяющей жизни жестокосердой вконец и напрочь развалиться.

Люди разные, устроены по-разному, для кого-то самоизоляция стала душной никчемной повседневностью, заполненной сначала мелкими, а после темными страстями; мы с Роналду благодаря нашему психоэмоциональному устройству расцветаем в кульминационных ситуациях, полагая, что самоизоляция суть семантический и антропологический вопросы, но время не подлежит обсуждению - обсуждению подлежишь ты, разместившийся во времени, и в субботу бундеслига свистнет цивилизации, что пора начинать новый отсчет времени и новую организацию пространства.

С первым свистком судьи позади останутся дни, сочащиеся страхами и горечью.

Только в футболе - не в панкатрионе же! - с такой плакатной, графической, анимационной очевидностью уживаются ангелы и черти, но что нам черти после карантина?

Мы не допустили тотального разлада с миром и тотального разлада с собой, мы заслужили немецкий футбол, а он заслужил нас.

Выходите на огневую работу, преображающую пространство, пацаны, подарите записным оптимистам в масках наш любимый аттракцион, который поможет забыть про голгофу, про эшафот, я уже у экрана, вот.

Бундеслига первой выступит против хроники расчеловечивания.